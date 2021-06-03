«Прекрасная Россия бу-бу-бу» на ПМЭФ: Вадим Дуда — библиотеки живее всех живых

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Специальный выпуск проекта «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на ПМЭФ-2021. Гость стрима — генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Обсудили, что читают люди в библиотеках в 2021 году. Не книгами едиными, а цифровыми проектами: что можно найти в современной российской библиотеке? О цифровых книгах, виртуальных библиотеках «как у них» — и многом другом. Наши ведущие — Виталий Серуканов и Надана Фридрихсон.

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