Уроженец Донецка получил российский паспорт после запроса RT

Жителю Донецка Виктору Мирошникову разрешили въезд в Россию и выдали паспорт РФ. Мужчина обратился в проект «Не один на один» с просьбой помочь ему забрать ранее оформленный на его имя документ. В прошлом году Мирошникова приняли в российское гражданство, однако в страну не пустили из-за административных правонарушений. RT направил запрос в МВД с просьбой рассмотреть возможность снятия ограничения на въезд, после чего проблема была решена в течение месяца.

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Герой публикации RT 37-летний Виктор Мирошников смог забрать паспорт РФ после того, как МВД России сняло с него запрет на въезд в страну.

В прошлом году он вместе с женой подал заявление на получение гражданства в упрощённом порядке. Когда пришёл положительный ответ, супруги собрались ехать из Донецка в Ростовскую область за документами, однако Виктора остановили на границе.

Оказалось, что Мирошников получил четыре штрафа за незначительные нарушения правил дорожного движения, работая в Москве таксистом — в 2018-м он на полтора года уезжал в российскую столицу на заработки.

Мужчина отмечает, что все их оплатил вовремя и у него есть подтверждают квитанции. При этом, согласно подпункту 4 статьи 26 ФЗ от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранному гражданину или лицу без гражданства может быть запрещён въезд в Россию, если он два и более раз в течение трёх лет привлекался к административной ответственности.

В августе 2020-го Мирошникову был запрещён въезд в РФ до декабря этого года, а через несколько месяцев ему оформили российский паспорт. Получить его мужчина не смог из-за запрета въезда в Россию.

При этом семья Виктора — супруга и двое несовершеннолетних детей — на тот момент уже стали гражданами РФ, но не могли прописаться, так как на детей требовалось разрешение от отца. Виктор сделал доверенность, но оказалось, что российские госструктуры не принимают документы такого типа, выданные в ДНР.

Мужчина написал в проект «Не один на один», после чего RT направил запрос в МВД с просьбой рассмотреть возможность снятия с него данного запрета. В ведомстве пообещали, что вопрос будет решён в ближайшее время.

«Сердечко колотилось»

В свою очередь, мужчина тоже написал в МВД обращение с просьбой отменить запрет на въезд в Россию для воссоединения семьи.

По словам Мирошникова, в кратчайшие сроки ему пришёл ответ, что ограничение снято.

«В письме я указал, что мои жена и дети — граждане РФ, а сам я не могу получить документ, — рассказывает он RT. — На что мне очень быстро ответили, что, согласно информации в базах данных, никакого запрета на мне нет. Я решил поехать на разведку. Приехал на границу с Россией, попросил пограничников позвать старшего смены, объяснил ему, что мне пришло уведомление, что запрета на въезд нет, но я всё равно опасаюсь — мало ли, в одной базе сняли, а в другой нет».

Мирошникову пояснили, что проверить это возможно, только если он пройдёт паспортный контроль.

«Я отстоял очередь, подошёл к окошку, подал паспорт, — вспоминает Виктор. — Сердечко, конечно, колотилось. Девушка проверила документы и сказала: «Всего доброго!». И я со спокойной совестью выдохнул, прошёл на территорию России, постоял, подышал свежим российским воздухом и вернулся обратно».

Оповестив миграционную службу о том, что въезд в страну ему разрешён, Мирошников записался на получение паспорта.

«В миграционной службе в Ростовской области, куда нас возят из ДНР получать паспорта, всё очень чётко налажено, хорошо организовано — по приезду предлагают чай, кофе, воду, — делится впечатлениями Виктор. — Когда я в очереди услышал свою фамилию, я вздрогнул. Потом заиграл гимн России, и в этот момент я думал, у меня сердце выскочит, голос дрожал, пока я зачитывал присягу — так это было волнительно. Вот это ощущение, что ты становишься частью такой великой и сильной державы, когда ты чувствуешь, что наконец под защитой, что имеешь права — оно непередаваемо. Я до сих пор в шоке и не могу в это всё поверить до конца, но очень счастлив. Теперь, думаю, будет всё хорошо. Большое спасибо проекту «Не один на один» за оказанное содействие».

Как ранее писал RT, Виктор родился и постоянно проживает в Донецке. Высшее образование он получить не успел — началась война на Донбассе. Мужчина не участвовал в боевых действиях, но работал стрингером — снимал сюжеты о войне для российских СМИ. Неоднократно попадал под обстрелы.

По словам Мирошникова, теперь в планах у семьи сделать прописку в жилье, купленном в Ростовской области, и переехать туда на постоянное жительство.