Гражданин Казахстана, перенёсший инфаркт, и его сын шесть лет пытаются получить паспорта РФ

Уроженец Казахстана 64-летний Андрей Т. переехал в Россию вместе с сыном шесть лет назад. Встал на миграционный учёт, однако вовремя не продлил регистрацию. За это ему грозило выдворение из страны. Мужчина написал письмо на имя президента Владимира Путина, после чего за семью поручился глава Россотрудничества Евгений Примаков. Вопрос с незаконным пребыванием был решён в суде, и Андрей начал собирать документы для оформления временного убежища, но не успел в установленные сроки подать заявление. Из-за переживаний у него случился инфаркт, полтора года мужчина проходил реабилитацию. Сейчас он с трудом передвигается. Ездить в миграционное ведомство и решать вопрос с оформлением документов ему тяжело. RT обратился в МВД с просьбой оказать содействие в приобретении российского гражданства Андрею и его сыну.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Андрей Т. родился в Казахской ССР. Его мать жила в Подмосковье, но после окончания техникума переехала в Актобе. Работала на заводе «Актюбрентген». В Казахстане Андрей окончил школу, техникум, университет. По распределению попал на Петропавловский завод им. Кирова.

В начале 1990-х годов работал в частной компании, которая занималась продажей компьютеров.

«Дела шли очень неплохо, у нас обслуживались крупные государственные структуры, банки, заводы», — рассказывает мужчина.

По словам Андрея, позднее у него возник конфликт с одним из конкурентов и в итоге он лишился всего имущества. Мужчина говорит, что неоднократно просил правоохранительные органы Казахстана разобраться в его деле, но безрезультатно.

В конце 1990-х Андрей женился, у него родился сын Евгений. Прожив 15 лет в браке, супруги развелись, сын остался жить с отцом.

«Жизнь в Казахстане становилась невыносимой, — вспоминает мужчина. — Устроиться на работу в государственные учреждения невозможно, в частные — не берут, говорят, старый. Так я стал фрилансером — работал в интернете, писал программы на заказ. Когда добился успехов, появились деньги на переезд в Россию. В первую очередь я думал о будущем сына. Хотел, чтобы у него было российское образование».

Не успели собрать документы

В октябре 2015 года Андрей с сыном переехали жить в Новороссийск, к родственникам. Встали на миграционный учёт. Но позже не успели продлить регистрацию. Как утверждает мужчина, в миграционном ведомстве ему сообщили, что за данное нарушение ему грозит выдворение, и посоветовали обратиться к адвокату.

«Я нашёл специалиста, который взял с меня немаленькую сумму за свои услуги. Я заплатил ему из средств, скопленных на учёбу сына. Он обещал помочь, но в итоге ничего не сделал», — говорит мужчина.

Андрей написал письмо на имя президента, после чего за семью поручился глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он направил в миграционное ведомство правительственную телеграмму, в которой попросил оказать содействие Андрею и его сыну в оформлении документов.

Вопрос с незаконным пребыванием на территории России решил Приморский районный суд Новороссийска, который назначил нарушителям и принимающей стороне штраф. Оплатив его, Андрей обратился в миграционное ведомство с заявлением о предоставлении временного убежища.

В марте 2019 года документ был выдан сроком на год. Следом семье выделили квоту для оформления разрешения на временное проживание (РВП), но Андрей не успел собрать документы в установленный законом срок, чтобы его получить. Из-за переживаний у него случился инфаркт.

«Это произошло из-за сильного нервного и физического перенапряжения, — объясняет мужчина. — Меня на скорой помощи увезли в больницу, сделали операцию на сердце, установили стент, буквально вытащили с того света. Полтора года я проходил реабилитацию, поэтому не было ни сил, ни возможности заниматься документами. Мы до сих пор находимся в стране нелегально».

По словам Андрея, он всё ещё с трудом ходит и не может самостоятельно решить вопрос с гражданством. Оформить доверенность на сына не получается, так как нет регистрации.

Приедут на дом

Оказавшись в безвыходной ситуации, мужчина обратился в проект «Не один на один». RT направил запрос в МВД России с просьбой помочь семье получить российское гражданство.

В пресс-службе ведомства сообщили, что повторная выдача свидетельств о временном убежище требует прохождения обязательного медицинского освидетельствования.

«В связи с тем, что указанными гражданами не выполнено требование по предоставлению документа, подтверждающего обязательное медицинское освидетельствование, с учётом указанного законодательного предписания свидетельства о предоставлении временного убежища указанным лицам выданы не были», — комментируют в МВД.

При этом срок действия ранее выданных свидетельств был продлён до 16 марта 2021 года в связи с указом президента РФ от 18 апреля 2020 года №274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«При сохранении обстоятельств, послуживших основанием для предоставления временного убежища, а также при наличии вновь открывшихся обстоятельств, не позволяющих вернуться в страну гражданской принадлежности (в том числе по состоянию здоровья), иностранные граждане вправе обратиться в территориальный орган МВД России по месту своего пребывания повторно с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории РФ», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что к гражданам, которые по состоянию здоровья не могут обратиться в миграционное ведомство лично, выезжают должностные лица и принимают у них заявления по месту проживания.

По словам Андрея, на днях они с сыном встретились с сотрудниками миграционного ведомства, которые помогли заполнить заявления на предоставление временного убежища.

«Для оформления временного убежища нам нужно будет пройти медкомиссию, — говорит мужчина.— А затем, после рассмотрения документов, нам выдадут свидетельства. Большое вам спасибо».