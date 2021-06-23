Врач-рентгенолог из Красноуфимска добивается в суде доплат за работу в «красной зоне»

Рентгенолог из Красноуфимска с ноября прошлого года добивается выплаты надбавок за работу с больными коронавирусом. По словам врача, она с начала пандемии взаимодействовала с пациентами с подозрениями на COVID-19 и в итоге сама переболела коронавирусом, но страховую компенсацию не получила. В больнице считают, что работа рентгенолога не предполагает непосредственного контакта с больными, а значит, на выплаты эта категория врачей претендовать не может.

РИА Новости

© Илья Питалев

Врач-рентгенолог из Красноуфимска Свердловской области Елена Иванова (имя изменено) добивается выплаты надбавок за работу с больными коронавирусом. Как рассказывает женщина, она с начала пандемии работала в красной зоне и даже переболела COVID-19, однако до сих пор не может получить положенных выплат.

«Мы с самого начала пандемии работаем с ковидом. К нам везут со всей округи людей с подозрением на коронавирус. У нас несколько инфекционных корпусов, ко мне все приходят на диагностику пневмонии», — рассказывает она.

По словам Елены, сначала в их больнице потоки пациентов никак не разделялись, в одной очереди сидели люди и с подозрением на пневмонию, и c переломами. Теперь с 12 до 14 часов рентген-кабинет работает как «красная зона», а в оставшееся время — в обычном режиме.

«Все свободно ходили и друг с другом общались, пока хотя бы ограничением по времени не разделили зоны. Некоторые пациенты возмущались, но что тут сделаешь», — говорит рентгенолог.

Врач отмечает, что стимулирующие выплаты за особые условия работы и дополнительную нагрузку медицинским работникам, которые непосредственно участвуют в оказании помощи больным коронавирусом, были предусмотрены сразу несколькими приказами. Однако деньги долгое время не выплачивали ни по одному из них.

«Есть губернаторские надбавки, по 162-му приказу, за оказание помощи больным коронавирусом, и федеральные. До ноября нам не выплачивали ни одну из них, а потом стали платить только федеральные», — поясняет врач.

«Бесконтактная» работа

В ноябре 2020 года Елена сама заразилась коронавирусом, но страховку медику, по её словам, не выплатили. Как утверждает рентгенолог, комиссия больницы подтвердила, что женщина работает в «красной зоне».

«Отправили документы в Фонд социального страхования, но они отказали в страховке, поскольку посчитали, что рентгенолог не находиться в «красной зоне». В марте мы с коллегой написали главному врачу служебную записку о пересмотре выводов. 25 марта 2021 те же лица с небольшим изменением состава подписали — оснований для выплат нет. Мы подали апелляцию в министерство посредством электронной почты в мае 2021. До сих пор решения нет. Возмущает то, что наш коллега в соседнем населённом пункте, рентгенолог «зелёной зоны», получил очень быстро без бюрократической волокиты», — рассказывает Елена.

Врач говорит, что отказ выплачивать страховку после заражения стал последней каплей, и она подала иск на своего работодателя в районный суд Красноуфимска с требованием оплатить ей все положенные надбавки.

«Мне говорят: «Вы не контактируете с ними». Как так не контактирую? Я в защитном костюме в красной зоне работаю, заходят пациенты, спрашивают про результаты. А мне отвечают: «Но вы же сами пациентов на носилки не укладываете. А в приказе говорится просто об особых условиях работы. Разве у меня не особые?» — говорит Елена.

Минздрав Свердловской области на запрос RT не ответил. В Красноуфимской районной больнице так же отказались от комментариев.

Однако, как следует из материалов суда (есть в распоряжении RT), областной Минздрав и руководство больницы посчитали, что женщина непосредственного контакта с больными и их биоматериалами не имела и, соответственно, не может претендовать на выплаты.

Помимо этого, ответчики указали, что больница выпустила свой перечень подразделений и сотрудников, имеющих право на выплаты, куда не вошло отделение лучевой диагностики.

Суд первой инстанции поддержал ответчика и отклонил иск. Елена подала апелляцию ещё в конце апреля, но пока дата заседания не назначена.

«Жду вызов в областной суд Екатеринбурга», — говорит она.

Систематический характер

После того, как начались разбирательства, Елене и коллегам стали наконец выплачивать часть надбавок.

«Когда дело дошло до суда, мне стали выплачивать федеральные надбавки, но губернаторские надбавки мы как не видели, так и не видим. И за прошлые месяцы так и не оплатили», — говорит Елена.

По её словам, не получили надбавки многие её коллеги. «Другие просто боятся связываться, считают, что всё равно ничего не добьются. А я уже пошла на принцип, видя такое отношение», — говорит она.

Координатор независимого Профсоюза медработников «Действие» в Республике Башкортостан Антон Орлов считает, что невыплаты стимулирующих доплат за работу с болеющими COVID-19 пациентами, а также страховых выплат переболевшим медикам носят систематический характер.

«Целые категории медицинских работников вообще этих выплат лишены, хотя их должности прямо указаны в постановлениях правительства РФ 415 и 484, действовавших до ноября 2020 года, а также в принятом 01 ноября 2020 года и действующем до 31 декабря 2021 года постановлении правительства РФ 1762. Причиной этой ситуации является слишком вольное трактование руководствами региональных Минздравов текстов вышеуказанных Постановлений Правительства РФ», — считает он.

Орлов говорит, что в случае отсутствия выплат надо обращаться в инспекцию труда, прокуратуру и суд.

«У нас в республике на данный момент работники отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ взыскали с больницы более 1 миллиона рублей стимулирующих выплат за период апрель — октябрь 2020 года по одному только постановлению №484», —отмечает Алексей Орлов.

Елена уже подала жалобу в прокуратуру и СК, но ответы пока не пришли.