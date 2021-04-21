Житель Миасса получил условный срок за попытку продать за рубеж армейскую каску и очки

Жителя Миасса Александра Петрова приговорили к условному сроку за попытку продать за рубеж через интернет армейскую каску и очки. Посылку задержали на таможне и отправили на экспертизу — а спустя полгода Петров узнал, что на него завели уголовное дело о контрабанде вооружений. Свою вину Петров отрицает, указывая на то, что производители и каски, и очков отрицают принадлежность этих товаров к категории «вооружений». Однако суд приговорил Петрова к трём годам лишения свободы условно. Сейчас Александр пытается обжаловать это решение.

© Фото из личного архива / РИА Новости

33-летний житель Миасса Александр Петров работает монтажником. В 2018 году, когда его жена была беременна вторым ребёнком и семья стала нуждаться в дополнительном источнике дохода, Александр занялся продажей различных безделушек в интернет-магазинах.

Однажды, по словам Петрова, он увидел на Ebay объявление о продаже российской армейской каски. Цена товара его сильно удивила, поскольку продавец просил за каску порядка 10 тыс. рублей.

«Мне стало интересно, как у нас в России это продаётся. Оказалось, что есть куча наших сайтов с такими касками, и там они намного дешевле. Более того, оказалось, что можно прийти в магазин типа «Военторга» и свободно всё это купить. Я понял, что мог бы, купив каску и очки в России и продав их на Ebay, заработать на перепродаже тысячи полторы—две», — объясняет RT Петров.

Александр говорит, что перед публикацией объявления о продаже купленных им армейской каски и очков он изучил сайт «Почты России», чтобы убедиться, что данные товары разрешено пересылать за границу. Ранее у него возникали подобные сложности: например, он пытался переслать дезодоранты и узнал, что аэрозоли отправлять запрещено.

По словам Александра, ограничений для армейских очков и касок не оказалось, и он отправил посылку покупателю из Японии.

Однако до адресата покупка так и не добралась — груз задержали на таможне, а Петрова известили, что посылку нужно отправить на экспертизу. Александр признаётся, что в тот момент его ничего не смутило — он уже сталкивался с подобными ситуациями при пересылке других предметов.

«Прежде бывало, что посылки задерживалась на таможне, но потом они просто шли дальше и отправлялись адресату. А в этот раз была тишина. Каску и очки я отправил покупателю в мае 2019 года, летом мне пришло уведомление об экспертизе, а в январе, то есть через полгода, меня вдруг вызвали на разговор в таможенную службу», — говорит собеседник RT.

Покушение на контрабанду

Для беседы с сотрудниками таможни Александр приехал в Екатеринбург, в отделении он провёл более 12 часов. Там мужчине объяснили, что для перевозки предметов вроде отправленной им в Японию каски и очков требуется особая лицензия.

Александра, по его словам, заставили написать объяснение, после чего успокоили, что грозит ему только штраф, и отпустили. О том, что он является фигурантом уголовного дела о контрабанде, Петров узнал спустя несколько месяцев.

«Я понял, насколько всё серьёзно, когда ко мне домой пришли с обыском, — говорит Александр. — Представьте: семь утра, у меня беременная жена, маленький ребёнок. Осмотрели всю квартиру, везде полазали, не знаю уж, что искали. Танк, наверное. Потом мы поехали ко мне в гараж, затем — по адресу прописки, там тоже всё проверили. Ничего не нашли. С того момента меня уже стали вызывать на допросы как подозреваемого, и затем — как обвиняемого по делу о контрабанде оружия».

Петрова обвинили по ст. 226.1 УК РФ — «контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения».

В обвинительном заключении товары, которые пытался продать Петров, отнесены к «иным видам вооружения».

Статья, нарушение которой вменяли Александру, предполагает довольно суровое наказание — вплоть до лишения свободы сроком от трёх до семи лет.

Александр утверждает, что на всех допросах он честно рассказывал следователям, что никакого преступного умысла и желания незаконно продавать оружие у него не было, каску и очки он свободно приобрёл в интернете и не знал, что их продажа за рубеж запрещена законом. Петров нанял адвоката и начал готовиться к суду.

Экспертизы не было

По словам адвоката Александра Хвостова, представляющего интересы Петрова, ещё на этапе предварительного следствия стало понятно, что полноценная экспертиза изъятых на таможне очков и каски не проводилась. В заключении специалистов таможенной службы, оказавшемся в распоряжении RT, не указано, что данные предметы являются «оружием» или «вооружением».

