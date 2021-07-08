Россиянка добивается возвращения в Россию дочери, которую вывез в Армению отец

40-летняя Элиза Байрамян почти два года разыскивает свою дочь, которую забрал из школы и увёз в Армению отец. Она уверена, что вывезти её дочь-россиянку за границу помогли связи высокопоставленного дедушки. С того дня она ничего не знает о местонахождении девочки и ни разу с ней не общалась. Ситуация усугубляется тем, что ребёнок серьёзно болен и квалифицированную помощь ему могут оказать только в России. Сама поехать в Армению на поиски Байрамян не может — там на неё заведено уголовное дело. В свою очередь, противоположная сторона в лице дедушки ребёнка уверяет, что с ней всё в порядке, ей обеспечены хорошие условия, и утверждает, что ранее мать наносила девочке побои, что якобы подтвердила сама дочь. Подробности запутанной истории — в материале RT.

© Фото из личного архива

Жительница Подмосковья Элиза Байрамян почти два года не видела свою восьмилетнюю дочь Даниэллу Акопян. В октябре 2019 года её фактически выкрал прямо из школы отец Армен Акопян и увёз в Армению. С тех пор женщина не знает о местонахождении девочки.

«У Даниэллы очень редкое заболевание крови — болезнь Хагемана. В мире пока таких пациентов около 140 человек. Находясь в Армении, мы не получали должного лечения. Врачи говорили, что там нет специалиста, готового нам помочь, — вспоминает Байрамян. — В России нас смогли обследовать и поставить точный диагноз. Сказали, что необходимо проходить обследования не реже двух раз в год. А он её увёз в Армению. Я даже не знаю, показывает ли он её врачу, жива ли она сейчас».

По словам Байрамян, она не понимает, почему мужчине понадобился ребёнок. Когда он и его родственники узнали о её беременности, то заставляли сделать аборт.

«Мы познакомились в 2007—2008 году. Три года просто общались. Я жила в России, а он в Армении. Мы виделись только три-четыре дня в году, когда я приезжала в Армению. Вспышки агрессии были ещё тогда, но я не придавала им значения. В январе 2011 года я приехала, чтобы мы сыграли свадьбу, и тогда всё усугубилось. Я смогла прожить с ним только полтора-два месяца», — вспоминает Байрамян.

По её словам, мужчина запирал её в доме или даже в одной комнате, утверждая, что на улице опасно. Кроме того, он отбирал у Элизы телефон на неделю-две, чтобы она не могла позвонить родителям. Против свадьбы были и родители Армена.

«Его отец — главный психиатр Армении Цолак Акопян, который лечит премьер-министра Пашиняна. Хоть у Армена документов нет медицинских, Цолак понимал, что с таким диагнозом жениться ему нельзя. Он принимает психотропные препараты. У него были постоянные вспышки агрессии. А после того как избивал меня, видимо, всё понимал и начинал бить себя», — рассказывает RT Байрамян.

Не останавливало мужчину и то, что его будущая жена беременна. А его родители каждый день возили её на обследования и анализы, требуя сделать аборт.

«Каждый день они меня возили сдавать кровь и потом приносили бумажки, что мой ребёнок будет с синдромом Дауна, и говорили делать аборт, что им такой ребёнок не нужен. Я сказала, что это мой ребёнок и он нужен мне любым. Тогда они сказали: либо аборт, либо уезжай и свадьбы не будет. Я выбрала второе», — вспоминает женщина.

Вернувшись в Россию, Байрамян жила в Солнечногорске, недалеко от родителей. По её словам, до и после рождения дочери мужчина не выходил с ней на связь, не интересовался ребёнком и не оказывал никакой помощи. Поскольку Даниэлла родилась в России, она имела только российское гражданство. Элиза на тот момент только подавала документы на российское гражданство.

