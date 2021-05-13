Отец-одиночка пытается доказать незаконность начисленных на его шестилетнюю дочь долгов за ЖКУ

Отец-одиночка Павел Капкайкин из Колывани Новосибирской области пытается доказать незаконность начисления долгов за ЖКУ на его шестилетнюю дочь Полину. Мужчине удалось снизить размер долга, но пришла новая квитанция за коммунальные услуги — согласно платёжке, его дочь якобы задолжала почти 100 тыс. рублей. Дядя Полины, который защищает её интересы в суде, считает, что ему удастся доказать незаконность действий коммунальщиков. Подробнее — в материале RT.

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В Новосибирской области отец-одиночка Павел Капкайкин добивается списания долгов по ЖКХ с его шестилетней дочери Полины. После смерти матери девочке по наследству досталась четвёртая часть квартиры, а вместе с ней — и долги по коммуналке за последние десять лет. Остальная часть жилплощади принадлежит её бабушке Наталье Шевелёвой и другим родственникам.

По словам отца девочки, коммунальщики требуют выплатить средства, скопившиеся ещё с 2011 года.

Однако, по словам мужчины, к долгам его дочь и супруга отношения не имеют — в квартире проживали другие родственники, а по документам доля принадлежала маме Полины. Именно жильцы вовремя не оплачивали коммунальные платежи и скопили долги.

«В феврале 2016 года супруга заболела гриппом в сложной форме и умерла от пневмонии. Полине тогда был всего годик. В наследство осталась четверть двухкомнатной квартиры, в которой мы никогда не жили. Я отказался от своей части в пользу дочери. Мы сходили к нотариусу, вступили в наследство, но больше никаких документов не оформляли», — рассказывает RT Капкайкин.

Недвижимость напомнила о себе в конце 2020 года. На имя Полины пришла платёжка на сумму 26 тыс. рублей от «Сибирской тепло-энергетической компании» (СибТЭК). По словам отца девочки, выплачивать долг было нечем, и в январе 2021 года коммунальщики подали иск в суд, ответчиком по которому была его дочь Полина.

«Тут все друг друга знают, и почтальон встретился со мной и отдал письмо. Я был удивлён — моя дочь в школу не ходит, а должна была явиться в суд на разбирательства. Даже судья была шокирована возрастом Полины Павловны», — вспоминает Капкайкин.

Средств на адвоката у отца-одиночки не было, и интересы девочки в суде стал представлять её дядя — Роман Шевелёв. Как рассказал RT Роман, он обращался в прокуратуру и к региональному уполномоченному по правам ребёнка. После этого детский омбудсмен поставила ситуацию на личный контроль.

Второго апреля состоялось четвёртое заседание Колыванского райсуда Новосибирской области. Судья удовлетворила требования компании частично — из-за исковой давности снизила размер долга до 12 тыс. рублей и возложила его выплату на законного представителя Полины — её папу. Однако дядя девочки считает это решение незаконным.

«В конце мая мы должны получить на руки постановление суда и будем обжаловать его в областном суде. Этот вердикт незаконный — Павел не соответчик по делу, а только законный представитель Полины. На него нельзя повесить долг. В наследство он не вступал», — рассказывает RT Роман Шевелёв.

Не успела семья разобраться с одним долгом, как в апреле пришла новая платёжка — уже от управляющей компании ООО «Колывань ЖилТехСервис». Девочка вновь оказалась должником — теперь ей необходимо оплатить почти 100 тыс. рублей.

По мнению Шевелёва, в управляющей компании знают о ситуации после резонанса в СМИ, однако всё же решили «пойти тем же путём» и так же взыскать средства за последние 10 лет.

«Пришла платёжка. У них такая система, что чтобы оплатить счёт за последний месяц, надо погасить весь долг. У нас таких денег нет. Жена там никогда не жила, ключей у нас нет, почему мы должны платить за то, чем не пользуемся, непонятно, — поделился с RT отец девочки Павел. — Полина очень переживает из-за всех разбирательств. На одном из заседаний ей даже стало плохо и она начала задыхаться».

При этом, по словам Шевелёва, сейчас они никаких действий предпринимать не намерены, подавать в суд, чтобы доказать незаконность долга, не собираются, а дождутся, пока иск подадут представители управляющей компании.

«У нас нет денег, чтобы ещё пошлины оплачивать. Уже не первый раз судимся с этой управляющей компанией. Ранее я представлял интересы моей матери в суде. Мы смогли доказать, что они берут деньги, а услуги не оказывают. После этого их несколько раз оштрафовали и иск против мамы отозвали. Буду добиваться того же для племянницы», — рассказывает Роман Шевелёв.

В свою очередь в управляющей компании ООО «Колывань ЖилТехСервис» не ответили на вопросы RT, сообщив, что «устали комментировать», и сослались на болезнь руководителя.