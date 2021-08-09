Приставы почти год разыскивают ребёнка, которого отец увёз в неизвестном направлении

Судебные приставы около восьми месяцев разыскивают по всей России семилетнего Родиона Голубкова. Мальчика в неизвестном направлении увёз его отец, 58-летний Роберт Голубков. Ранее суд постановил, что ребёнок должен жить с матерью. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о самоуправстве. Полицейские считают, что здоровью и жизни ребёнка угрожает опасность. Мать Родиона обратилась в СКР с просьбой возбудить дело об исчезновении ребёнка и бывшего мужа.

© Фото из личного архива

Семилетнего Родиона Голубкова с конца прошлого года разыскивают правоохранители и его мама. Мальчика в неизвестном направлении увёз его отец, 58-летний Роберт Голубков, после того как суд постановил, что ребёнок должен постоянно проживать с мамой — 51-летней Натальей Голубковой. Сейчас Роберта разыскивают судебные приставы как не исполняющего судебное решение, также мужчина проходит подозреваемым по уголовному делу о самоуправстве. Следствие считает, что здоровью и жизни семилетнего мальчика грозит опасность. Однако до сих пор правоохранителям не удалось установить, где живёт мужчина и в каком состоянии находится мальчик.

Оружие в детской



Наталья и Роберт Голубковы развелись летом 2015 года, через год после рождения их единственного общего ребёнка.

По словам Натальи, разлад в семье произошёл из-за того, что муж слишком сильно увлёкся новым образом жизни, основанным на употреблении только натуральных, природных продуктов.

«Постепенно его увлечение стало неадекватным. Например, уже после родов мне не хватало грудного молока и я докармливала Родиона молочной смесью. Муж был резко против этого, мне приходилось закрываться в комнате и тайно кормить сына. Когда Роберт нашёл смесь, был страшный скандал», — вспоминает собеседница.

Первые полтора года после развода бывшим супругам удавалось сохранять шаткое перемирие: мальчик жил у мамы, а Роберт виделся с сыном почти каждый день.

В 2017 году Наталья заявила бывшему мужу, что собирается подать на алименты и отдать сына в детский сад. Для этого ребёнку нужно было поставить прививки, но мужчина был против вакцинации.

Наталья рассказывает RT, что после этого, в июне 2017 года, Роберт перелез через забор участка её дома и забрал сына к себе. Через год женщине удалось вернуть мальчика, поскольку мужчину признали виновным в лишении ребёнка права общаться с матерью (ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ).

Больше двух лет Наталья Голубкова не может сделать совместное фото с сыном.

© Фото из личного архива

Однако в сентябре 2018 года Мытищинский суд Москвы постановил, что ребёнку будет лучше жить с отцом. Решение было принято на основании психолого-психиатрической экспертизы. Специалисты посчитали, что мать может настраивать сына против отца.

Наталья решила опротестовать это решение и стала готовиться к подаче кассационной жалобы. При этом, поскольку судебный спор о том, с кем из родителей должен жить ребёнок, продолжался, сын оставался с мамой. А 23 марта 2019 года Родиона похитили.

Наталья вспоминает, как во время прогулки их с ребёнком окружила группа мужчин, и один из них стал вырывать ребёнка у неё из рук.

«Я держала сына, обнимала его руками и ногами, но Родиона схватили, как куклу, и посадили в машину, — рассказывает Наталья RT. — Я сразу написала заявление о похищении ребёнка, но через два часа Роберт вышел на связь с полицией и по видеосвязи показал, что сын находится с ним. Родион выглядел заторможенным и монотонно повторял: «Пока всё нормально, пока всё нормально».

Женщина написала заявление в СК. Спустя девять месяцев по её заявлению было возбуждено уголовное дело о похищении человека (ст. 126 УК РФ).

Роберт Голубков проходит по делу как свидетель: по российскому законодательству родителя нельзя обвинить в похищении собственного ребёнка. Наталью официально признали потерпевшей только в апреле этого года.

В мае СКР в рамках дела о похищении провёл обыск в доме Голубкова в Мытищах, где он жил раньше вместе с мальчиком. Правоохранители нашли в доме оружие, которое хранилось среди детских игрушек.

