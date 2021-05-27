Россиянка через суд добивается права забрать дочь у мужа-грека

37-летняя россиянка полтора года пытается вернуть в Россию свою семилетнюю дочь, которую у неё забрал муж — гражданин Греции. Женщина утверждает, что он поднимает на девочку руку. Однако греческий суд не принимает эти доводы во внимание, а необходимость оставить ребёнка с отцом обосновывает якобы плохой эпидемиологической ситуацией в Москве. При этом у россиянки на руках есть постановление московского суда, согласно которому дочка должна проживать с ней.

© Фото из личного архива

37-летняя россиянка Владислава Папагианнопоулоу почти полтора года пытается доказать греческому суду, что её семилетняя дочь Аггелика должна проживать с мамой. По словам женщины, её муж — гражданин Греции Георгиос Папагианнопоулос — проявляет к девочке агрессию и даже поднимает на неё руку. Однако суд эти слова не принимает во внимание и встаёт на сторону своего гражданина, ссылаясь на сложную эпидемиологическую обстановку в России.

Как рассказала RT Владислава, с мужем она познакомилась в 2010 году на Украине. Женщина там отдыхала, а Георгиос был в командировке — на тот момент он работал в Германии.

«Мы приезжали друг к другу: я в Германию, он ко мне в Россию, вместе ездили в Грецию к его родителям. В 2012 году поженились в Москве. После этого мы уехали вместе в Египет — туда командировали мужа. Через год у нас там родилась дочка Аггелика», — вспоминает Влада.

В Каире семья прожила четыре с половиной года, а в 2017-м переехала на Шри-Ланку. По словам Владиславы, отношения с мужем тогда начали портиться. Они даже хотели развестись, но потом решили сохранить брак.

© Фото из личного архива

В 2019 году Георгиоса по работе командировали в Швейцарию, однако на этот раз ни жену, ни дочь он с собой не взял.

«Он сказал, что всей семьёй ехать дорого и он поедет один. Я сказала ему, что тогда съезжу с дочкой ненадолго в Москву, и это вызвало у него ярость. Прямо на глазах у ребёнка он подбежал ко мне и схватил за горло», — рассказывает женщина.

По словам Влады, до этого муж никогда не поднимал на неё руку, «но агрессию проявлял постоянно — мог со злости сильно ударить в стену кулаком».

Она отмечает, что в итоге в Россию они с дочкой не поехали — остались на Шри-Ланке, а на Рождество приехали в Грецию. Там Влада узнала, что Георгиос подал иск об определении места жительства дочери. При этом девочку он у неё забрал, не дожидаясь решения суда.

В январе 2020 года греческий суд вынес временный вердикт о том, что дочь должна проживать с отцом. При этом, согласно постановлению (имеется в распоряжении RT), решение было обосновано эпидемиологической ситуацией в Греции и России.

«Принимая во внимание быстро развивающуюся пандемию COVID-19, в частности тот факт, что среди населения Москвы по сравнению с Афинами больше случаев заражения коронавирусом, в нынешних обстоятельствах для несовершеннолетней считается безопаснее временно оставаться в Афинах под присмотром своего отца», — говорится в постановлении суда.

Влада обжаловала это решение, но, поскольку заседание было назначено только на сентябрь 2020 года, ей пришлось вернуться в Москву. В столице женщина также подала иск об определении места жительства дочери — в Кузьминский районный суд. 25 ноября 2020 года суд вынес решение в пользу соотечественницы.

Владислава отмечает, что на момент подачи иска в Москве греческий суд окончательного вердикта не вынес — заседания в Греции по её иску были перенесены на 2022 год.

«Все эти полтора года мы каждый день с дочкой разговаривали по видеосвязи под контролем мужа. Он запрещал нам говорить о судах и обо всём, что с этим связано. При нём дочь многое не могла говорить. Когда в 2021 году разрешили поездки в Грецию, я приехала к дочке на Пасху и она мне рассказала, что папа груб с ней, поднимает на неё руку и она очень хочет жить со мной. Она сказала, что если папа узнает, что она мне рассказала, то всё будет ещё хуже», — рассказывает мать.

По словам женщины, она была возмущена тем, что ей рассказала Аггелика, поэтому сразу пошла в суд, предварительно заверив в полиции показания дочери.

© Фото из личного архива

Сразу после этого, по словам россиянки, было назначено новое заседание суда. 14 мая 2021 года оно состоялось, но все предыдущие решения остались в силе.

«Они даже не стали рассматривать эти документы, а просто всё вернули моему адвокату. Всё это похоже на то, что суд выносит решения исключительно в пользу граждан Греции, не разбираясь в ситуации. К разбирательству даже не подключают службу опеки», — отмечает женщина.

Адвокат Шота Горгадзе говорит, что между Россией и Грецией действует договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, согласно которому страны признают и исполняют решения судов.

Россиянка, возможно, не известила Кузьминский суд о первом вердикте греков, полагает адвокат. Но, по его словам, на этом основании её всё равно нельзя признавать неправой.

«Сейчас по факту есть два решения — российского и греческого судов. При этом осуществить вердикт московского суда и вернуть девочку в Россию очень сложно. Если же она сможет забрать дочь, каким-то образом сесть на самолёт и уехать, то да. Но против неё сразу же возбудят уголовное дело о похищении ребёнка, несмотря на то что она её мать. Всё потому, что уже было решение греческого суда, по которому вывозить ребёнка она не имеет права».

В свою очередь, Владислава рассказала RT, что обратилась в посольство РФ в Греции, написала уполномоченному по правам ребёнка в РФ Анне Кузнецовой и в МИД. Женщина очень надеется, что ей помогут разобраться в ситуации.

Также Владислава создала петицию на сайте change.org, которую подписали уже более 900 человек.