«В Армении ждал ад»

«У меня тогда закончилась виза и надо было поехать в Армению. Неожиданно появляется Армен, просит прощения и разрешения видеться с дочерью. Не знаю, как он про визу узнал, но сказал, что может помочь с поездкой и оформлением документов. Мы и не подумали тогда, что это подстава, и я согласилась. В Армении меня ждал ад», — рассказывает Байрамян.

По её словам, мужчина ещё в аэропорту забрал все документы. По прилёте в Ереван он отвёз женщину и ребёнка на квартиру и запер там, забрав телефон. Как вспоминает Байрамян, периодически он приходил, приносил еду и давал женщине телефон позвонить родителям.

«Перед этим он приставлял ко мне нож и просил говорить, что всё хорошо, но с оформлением документов возникли проблемы, всё затягивается и вернусь я чуть позже. Я так и делала. Так продолжалось несколько месяцев, а потом у меня дочь серьёзно заболела и ему пришлось вызвать скорую», — рассказывает женщина.

Элизу и девочку положили в больницу. Через два-три дня Байрамян смогла договориться с медсёстрами, чтобы те дали ей телефон позвонить родителям. Она рассказала им, что происходило в Ереване, и попросила поскорее приехать. Мама женщины прилетела в Армению в тот же день.

«Я попросила маму не устраивать скандал и сказать, что она просто приехала нас навестить, а не забирать. Как выяснилось позже, он ставил в нашей палате прослушку. А я там говорила маме после его ухода, что после выписки надо вернуться в Россию и этого психопата я к ребёнку больше не допущу», — рассказывает Байрамян.

По её словам, после выписки, необходимо было поехать на ту квартиру, где мужчина держал Элизу с ребёнком, и забрать оттуда вещи. У больницы женщин встретили Армен, его младший брат и их отец и предложили довезти. Однако после приезда в квартиру мужчины заперли их и не позволяли выйти.

«Он включил запись из больницы, и потом они начали избивать меня и маму. Нам стало плохо, дочери тоже. Я как-то упросила их позвонить моему дяде, который живёт в Армении. Он приехал и забрал нас, избитых, без документов, без всего», — вспоминает Байрамян.

© Фото из личного архива

Она утверждает, что через несколько дней дочь заболела снова, но без документов её не принимали ни в какую больницу. Когда ребёнок был в критическом состоянии, она буквально на коленях умоляла врачей сначала помочь, а потом уже разбираться. Врачи согласились, а главврач даже позвонил дедушке девочки Цолаку Акопяну и потребовал привезти документы на ребёнка. Однако тот лишь отправил по почте ксерокопию свидетельства о рождении.

«После выписки я узнаю, что прошёл суд, о котором я даже не знала, и он (Армен) поставил мне запрет на выезд из страны. А сам со своей семьёй уехал в Россию оформлять гражданство. Мне пришлось начинать всё с нуля — восстанавливать документы, искать работу и жильё. Только через год я смогла получить дубликаты документов. Это произошло в 2014 году», — рассказывает Байрамян.

По её словам, в это время начались суды о порядке общения Акопяна с дочерью. В итоге суд постановил, что отец имеет право забирать ребёнка на четыре дня в месяц.

«Все 2,5 года, пока шли суды, он не проявлял к ребёнку никакого интереса. Она его даже и не помнила. И после суда приходит дядя и пытается её забрать. Естественно, она не хотела и плакала. Приходили судебные приставы, опека. Они поливали меня грязью за то, что дочь смотрит мультики на русском и говорит на русском языке. Он угрожал, что обольёт кислотой меня и моих родителей», — вспоминает женщина.

Она рассказывает, что неоднократно к ней на улице подъезжала машина, оттуда выскакивали неизвестные и пытались выхватить дочь у неё из рук. Но, поскольку ребёнок крепко держал мать, кричал и иногда из-за происходящего падал в обморок, их попытки не увенчались успехом.

Байрамян, в свою очередь, через суд пыталась снять запрет на выезд дочери из страны. Однако получала отказы. В 2016 году она попыталась взять билет и попробовать улететь в Россию, но её с дочерью задержали на паспортном контроле.