«В ходе произведённого обыска был установлен факт ненадлежащего содержания несовершеннолетнего, а именно предметы, используемые в качестве оружия, были обнаружены в детской игральной комнате, в открытом доступе», — говорится в протоколе обыска помещения (есть в распоряжении RT).

«Не видела сына почти год»

6 июля 2020 года Черёмушкинский суд Москвы постановил, что Родион должен жить с мамой, а Роберт Голубков может видеть сына 13 дней в месяц.

12 ноября прошлого года решение Черёмушкинского суда вступило в законную силу. В этот же день Мосгорсуд рассмотрел апелляцию, которую подали представители Роберта Голубкова, и оставил решение без изменений. На тот момент мальчик проживал с папой, мужчина не стал возвращать сына матери и вместо этого скрылся вместе с ребёнком в неизвестном направлении.

15 декабря Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство в отношении Роберта Голубкова, поскольку он не исполняет решение суда (документы есть в распоряжении RT).

Кроме того, мужчину разыскивает Следственный комитет как подозреваемого в уголовном деле о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ).

Дело возбудили 3 июня этого года в межмуниципальном управлении МВД РФ «Мытищинское». Наталья Голубкова признана потерпевшей: следствие признало, что бывший муж грубо ущемил её родительские права.

В постановлении о возбуждении дела (есть в распоряжении RT) говорится, что Роберт Голубков скрывает местонахождение семилетнего сына от его матери, социальных служб и правоохранительных органов, «что создаёт реальную угрозу жизни и здоровью» мальчика.

Наталья Голубкова со старшим сыном Даниилом и младшим Родионом.

© Фото из личного архива



«Голубкова заочно объявили подозреваемым по статье 330 Уголовного кодекса. Допросить его не могут, поскольку он не является на вызовы следствия, — пояснила в беседе с RT адвокат Марина Мастинская, представляющая интересы Натальи. — В рамках розыска СКР имеет право провести обыск в доме, запеленговать телефон и поставить его на прослушку. Голубкова могут объявить в международный розыск, которым занимается Интерпол, — обычно это происходит, если человека не находят в течение двух месяцев».

По словам адвоката, она не может ознакомиться с исполнительным производством по уголовному делу, поэтому не знает о результатах федерального розыска. Однако пока ни в службе судебных приставов, ни в СКР ничего не сообщали о нахождении Голубкова.

На момент публикации материала в RT также не поступали ответы от ведомств.

«В последний раз я видела сына лично 5 августа прошлого года. Родиона привезли в дом Роберта в Мытищах, то есть уже тогда они там не жили. Я смогла обнять его, пообщаться 40 минут и поздравить с днём рождения, который прошёл за две недели до этого. При этом нас ни на минуту не оставили одних, — вспоминает Наталья в разговоре с RT. — После этого меня выпроводили, и в комнату смог зайти мой старший сын, брат Родиона, им тоже дали 40 минут в присутствии «надзирателей».

В последний раз Наталья говорила с сыном 14 октября прошлого года по видеосвязи.

Без связи с ребёнком

По словам Натальи, летом прошлого года она могла связаться с Голубковым только через его официальных представителей в суде. Близкие родственники Роберта, с которыми говорила Наталья, заявили, что ничего не знают о его местонахождении.

Адвокат Марина Мастинская рассказала RT, что ей также ни разу не удалось связаться с представителями Голубкова.

Его юрист Наталья Кувшинникова не ответила на звонки и сообщения RT.

В июле мама Родиона подала заявление на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой признать её семилетнего сына без вести пропавшим и возбудить уголовное дело по факту убийства и исчезновения её бывшего мужа и сына.

В своём обращении женщина отмечает, что её семилетний сын не посещает образовательные учреждения и не пользуется медицинской помощью — это официально установлено во время розыска.

«В течение более девяти месяцев я не знаю ничего о том, где сейчас находится мой сын, не знаю, жив ли мой ребенок, кто его удерживает, не знаю, есть ли с ним рядом его отец. Я как мама маленького мальчика Родиона, чья жизнь сейчас может находиться в смертельной опасности, умоляю Вас организовать скорейшее проведение объективной проверки всех изложенных мной фактов с целью спасти моего ребёнка!» — говорится в обращении Натальи Голубковой.

RT также направил запросы в Генеральную прокуратуру и СКР с просьбой разобраться в ситуации и содействовать воссоединению матери с сыном.