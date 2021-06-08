Отец-одиночка об отказе отдать сына с инвалидностью в интернат и долгах за ЖКУ

48-летний вдовец из Благовещенска в одиночку воспитывает 21-летнего сына с инвалидностью. Молодой человек передвигается на коляске — ему с рождения поставили диагноз ДЦП, а десять лет назад диагностировали умственную отсталость. При этом после смерти жены мужчине предлагали сдать сына в приют, но он отказался. О том, как он в одиночку справляется с воспитанием сына и пытается признать долги за ЖКУ незаконными — в материале RT.

© Фото из личного архива

48-летний житель Благовещенска Александр Кузьмин после смерти жены в одиночку воспитывает сына с инвалидностью — 21-летнего Даниила.

«В 2006 году у жены диагностировали цирроз печени, ранее её заразили гепатитом С через инъекцию. Она периодически проходила лечение в больнице, а 26 февраля 2021 года умерла. Я до сих пор не могу прийти в себя», — рассказывает RT Кузьмин.

По словам мужчины, за сыном, инвалидом I группы, с детства всегда ухаживала жена, а после её смерти эти тяготы пришлось взять на себя.

«Сообщили, что будут отключать от ИВЛ»

21-летнему Дане диагностировали ДЦП сразу после рождения. По словам Кузьмина, после родов ребёнок не мог самостоятельно дышать, и его поместили на ИВЛ. Врачи оценили состояние малыша по шкале Апгар в один балл.

Это специальная оценка состояния новорождённого: при десяти баллах ребёнок здоров, дети, получившие пять-шесть баллов, перенесли лёгкую асфиксию (гипоксия, недостаток кислорода), один-два балла — очень тяжёлую асфиксию.

«Через неделю врачи сообщили нам с женой, что будут отключать сына от ИВЛ, — вспоминает Александр. — Он либо задышит сам, либо нет. Сын выжил».

Мужчина рассказывает, как жена всеми силами пыталась поставить на ноги Даню: возила его на реабилитации, водила на массажи, на иппотерапию.

«Это принесло свои плоды: Даня окреп, смог ходить по 3 км без отдыха, начал разговаривать», — рассказывает RT Кузьмин.

Однако, когда мальчику исполнилось 11 лет, родители стали замечать странности в его поведении: он мог кататься по полу в магазине для того, чтобы ему купили игрушку, или биться головой об стену, если что-то хотел заполучить дома. Психиатры поставили ему ещё один диагноз — умственная отсталость.

После смерти жены Александру пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за сыном. Даня не может передвигаться без коляски, ему нужна помощь при походе в туалет и приёме пищи.

© Фото из личного архива

По словам Александра, он обращался за помощью в местную администрацию, чтобы те предоставили сыну сиделку. Однако, как уверяет вдовец, чиновники предложили ему сдать Даню в интернат.

«Пришли к нам представители опеки и сотрудник центра «Доброта» и говорят: «Может, вы от него откажетесь и поместите в интернат?» Я сказал «нет». Даня — домашний ребёнок, ему со мной будет лучше. Не знаю таких случаев, чтобы интернат кому-то помог», — поделился Кузьмин.

Долги за коммуналку

Вместе с тем, по словам Кузьмина, сейчас он пытается разобраться и с долгами по ЖКХ, часть из которых, по его мнению, начислена незаконно.

«После смерти тёщи мы разрешили её сожителю проживать в её доме. Хотя жильё перешло жене по наследству. И в августе 2017 года узнали, что на нас висит долг в 30 тыс. рублей. Мы полгода выясняли, откуда взялась эта сумма, — рассказывает Кузьмин. — Оказалось, что к нам приходил инспектор, проверял счётчики. Он записал, якобы у нас была сорвана пломба, а сожитель тёщи не глядя подписал акт о согласии с этим. Нас даже не известил».

© Фото из личного архива

После этого инспектор составил акт безучётного потребления, согласно которому за три месяца семья потребила 8260 киловатт. Из-за нарушений коммунальщики выставили сумму с коэффициентом в десять раз больше. Однако Кузьмин уверен, что это ошибка.

«Четыре года с ними судимся. Я потратил на адвокатов около 80 тыс. рублей, чтобы доказать, что я добросовестный плательщик. Только недавно другой юрист объяснила мне, что адвокаты неправильно подавали иск. Надо было оспаривать акт, подписанный сожителем тёщи, а они оспаривали отключение нас от электричества», — рассказывает мужчина.

В ближайшее время Кузьмин планирует снова попытаться доказать в суде, что долг ему начислили безосновательно.

Однако это не единственная задолженность, которая легла на плечи вдовца. Даня прописан в квартире бабушки и дедушки, а те отказываются платить взносы за капитальный ремонт. Когда Кузьмина была жива, с карточки её сына часто снимали по 15 тыс. рублей в счёт долга. Однако Татьяне удавалось после жалоб вернуть деньги.

После смерти жены задолженность пришла Александру на госуслуги. В квитанции значится, что, исходя из доли Даниила в квартире, он должен оплатить 4089 рублей.

© Фото из личного архива

«У меня в жизни началась какая-то чёрная полоса. Не знаю, когда она наконец-то закончится. Иногда даже опускаются руки. Ведь это же нонсенс: чтобы закрыть долги, я должен сдать сына в приют. Но я понимаю, что кроме меня ему некому помочь. Нельзя ставить на нём крест — надо помочь встать на ноги», — считает Кузьмин.