В таможенной экспертизе, изученной RT, перечислены только качественные характеристики армейской каски и очков: «представленные на исследование образцы являются (1) — новейшим защитным шлемом 6Б47 Вооружённых сил РФ; (2) — тактическими очками 6Б50». Согласно заключению экспертов таможни, каска предназначена для «защиты головы военнослужащего от пуль и осколков», а очки — «для защиты глаз от осколочного воздействия, химически агрессивных жидкостей и масел».

Адвокат Александр Хвостов в беседе с RT подчеркнул, что заключение, выданное таможней, в принципе не могло лечь в основу обвинения Петрова. Более того, отсутствие полноценной экспертизы лишило Александра и его подзащитного возможности провести независимое исследование и представить его результаты в суде.

«Это был театр абсурда. В протоколах судебного заседания есть показания «эксперта» таможенной службы, где он прямо говорит, что не является экспертом в указанной области!» — негодует Хвостов.

Второй автор экспертизы, судя по изученным RT протоколам судебного заседания, на котором тот выступал как свидетель, неоднократно пояснял суду, что проведённое им исследование каски и очков являлось «таможенной экспертизой». Он также не стал отвечать на большую часть вопросов, заданных ему судьей и Хвостовым, посоветовав им обратиться за информацией в «экспертно-криминалистическую службу».

Позиция производителей

Пытаясь доказать свою невиновность, Александр Петров направил запросы производителям очков и каски, ставших причиной уголовного преследования. Обе компании — «Армоком» (бронешлем) и «КлАСС» (очки) — пояснили, что указанные товары не подпадают под определение «вооружения». Как утверждает адвокат Хвостов, производители были удивлены, что в отношении Петрова вообще завели уголовное дело.

«Бронешлем не является средством, предназначенным для поражения живой силы, техники, сооружений и других объектов противника», — отметили в «Армокоме».

Схожий ответ пришёл и от производителя армейских защитных очков «КлАСС»:

«Исходя из имеющегося в законодательстве РФ определения вооружения как средств, предназначенных для поражения живой силы, техники, сооружений и других объектов противника, а также непосредственно обеспечивающих их применений (наведение, пуск, управление и обслуживание), очки защитные модернизированные 6Б50 к вооружению не относятся».

Более того, Петров и его адвокат писали в Минобороны РФ с просьбой разъяснить, действительно ли каска и шлем, изъятые таможней, относятся к «вооружениям».

«Определения понятий, в том числе и средств, предназначенных для поражения живой силы, техники, сооружений и других объектов, перечислены в статье 1 Федерального закона «Об оружии» от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ. Средства боевой экипировки военнослужащих не относятся к средствам, предназначенным для поражения живой силы, техники, сооружений и других объектов», — говорится в ответном письме Минобороны от 10 октября 2020 года.

В другом письме военного ведомства также указано, что «бронешлем 6Б47 и защитные противоосколочные очки 6Б50 относятся к категории «средств индивидуальной бронезащиты». При этом в Минобороны в ответ на запрос адвоката пояснили, что сам перечень «артиллерийского вооружения», в попытке сбыта которого обвинили Петрова, является внутриведомственным документом и ознакомиться с ним нельзя.

«То есть нарушать-то ты нарушаешь, а что именно — неизвестно», — подытожил Хвостов.

Суд и апелляция

5 февраля 2021 года Миасский городской суд Челябинской области признал Александра Петрова виновным в контрабанде вооружения и приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Суд постановил, что Александр, «имея преступный умысел», нарушил закон, отправив посылку с содержимым, оборот которого подлежит обязательному лицензированию.

«Отсутствие в деле заключения судебного эксперта, а также ответа Министерства обороны РФ на запрос об истребовании выписок из документов ограниченного пользования, не препятствует рассмотрению уголовного дела, поскольку совокупность исследованных в судебном заседании доказательств достаточно для принятия итогового решения судом», — говорится в приговоре.

Петров попытался обжаловать решение суда первой инстанции, однако 14 апреля Челябинский областной суд оставил его без изменений. Но сдаваться Александр не намерен — он планирует обратиться в кассацию и Верховный суд, хотя признаётся, что процесс уже отнял у него много сил, времени и средств.

«Бьёшься, как рыба об лёд, — вздыхает мужчина. — Мало того, что мы пережили кучу бессонных ночей, так это ещё был год, когда у меня родился второй ребёнок. Мне надо кормить семью, а у меня просто весь год жизни вылетел. Я продал машину, потому что надо платить за адвоката. Это сильный удар и по нервной системе, и по здоровью, и по моей семье в целом».

После обращения Петрова в проект «Не один на один» RT направил в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой пояснить, законно ли уголовное преследование в отношении Александра и были ли нарушены его права.