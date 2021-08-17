Актриса Екатерина Галахова семь лет не может добиться возвращения дочери из Италии

Российская актриса Екатерина Галахова уже семь лет борется с социальными службами Италии за родную дочь. Актриса родила девочку от россиянина, находясь в браке с итальянцем. Когда женщина попыталась уйти от мужа, он оформил ребёнка на себя и инициировал психологическую экспертизу Екатерины, пытаясь выставить её невменяемой. Подробности — в материале RT.

RT

© Фото из личного архива

Екатерина познакомилась со своим будущим мужем — итальянцем в феврале 2004 года во время отдыха в Египте. По её словам, это было обычное, ничем не примечательное курортное знакомство.

Жила на две страны

«Подруга позвала меня на отдых в Египет. На улице к нам подошли иностранцы и спросили дорогу в нужное им место. Завязалось общение, стали тусоваться вместе, — вспоминает Галахова в беседе с RT. — Наверное, мне просто напекло голову тогда. Но когда я улетала, Роберто заплакал. А я вообще в первый раз видела, как мужчина плачет».

По словам Екатерины, вскоре Роберто прилетел в Москву. Мужчина около полугода уговаривал её поехать с ним в Италию. Галахова вспоминает, что как раз в тот момент у неё началась активная работа в театре, все родственники были против, но женщина всё-таки согласилась улететь.

6 октября 2004 года пара официально оформила отношения в итальянском городе Комо.

«Это и так был риск для меня — ехать в чужую страну, я пошла на эту жертву, меня как будто загипнотизировали. В первое время эта красота сносит башню, конечно. Это всё манит — и ты веришь в хорошее. Я просто пропускала какие-то моменты, которые меня должны были насторожить», — говорит Галахова.

По словам женщины, ей часто приходилось платить за Роберто и в целом он вёл себя как жиголо, но она этого не замечала.

После заключения брака Екатерина продолжала жить на две страны: в России — съёмки и работа, в Италии — муж.

По словам Галаховой, ей хотелось иметь детей, но забеременеть не получалось. Она попросила супруга пройти медицинское обследование. Муж заявил, что выполнил просьбу и с ним всё в порядке. Но позднее, как рассказывает Катя, выяснилось, что он врал и детей иметь не может.

Долгожданный ребёнок

По словам Галаховой, их отношения с супругом никогда нельзя было назвать идеальными. Женщина чувствовала, что нужна только тогда, когда привозит деньги.

Муж часто был груб, вспоминает она, отличался агрессивным поведением, а конфликты принимали затяжной характер.

«Было понятно, что мы не совпадаем ни по уровню интеллекта, ни в чём, — рассказывает Галахова. — И я решила дать ему паузу и на полгода уехала в Москву. Начала работу над мюзиклом. Он не звонил. И я подумала: ну всё. Я чувствовала себя очень обиженной, потому что он очень плохо со мной поступил. Вспомнила про коллегу, который ухаживал за мной, и я его уважала, он старше меня. И потом так случилось (это просто провидение Господне, потому что я молилась): я забеременела. Дочь — внучка великого человека».

По словам Екатерины, она прилетела к мужу и честно призналась, что беременна от другого мужчины, но аборт делать не собирается.

Как рассказывает женщина, она постоянно слышала от Роберто угрозы. Катя была сильно напугана, но лететь обратно на родину уже не могла — срок не позволял. В итоге дочь Юля появилась на свет в Италии в 2010 году.

Домашний тиран

Пока женщина приходила в себя после родов, супруг зарегистрировал девочку на себя. По словам Галаховой, после рождения ребёнка муж стал очень агрессивным, он периодически оскорблял её и избивал.

«У меня были сломаны пальцы рук, диагностировано сотрясение мозга средней тяжести и физическое истощение», — говорит она.

В 2012 году россиянка обратилась в полицию и её вместе с дочерью переселили в так называемый секретный дом — место, где скрывают женщин и детей, переживших домашнее насилие.

© Фото из личного архива

«После рождения ребёнка я осталась с мужем, который стал бесчинствовать. Ему подсказали, что единственный шанс забрать дочь — это сделать из меня дуру и сумасшедшую. Причина его желания забрать ребёнка — мне насолить из-за того, что я ему изменила», — уверена женщина.

Катя прожила в «секретном доме» около года, но после настойчивых обещаний мужа, что всё в их семье теперь будет хорошо, вернулась.

Помимо этого, она подписала договор на итальянском, которым не владеет, согласно которому с её согласия прекращалось уголовное дело против супруга.

После этого насилие с его стороны возобновилось. В 2014 году Катя снова решила оставить мужа.

«Измученная психологическим и физическим насилием, Катя решила вместе с дочерью переехать в новую квартиру, на другую улицу в том же городе, но не предупредила о своём решении местные социальные службы. Это и позволило её мужу написать заявление в полицию о краже ребёнка. Через несколько дней органы опеки забрали четырёхлетнюю Юлию у родной мамы и отдали на воспитание Роберто и его пожилой матери», — рассказывает RT психиатр Галаховой Лариса Сазанович.

Судебный процесс

С тех пор, по словам Кати, она видит дочку очень редко, ей не разрешается проводить с ней отпуск. Даже по телефону почти не разговаривают, продолжает она. А сейчас, по словам женщины, девочке запретили частные занятия с педагогом на русском языке.

Саму Екатерину постоянно вызывают на допросы. Роберто инициировал психологическую экспертизу на итальянском языке, согласно которой у Кати было выявлено расстройство личности, хотя у Галаховой четыре заключения от независимых психиатров, что с ней всё в порядке.

«Три специалиста (в том числе и государственных структур Италии), к которым обратилась Екатерина, в собственных заключениях опровергают тезис о психопатологическом расстройстве и «непригодности» матери для того, чтобы воспитывать дочь», — поясняет Лариса Сазанович.

Судебное заседание по определению места жительстве ребёнка постоянно переносится. Как пояснила Екатерина, изначально оно должно было состояться в июле, но затем было перенесено на март следующего года.

Она также отметила, что настоящий отец ребёнка, имя которого по его желанию не разглашается, сделал ДНК-тест, подтверждающий, что Юля — его дочь. Этот документ имеется у суда. Также девочке оформлен российский паспорт.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в 2020 году омбудсмену Ломбардии обращение в защиту прав российской гражданки.

«В рамках вашего мандата прошу вас обратить внимание судебных органов и органов опеки региона Ломбардия на необходимость для ребёнка воспитываться с родной любящей матерью и оказать возможное содействие в возвращении Е.А. Галаховой с дочерью Юлией на территорию Российской Федерации», — говорится в обращении. В курсе происходящего также посольство России в Италии. Муж Галаховой сложившуюся ситуацию не комментирует.