Не один на один
Не один
на один

«Дочь рассказала, что папа поднимает на неё руку»: россиянка через суд добивается права забрать дочь у мужа-грека

Дети в беде

27 мая 2021, Дарья Малютина

37-летняя россиянка полтора года пытается вернуть в Россию свою семилетнюю дочь, которую у неё забрал муж — гражданин Греции. Женщина утверждает, что он поднимает на девочку руку. Однако греческий суд не принимает эти доводы во внимание, а необходимость оставить ребёнка с отцом обосновывает якобы плохой эпидемиологической ситуацией в Москве. При этом у россиянки на руках есть постановление московского суда, согласно которому дочка должна проживать с ней.

  • © Фото из личного архива

37-летняя россиянка Владислава Папагианнопоулоу почти полтора года пытается доказать греческому суду, что её семилетняя дочь Аггелика должна проживать с мамой. По словам женщины, её муж — гражданин Греции Георгиос Папагианнопоулос — проявляет к девочке агрессию и даже поднимает на неё руку. Однако суд эти слова не принимает во внимание и встаёт на сторону своего гражданина, ссылаясь на сложную эпидемиологическую обстановку в России. 

Как рассказала RT Владислава, с мужем она познакомилась в 2010 году на Украине. Женщина там отдыхала, а Георгиос был в командировке — на тот момент он работал в Германии.

«Мы приезжали друг к другу: я в Германию, он ко мне в Россию, вместе ездили в Грецию к его родителям. В 2012 году поженились в Москве. После этого мы уехали вместе в Египет — туда командировали мужа. Через год у нас там родилась дочка Аггелика», — вспоминает Влада.

В Каире семья прожила четыре с половиной года, а в 2017-м переехала на Шри-Ланку. По словам Владиславы, отношения с мужем тогда начали портиться. Они даже хотели развестись, но потом решили сохранить брак.

  • © Фото из личного архива

В 2019 году Георгиоса по работе командировали в Швейцарию, однако на этот раз ни жену, ни дочь он с собой не взял.

«Он сказал, что всей семьёй ехать дорого и он поедет один. Я сказала ему, что тогда съезжу с дочкой ненадолго в Москву, и это вызвало у него ярость. Прямо на глазах у ребёнка он подбежал ко мне и схватил за горло», — рассказывает женщина. 

По словам Влады, до этого муж никогда не поднимал на неё руку, «но агрессию проявлял постоянно — мог со злости сильно ударить в стену кулаком».

Она отмечает, что в итоге в Россию они с дочкой не поехали — остались на Шри-Ланке, а на Рождество приехали в Грецию. Там Влада узнала, что Георгиос подал иск об определении места жительства дочери. При этом девочку он у неё забрал, не дожидаясь решения суда. 

В январе 2020 года греческий суд вынес временный вердикт о том, что дочь должна проживать с отцом. При этом, согласно постановлению (имеется в распоряжении RT), решение было обосновано эпидемиологической ситуацией в Греции и России.

«Принимая во внимание быстро развивающуюся пандемию COVID-19, в частности тот факт, что среди населения Москвы по сравнению с Афинами больше случаев заражения коронавирусом, в нынешних обстоятельствах для несовершеннолетней считается безопаснее временно оставаться в Афинах под присмотром своего отца», — говорится в постановлении суда.

Влада обжаловала это решение, но, поскольку заседание было назначено только на сентябрь 2020 года, ей пришлось вернуться в Москву. В столице женщина также подала иск об определении места жительства дочери — в Кузьминский районный суд. 25 ноября 2020 года суд вынес решение в пользу соотечественницы. 

Владислава отмечает, что на момент подачи иска в Москве греческий суд окончательного вердикта не вынес — заседания в Греции по её иску были перенесены на 2022 год. 

«Все эти полтора года мы каждый день с дочкой разговаривали по видеосвязи под контролем мужа. Он запрещал нам говорить о судах и обо всём, что с этим связано. При нём дочь многое не могла говорить. Когда в 2021 году разрешили поездки в Грецию, я приехала к дочке на Пасху и она мне рассказала, что папа груб с ней, поднимает на неё руку и она очень хочет жить со мной. Она сказала, что если папа узнает, что она мне рассказала, то всё будет ещё хуже», — рассказывает мать.

По словам женщины, она была возмущена тем, что ей рассказала Аггелика, поэтому сразу пошла в суд, предварительно заверив в полиции показания дочери.

  • © Фото из личного архива

Сразу после этого, по словам россиянки, было назначено новое заседание суда. 14 мая 2021 года оно состоялось, но все предыдущие решения остались в силе.

«Они даже не стали рассматривать эти документы, а просто всё вернули моему адвокату. Всё это похоже на то, что суд выносит решения исключительно в пользу граждан Греции, не разбираясь в ситуации. К разбирательству даже не подключают службу опеки», — отмечает женщина.

Адвокат Шота Горгадзе говорит, что между Россией и Грецией действует договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, согласно которому страны признают и исполняют решения судов. 

Россиянка, возможно, не известила Кузьминский суд о первом вердикте греков, полагает адвокат. Но, по его словам, на этом основании её всё равно нельзя признавать неправой.

«Сейчас по факту есть два решения — российского и греческого судов. При этом осуществить вердикт московского суда и вернуть девочку в Россию очень сложно. Если же она сможет забрать дочь, каким-то образом сесть на самолёт и уехать, то да. Но против неё сразу же возбудят уголовное дело о похищении ребёнка, несмотря на то что она её мать. Всё потому, что уже было решение греческого суда, по которому вывозить ребёнка она не имеет права».

В свою очередь, Владислава рассказала RT, что обратилась в посольство РФ в Греции, написала уполномоченному по правам ребёнка в РФ Анне Кузнецовой и в МИД. Женщина очень надеется, что ей помогут разобраться в ситуации.

Также Владислава создала петицию на сайте change.org, которую подписали уже более 900 человек.

Еще истории
МВД готово оказать многодетной австралийской семье содействие в оформлении РВП
21 мая  Бюрократия и право
МВД готово оказать многодетной австралийской семье содействие в оформлении РВП
Как Россия организует возвращение своих граждан из Палестины
26 мая  Россияне за границей
Как Россия организует возвращение своих граждан из Палестины
Инвалид из Краснодарского края три года пытается получить российское гражданство
26 мая  Бюрократия и право
Инвалид из Краснодарского края три года пытается получить российское гражданство
Россиянка через суд добивается права забрать дочь у мужа-грека
27 мая  Дети в беде
Россиянка через суд добивается права забрать дочь у мужа-грека