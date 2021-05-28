Экстремистские материалы, холодное оружие и средства связи: ФСБ задержала 14 членов радикальной группы в Саратове

ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской экстремистской группы «М.К.У.», пропагандирующей массовые убийства. По адресам проживания задержанных изъяты пропагандистские материалы экстремистского характера, холодное оружие и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и оружия, а также переписку с идеологом группы с Украины. Заведены уголовные дела по статьям о создании экстремистского сообщества и участии в нём.

В Саратове пресечена деятельность ячейки украинской экстремистской группы «М.К.У.», пропагандирующей массовые убийства.

ФСБ, МВД и СК в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества пресекли деятельность «координируемой с территории Украины молодёжной радикальной группы сторонников идеологии массовых убийств».

В результате действий силовиков задержаны 14 человек. Они дают признательные показания.

«По адресам их проживания изъяты: значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы с Украины о подготовке насильственных акций», — говорится в сообщении ведомства.

Подробности задержания в Саратове рассказали в Следственном комитете. Как указали в ведомстве, уголовные дела по статьям о создании и участии в экстремистском сообществе заведены в отношении восьми жителей города в возрасте от 16 до 21 года.

По данным следствия, в 2020 году в Саратове четверо молодых людей сформировали экстремистское сообщество, целью которого были противоправные действия по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды. Как поясняет СК, все они были сторонниками ультраправых взглядов, двое из них считали себя приверженцами проукраинского движения «М.К.У.».

Отмечается, что молодые люди руководили сообществом, а также искали единомышленников, которые могли бы вместе с ними принимать участие в совершении преступлений.

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«После создания экстремистского сообщества в различное время участие в нём приняли ещё не менее четверых участников, объединённые общим умыслом на подготовку и совершение в отношении неопределённого круга лиц преступлений экстремистской направленности», — говорится в сообщении СК.

Следователи совместно с сотрудниками Росгвардии провели обыски по месту жительства подозреваемых, где были обнаружены электронные носители информации, в том числе мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также одежда с характерной атрибутикой.

Четверо подозреваемых, которым инкриминируется создание экстремистского сообщества, задержаны. На основании ходатайства следователя трём из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё одному — домашний арест.

Ранее в 2021 году силовые ведомства сообщали о раскрытии двух других ячеек движения «М.К.У.». В марте 13 членов этого движения задержали в Геленджике, ещё одного — в Ярославле. По адресам их проживания изъято «значительное количество нацистских материалов», а также холодное оружие и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и оружия.

Как стало известно силовикам, группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием главаря сообщества «М.К.У.», гражданина Украины Егора Краснова, который также известен под псевдонимом Егор Яковлев.

В России сторонники М.К.У. получили от него и других участников движения, находящихся в Киеве и Харькове, инструкции по совершению терактов и массовых убийств. Уточняется, что члены М.К.У. «тренировались» на бездомных и представителях субкультур.

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Кроме того, среди обнаруженных силовиками материалов оказалась запись сожжения копии Знамени Победы. Эту запись сторонники М.К.У. отправили на Украину в качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии.

По версии следствия, члены организации совершали преступления «в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, без определённого места жительства», а также пропагандировали ненависть и вражду по национальному признаку. Участники сообщества избивали людей и выкладывали видео нападений в сеть.

В феврале ещё одна группа сторонников М.К.У. была раскрыта в Воронеже. Её участники причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, а также к провоцированию межнациональных конфликтов.

В ходе обысков у задержанных нашли экстремистскую литературу, символику националистических организаций и холодное оружие. Кроме того, в гараже одного из задержанных находился предмет, напоминающий миномётную мину времён Великой Отечественной войны.