Герою публикации RT выдали российский паспорт

Уроженец Брянска 21-летний Анар Ширинов, о котором ранее писал RT, получил паспорт РФ. Молодой человек длительное время не мог начать процесс оформления документов, так как у него не было российского свидетельства о рождении для обращения за разрешением на временное проживание, а квоту ему не выделяли. После запроса RT Анара пригласили в миграционное ведомство и приняли у него документы на разрешение на временное проживание, а на прошлой неделе одобрили его заявление на приём в гражданство.

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Герою публикации RT 21-летнему Анару Ширинову из Брянска вручили российский паспорт.

«В целом вручение прошло, как и у любого другого человека, который родился в России и всю жизнь здесь прожил, — рассказывает RT Ширинов. — Перед визитом в миграционную службу, конечно, было волнение. Я думал, что, когда мне его выдадут, будет много эмоций, но на самом деле все мои эмоции ушли на процесс оформления гражданства. Конечно, была эйфория. Я очень рад, что всё наконец-то закончилось. Большое спасибо RT. Вы сделали большой вклад в мою жизнь».

По словам молодого человека, теперь у него в планах — помочь своему отцу и младшему брату, которые пока что не могут получить российское гражданство.

«Я уже знаю, как и что нужно сделать, — объясняет Анар. — Отцу надо выехать в Азербайджан, получить выездной талон, вернуться с новым паспортом, и через меня, так как я гражданин России, он может получить вид на жительство в упрощённом порядке. Затем подать документы на гражданство и вписать в заявление моего брата. Я думаю, что за год я с этой задачей справлюсь без проблем. Самое тяжёлое было — получить мне первому гражданство. Хотя я и понимаю, что трудности всё равно будут, но не такие серьёзные, как они были на всём моём пути, пока я живу в России».

Отправная точка

Три года назад RT рассказал историю Анара. Молодой человек обратился в проект «Не один на один» после того, как длительное время не мог подать документы на разрешение на временное проживание.

Анар родился в Брянске и постоянно проживает в этом городе. Родители — гражданка Украины и гражданин Азербайджана — не зарегистрировали его рождение в российском ЗАГСе. Когда Анару исполнилось шесть лет, отец отвёз его в Азербайджан и там мальчику выдали свидетельство о рождении.

После окончания школы Ширинов не смог поступить в вуз из-за отсутствия паспорта и решил заняться волонтёрской деятельностью. Вступил в общественную организацию «Брянский молодёжный центр», специализировавшийся на продвижении спортивных проектов.

Анар рассказывает, что сейчас он уже не только волонтёр этой организации, но и сотрудник.

«Я занимаюсь развитием «Брянского молодёжного центра», детей, которые к нам приходят, — рассказывает Ширинов. — В основном, конечно, фандрайзингом — нахожу средства на его развитие. Не всегда удаётся найти благотворителя, который поможет. Когда нам не хватало денег на дворовую хоккейную лигу, я выделил из своих средств. Для меня очень важен этот проект. Он явился отправной точкой моего развития».

Достигнув совершеннолетия, Анар решил самостоятельно заняться вопросом оформления гражданства.

В миграционной службе ему сообщили, что прежде всего необходимо получить паспорт гражданина Азербайджана. Ширинов съездил в Азербайджан и получил там документ. По возвращении из поездки он вновь пришёл в миграционное ведомство.

Сначала молодому человеку объяснили, что так как он родился в России, то имеет право подать заявление на получение разрешения на временное проживание (РВП) без учёта квоты. Однако, когда он принёс в качестве подтверждения справку из роддома, документы принимать отказались и рекомендовали идти по квоте.

Согласно закону, иностранный гражданин может подать документы на РВП вне квоты, если у него есть основания. В частности, факт рождения в России является одним из таких оснований. Но в качестве подтверждения заявитель должен предоставить свидетельство о рождении российского образца. При отсутствии оснований иностранный гражданин может обратиться с заявлением о выделении квоты на получение РВП.

У Анара, несмотря на то что он родился в России, свидетельство о рождении азербайджанское, поэтому ему было необходимо получить квоту. Он подал заявление на квоту, но ему отказали. При этом у молодого человека заканчивалась временная регистрация и продлить её можно было, имея на руках подтверждение о подаче заявления на РВП. В противном случае ему пришлось бы уехать из России на три месяца.

По словам Анара, на тот момент он принимал участие в хоккейной дворовой лиге и не мог уехать из страны и подвести свою команду.

RT направил запрос в МВД с просьбой оказать молодому человеку содействие в оформлении РВП, после чего его вызвали в миграционное ведомство и помогли подать заявление на квоту. Комиссия по распределению квоты вынесла положительное решение, благодаря чему его регистрацию продлили на срок рассмотрения документов на РВП — выезжать из страны не понадобилось.

История с получением гражданства вдохновила Анара на создание собственного проекта по оказанию помощи молодым людям, которые испытывают трудности в оформлении документов. В планах молодого человека — оказывать им информационную поддержку.