«Они продержали нас до двух ночи и отпустили. Но благодаря этому я узнала, что сейчас уже полгода идёт второй суд, по которому он хочет отобрать у меня дочь. А меня даже не уведомляли об этом», — рассказывает женщина.

© Фото из личного архива

По её словам, в рамках этого разбирательства к ней приходили десять психологов, которые сделали заключение, что она «психически неадекватная» и её надо поместить в психоневрологический диспансер, а у ребёнка также имеются психические отклонения. Это заключение было представлено в суде. Однако судья не приобщил его к делу, посчитав, что Байрамян вполне адекватная женщина и мать.

Синяки на теле

Все судебные тяжбы отошли на второй план, когда Байрамян стала замечать, что со здоровьем её дочери что-то не так. На теле девочки начали появляться синяки.

«Они были даже в тех местах, где удариться достаточно сложно, к примеру на животике. Врачи говорили сначала, что это аллергия, а потом направили в гематологический центр. Но там ничего найти не смогли. С каждым днём её состояние ухудшалось — под глазами были чёрные синяки, сильная одышка и часто шла кровь из носа, которую невозможно было остановить», — вспоминает Байрамян.

По её словам, врачи советовали везти девочку на обследование за границу, так как в Армении подходящих специалистов по заболеванию крови просто нет. Тогда Байрамян начала просить отца ребёнка снять запрет на выезд, однако тот отказал, сказав, что «ты всё придумала, чтобы уехать».

В апреле 2017 года армянский суд вынес решение, что пятилетняя дочь должна жить с отцом.

Согласно постановлению суда, был отмечен тот факт, что «ответчица желает вывезти ребёнка в РФ, город Солнечногорск к своим родителям, где они впятером будут проживать в однокомнатной квартире. Жилищные условия плохие. Город окружён болотистыми лесами».

При этом Байрамян утверждает, что в России проживала с дочерью в отдельной трёхкомнатной квартире.

Это решение женщина обжаловала, но суд на её сторону не встал. Впоследствии она обращалась в посольство России и в МИД РФ, однако там ей помочь не смогли.

Здоровье дочери было в критическом состоянии, и женщина вновь попробовала взять билет и пересечь границу.

«На удивление, у нас получилось. Это был 2017 год. Я приехала, дочь сразу обследовали, назначили лечение, и ей стало лучше. В Армении на меня сразу завели несколько уголовных дел: незаконное пересечение границы, подделка документов и кража ребёнка. Все эти дела фальшивые. Я пересекала границу по своему паспорту, у меня там стоит официальная печать, и как можно украсть собственную дочь?» — недоумевает Байрамян.

По её словам, отец ребёнка приехал в Россию и, как гражданин РФ, подал на неё заявление в Следственный комитет. Однако правоохранители не нашли состава преступления в действиях женщины.

© Фото из личного архива

Жизнь начала налаживаться — Акопян перестал выходить с ней на связь. Дочка прошла обследование в Морозовской больнице в Москве, и ей наконец смогли поставить диагноз — болезнь Хагемана.

После этого девочке назначили лечение, и её состояние значительно улучшилось. Даниэлла даже смогла посещать детский сад, а в сентябре 2019 года девочка пошла в первый класс, а также начала учиться играть на скрипке в музыкальной школе.

Похищение

«Всё было хорошо, но 3 октября 2019 года меня вызывает директор. Я испугалась, что что-то со здоровьем случилось. Прихожу, а мне говорят, что дочь забрал отец. При этом они его никогда не видели и в документах он вписан не был. Директор лишь сказала, что он принёс исполнительный лист армянского суда и говорил, что я преступница», — рассказывает со слезами на глазах женщина.

По её словам, она потом неоднократно пересматривала кадры с камер видеонаблюдения, где девочка кричит и пытается вырваться из рук отца, он сажает её в машину и уезжает.

