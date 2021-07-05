Гражданка Эстонии не может получить разрешение на временное проживание в России

Гражданка Эстонии 38-летняя Ольга Васильева в этом году вышла замуж за россиянина и хочет получить российское гражданство, но не может начать процесс оформления документов. Виза позволяет находиться в России три месяца, а рассмотрение запроса на разрешение на временное проживание занимает четыре. Подать документы на основании брака она тоже не может из-за отсутствия у мужа постоянной регистрации в Москве — городе, в котором он живёт и работает. Супруги обратились в проект «Не один на один» с просьбой помочь в оформлении гражданства РФ.

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Ольга Васильева родилась в Таллине в русской семье, постоянно там проживавшей. «Я окончила русскую школу, мой родной язык — русский, не эстонский», — рассказывает она RT.

В 2018 году она познакомилась с будущим мужем — гражданином РФ Дмитрием Петровским.

«Я родом из Санкт-Петербурга, но на тот момент жил в Берлине, — вспоминает Петровский. — Мы некоторое время ездили друг к другу, а потом решили жить вместе. Ольга хотела устроиться на работу в Москве, поэтому мы сняли квартиру, начали собирать вещи, но случилась пандемия, и границы закрыли. В итоге мы всё ещё живём на две страны».

Каждые три месяца, по окончании срока действия визы, Ольге необходимо выезжать в Эстонию. Из-за пандемии коронавируса въезд в Россию иностранным гражданам временно ограничили. По словам Васильевой, ей помогли оформить визу в Министерстве иностранных дел РФ.

«Но визу выдают не больше чем на три месяца, — объясняет она. — Мы находимся в ситуации, когда хотим жить в Москве, но каждый раз нужно выезжать в Эстонию, чтобы заново оформить визу. При этом прямого транспортного сообщения со страной сейчас нет, поэтому нам приходится добираться туда сложными перекладными манёврами».

В апреле этого года пара оформила брак в одном из московских ЗАГСов. По словам Дмитрия, ему показалось, что факт узаконенных отношений станет весомым основанием для оформления гражданства и проблем с этим не возникнет.

«Когда я позвонил в миграционное ведомство, чтобы уточнить, как моей жене получить разрешение на временное проживание (РВП), выяснилось, что, во-первых, мне нужна постоянная прописка в Москве, чтобы в дальнейшем у неё была возможность здесь работать и жить. Во-вторых, документы на оформление РВП рассматриваются четыре месяца, притом что срок действия её визы — всего три», — говорит мужчина.

У Дмитрия постоянная прописка в Санкт-Петербурге, в Москве он снимает квартиру и имеет временную регистрацию.

«У меня нет никакой возможности оформить в Москве постоянную прописку. И это камень преткновения, как я понял, — рассказывает он. — Но самое обидное заключается в другом: недружественная страна, которая, абсолютно без иронии проводит русофобскую политику, ничего этого от меня не потребует, пожелай я поселиться там, а не на любимой Родине. По заявлению, написанному от руки в свободной форме, и минимальному набору документов страна лепит двухлетнюю визу, пятилетний ВНЖ — всё что душа захочет. Мы разберёмся, но сколько на свете останется людей, чей интерес, чья любовь, чья вера в Россию как последний оплот цивилизации разбилась обо все эти правила, сделанные непонятно для кого и чего?»

Рекомендовали получить квоту

В МВД России в ответ на запрос RT пояснили, что разрешение на временное проживание иностранному гражданину может быть выдано без учёта квоты на основании брака с гражданином РФ, проживающим в России. В этом случае иностранный гражданин получает РВП по месту жительства супруга и должен работать в том субъекте, где получил документ. Выезжать на работу в другие регионы он не имеет права.

Срок предоставления государственной услуги по оформлению РВП составляет четыре месяца со дня принятия заявления.

Вместе с тем, как пояснили в ведомстве, в связи с указом президента РФ от 15 июня 2021 года №364 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 16 июня 2021 года приостанавливается течение сроков документов, в том числе виз, для иностранных граждан, находящихся в России. Течение сроков возобновится спустя 90 после после того, как будут сняты транспортные ограничения, введённые в связи с COVID-19.

Перечень иностранных государств, в отношении которых уже не действуют рестрикции, утверждается правительством РФ. Так как этот список пока что не утверждён, данные меры распространяются на граждан всех иностранных государств без исключения.

В МВД также отметили, что квоты на РВП с 14 января 2021 года распределяются комиссиями, формируемыми в субъектах РФ. Решение о выдаче квоты принимается на основании анкеты заявителя. Комиссия руководствуется критериями оценки иностранного гражданина, прописанными в постановлении правительства РФ от 29 декабря 2020 года №2345.

«Для решения вопроса по существу полагаем возможным рекомендовать Васильевой О. обратиться в Главное управление МВД России по г. Москве с заявкой-анкетой о выделении квоты», — сообщили в ведомстве.