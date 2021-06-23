Житель Горловки в ходе обстрела ВСУ едва не лишился семьи

27 мая 2019 года украинский беспилотник сбросил гранату рядом с жилым домом в Никитовском районе Горловки. В результате атаки пострадали местные несовершеннолетняя девочка и пенсионерка.

В тот день около 23:00 житель Горловки Игорь Лукьяненко (по его просьбе имя изменено) смотрел дома телевизор. В соседних комнатах уже легли спать его близкие — мать, жена и пятилетняя дочь Полина. Внезапно раздался сильный хлопок, дом буквально поглотили дым и копоть.

«Из спальни я услышал крик Полины и бросился к ней, взял её на руки и понёс в подвал. Тут же я услышал, как из своей спальни меня зовёт моя мама Елена Васильевна. Я отдал дочку жене и, пока они спускались в укрытие, побежал в комнату к матери. Она сидела около окна за компьютером и держалась за левое плечо. По её лицу текла кровь», — вспоминает Игорь Лукьяненко.

Как выяснилось позже, 70-летнюю женщину ранило осколками снаряда, попавшего в стену дома, но Игорь смог привести мать в чувство и оказал ей первую помощь.

Вместе с этим он беспокоился за дочь. «Полина была очень напугана и всё время плакала. Осколки выбитого стекла посекли ей лицо», — рассказывает Игорь.

После окончания обстрела Елену Лукьяненко госпитализировали в местную травматологию. Медики поставили пенсионерке диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом ключицы, множественные осколочные ранения, травматический шок». В этот же день ей сделали операцию по извлечению осколков. Два с половиной месяца она находилась на лечении, но до сих пор страдает от снижения слуха и частых головных болей.

У маленькой Полины после случившегося появилось чувство тревоги, девочка долго не могла спокойно спать. Впоследствии специалисты диагностировали ей астено-невротический синдром.