«Я не могу забыть то утро, когда видела её в последний раз. Отдала рюкзак и сказала, что встретимся вечером дома, а из школы её заберёт бабушка. Она сейчас практически с чужими людьми. 8 октября её вывезли в Армению. До меня доходят слухи, что ей сказали, что мама умерла. Она пропустила все процедуры. Это очень серьёзно», — говорит Байрамян.

Женщина писала заявление в Следственный комитет, там посоветовали обратиться в суд.

В марте 2020 года Балашихинский горсуд Московской области вынес постановление, что девочка должна проживать с матерью в России.

Адвокаты Акопяна подали апелляцию, но Мособлсуд оставил решение в силе. В январе 2021 года Первый кассационный суд общей юрисдикции также постановил, что девочка должна жить в России с мамой (документы имеются в распоряжении RT).

«Решения всех трёх судов отправили в Армению. По конвенции, действующей между странами, они должны легализовать решение российского суда. Этот суд должен длиться не больше месяца. В итоге всё затянули на полгода и постановили, что в Армении есть свои законы и российский суд им не указ. Мы подали апелляцию», — рассказывает RT Байрамян.

В 2019 году её родители уехали в Армению, чтобы найти ребёнка и поддерживать с ней связь. Однако отец отказывал им во встречах. Им пришлось обратиться в суд, чтобы доказать, что они имеют право видеться с внучкой.

Суд встал на сторону бабушки и дедушки, разрешив им встречаться три раза в неделю. Однако за 1,5 года решение суда ни разу не исполнилось, а приставы лишь разводят руками.

«Там всё по звонку. Они говорят, что сверху звонят их начальству и ничего нельзя сделать. А я не знаю, что делать мне. Если я приеду в Армению, меня сразу посадят. Я так переживаю за дочь, ей требуется постоянная помощь специалистов, которых нет в Армении. Что делать, не знаю», — сетует Элиза.

«Даниэлла говорит, что её били щёткой для полов»

В свою очередь, дедушка девочки Цолак Акопян в беседе с RT заявил, что версия Элизы Байрамян — ложь.



«Я главный психиатр Армении. Как можно вообще руку на женщину поднимать? Это всё выдумки. Она совершила преступление и постоянно что-то выдумывает, пишет в интернете глупости. А история такая заключается в том, что они не сошлись характером.

Суд решил, что ребёнок живёт в неблагоприятных условиях, плохо воспитывается, и психологическая экспертиза доказала, что на ребёнка оказывается пагубное влияние. Суд отдал дочь на попечение отцу.

Когда они узнали об этом решении, то с поддельным паспортом вывезли девочку за границу», — рассказал RT Акопян.



По его словам, сейчас девочка не вспоминает о матери, не хочет видеть бабушку и дедушку. Даниэлла учится на «отлично», с её здоровьем всё в порядке, а при необходимости семья сможет обеспечить ей лучшее лечение в Германии. Он также выразил недоумение в связи с тем, что Байрамян якобы ни разу не связалась с дочерью.



«Все условия есть, можно позвонить по видеосвязи. Почему она ни разу не поинтересовалась? Пусть позвонит по этому номеру, вы же нашли мой телефон. То, что ребёнок растёт без матери, — это плохо, и мы это понимаем, — рассказывает дедушка девочки. — Но если такая мать... Даниэлла говорит, что её били щёткой для полов, били по всему телу и по голове. Суд здесь провёл экспертизу, которая показала, что ребёнок не врёт».

«Необходимость в содействии отсутствует»

В посольстве Армении в РФ запрос RT перенаправили в Министерство юстиции страны. Там сообщили, что на Байрамян было возбуждено только одно уголовное дело в рамках ст. 167 УК РА «Незаконное разлучение ребёнка с родителями или лицами, на которых возложено обязательство его воспитания или опеки».

«Относительно вопроса оказания помощи в поиске ребёнка Министерство юстиции РА считает, что необходимость в содействии отсутствует, так как место проживания ребёнка установлено судом по месту жительства отца, оно известно Элизе Байрамян и её родителям. Передача подробной и более детальной информации дела не является возможной», — сообщили в ведомстве в ответе на запрос RT.