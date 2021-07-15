Пенсионер получил российский паспорт после запроса RT

Герой публикации RT — 64-летний Амбарцум Согоян — получил российский паспорт. В прошлом году у мужчины изъяли документ, так как выяснилось, что он был выдан в нарушение установленного порядка, хотя и по решению суда. В рамках проекта RT «Не один на один» МВД организовало работу по принятию Согояна в российское гражданство. При этом возникла ещё одна проблема: ранее выданные паспорта были признаны недействительными, отметки о них не проставили в новый документ. Из-за этого мужчине отказали в перевыпуске банковской карты, на которую начисляют пенсию.

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МВД России в рамках проекта «Не один на один» помогло жителю Сочи Амбарцуму Согояну оформить российское гражданство после запроса RT.

«Хочу в очередной раз выразить вашему проекту благодарность, которую не передать словами! — радуется мужчина. — Я получил паспорт и в этом ваша заслуга! Дай бог здоровья, успехов, удачи и благополучия вам и вашим близким! Большое человеческое спасибо!»

По словам Амбарцума Суреновича, паспорт ему выдали по месту постоянной регистрации — в Самаре, куда ему пришлось летать из Сочи несколько раз. При этом после получения документа появилась другая проблема. По словам Согояна, когда он пришёл в банк, чтобы по новому документу оформить перевыпуск карты для начисления пенсии, ему отказали.

«В новом паспорте проставлена отметка о прописке на территории РФ с 2010 года, а сам документ выдан в 2021 году, и информации о ранее выданных паспортах в нём нет, — объясняет RT Согоян. — Пенсию мне начислили, но снять её я не могу — сотрудники банка отказались оформить новую карту. Отправили меня в паспортный стол и просят, чтобы там мне проставили печать о ранее выданных паспортах. В паспортном столе говорят, что такую отметку поставить не могут, так как документы были признаны недействительными. Что делать в этой ситуации, я не знаю».

RT направил запрос в МВД с просьбой разъяснить, по какой причине Согояну не сделали отметки в новом документе о ранее выданных паспортах.

В ведомстве сообщили, что паспорт, выданный в нарушение установленного порядка, является недействительным с даты его оформления, что согласуется с определением Верховного суда РФ от 1 ноября 2007 года №КАС07-538, в котором отмечено, что паспорт — это документ, удостоверяющий гражданство РФ только в том случае, если он выдан уполномоченным государственным органом на соответствующем официальном бланке и с соблюдением установленного порядка.

Паспорт, который не соответствует этим требованиям, не может считаться документом, удостоверяющим личность и гражданство РФ.

«По смыслу данного утверждения паспорт, оформленный на утраченном (похищенном) бланке паспорта, оформленный на основании поддельных (подложных) либо недействительных документов или недостоверных сведений, является недействительным, — комментируют в МВД. — Таким образом, паспорт, оформленный в связи с приобретением гражданства РФ, считается выданным впервые и сведения о ранее выданных недействительных паспортах в него не вносятся. На основании изложенного, сообщаем, что проставить в паспорт Согояну А.С. отметку о ранее выданном недействительном паспорте не представляется возможным».

Работа по приёму в гражданство

Ранее RT рассказывал, как 64-летний Амбарцум Согоян, большую часть жизни проживший в России, неожиданно лишился паспорта и почти два года вынужден был жить без документа.

Сагоян родился в Кировокане Армянской ССР и в 25 лет переехал жить в РСФСР в Кировскую область. Но когда в 1988 году в Армении случилось землетрясение, мужчина поехал в свой родной город помогать семье и пострадавшим.

В 1996 году Согоян вновь вернулся в Россию на постоянное жительство и попытался подать документы на российское гражданство. Однако в выдаче паспорта ему отказали. По признанию мужчины, гражданство Армении он не получал, поэтому оспорил отказ в суде.

В ходе разбирательства было документально подтверждено, что Согоян проживал на территории России на тот момент более семи лет, имел законный источник средств существования и владеет русским языком.

В решении суда было написано, что, согласно ст. 14 Федерального закона №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», он имеет право на приём в гражданство в упрощённом порядке. Суд обязал паспортно-визовую службу Рыбинского ГРОВД выдать Согояну паспорт РФ.

В 2010 году Амбарцум Суренович с семьёй поселился у брата в Самаре и оформил там постоянную прописку. Однако через некоторое время поехал на отдых в Сочи и решил остаться жить в этом городе.

Два года назад Согоян узнал, что его паспорт признан недействительным. Помимо общегражданского, у него изъяли и загранпаспорт. Пенсионер обратился в миграционное ведомство, чтобы произвести установление личности, но через два месяца пришёл ответ, что его личность не установлена. Мужчина обращался в прокуратуру, однако из надзорного ведомства его вновь перенаправляли в миграционную службу то в Сочи, то в Самару.

Как выяснил RT, решение суда, на основании которого Согояну выдали паспорт, не являлось подтверждением наличия у него гражданства РФ, поэтому документы были аннулированы.

Вместе с тем МВД организовало работу по принятию Амбарцума Суреновича в гражданство и через три месяца ему выдали российский паспорт.