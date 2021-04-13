На Ставрополье незрячей женщине выдали российский паспорт после запроса RT

В Ставропольском крае семья незрячей уроженки Армении Марины Даниелян восемь лет не могла добиться предоставления ей российского гражданства и официально оформить над ней опеку. После запроса RT Марину пригласили в главное управление МВД по Ставрополью, где помогли собрать необходимые справки, а спустя несколько месяцев Марина наконец получила российский паспорт.

РИА Новости

© Фото из личного архива

Погос Даниелян переехал в Россию из Армении 25 лет назад, он с женой Вардуи живёт в селе Надежда в Ставропольском крае. У мужчины есть незрячая сестра Марина — из-за инвалидности она нуждается в постоянном уходе. Кроме Погоса, родственников у неё нет, поэтому он перевёз её в Россию.

Погос и его супруга Вардуи Аракелян — граждане России. В Ставропольском крае у них работа, свой дом, подсобное хозяйство. Но оформить паспорт сестре-инвалиду не удавалось.

«В паспортном столе нам сначала говорили, что Марине дадут гражданство, если я оформлю над ней опеку. При этом опекунство мне не давали, потому что считали слепоту моей сестры недостаточным для этого основанием. Получался замкнутый круг: ни опеки нет, ни документов, необходимых для вступления Марины в российское гражданство. Хотя вид на жительство она получила без проблем», — объясняет он RT.

Погос с супругой пытались оформить опеку над родственницей через суд. Однако их исковое заявление не приняли. При этом в 2015 году Марину врачебная комиссия признала инвалидом как незрячую, и ей даже стали выплачивать пенсию.

Экзамен для незрячей

Из-за проблем с оформлением опеки и гражданства Марина восемь лет прожила на Ставрополье, имея лишь вид на жительство в РФ. Её родственница Вардуи Аракелян рассказала RT, что этот документ нужно регулярно продлевать, а для этого приходится проходить комиссию, включающую языковой тест. Для незрячей с рождения Марины этот экзамен был настоящим испытанием.

«Мы так намучились с этими экзаменами! Ездили в Пятигорск, кое-как там проходили тестирование. Марина же совсем ничего не видит, понимаете? Совсем! Экзаменатор ей задавала вопрос и вслух читала варианты ответов. Марина у нас умница, большая молодец: она запоминала варианты ответа и правильно отвечала», — вспоминает Вардуи.

По её словам, однажды чиновники им предложили даже фиктивно выдать Марину замуж, чтобы оформить гражданство, не прибегая к назначению официального опекуна. Родственников Даниелян такие советы возмутили.

«Это же получается незаконный брак, — недоумевает Аракелян. — Как я могу свою родственницу, да ещё незрячую, подталкивать к нарушению закона страны, гражданкой которой она хочет стать?»

Долгожданный паспорт

Родственники незрячей женщины обратились в проект RT «Не один на один». После запроса RT в МВД России Марину Даниелян пригласили в ставропольское управление МВД, где сотрудники подсказали ей, какие документы необходимо собрать для подачи заявления на гражданство.

В октябре у семьи приняли все необходимые справки, а недавно Марина получила российский паспорт.

«Мы безумно рады, что Марина в конце концов получила гражданство, большое вам за это спасибо! То, что у неё теперь есть паспорт, очень облегчит нам жизнь — теперь нам не придётся раз в несколько лет ездить на повторные комиссии, ездить в Армению, чтобы там повторно ставить печати или продлевать документы», — радуется Аракелян.

Получив гражданство, Марина, как инвалид, сможет претендовать на ряд льгот, которые раньше ей были недоступны, например на оплату ЖКХ.

Для семьи, в которой, помимо женщины с инвалидностью, есть трое маленьких детей, это может стать большим подспорьем, поясняет Погос.

В беседе с RT Вардуи Аракелян также призналась, что вопрос с опекой над Мариной остаётся в подвешенном состоянии — семье по-прежнему говорят, что женщину признают недееспособной только в случае, если у неё будет диагностировано психическое расстройство, либо доказано, что Даниелян является «лежачим инвалидом».

«Мы думаем, что это неправильно. Марина с рождения не видит, она не может сама себя обслуживать, ей постоянно нужен сопровождающий — но она при этом абсолютно адекватна. Дети наши её очень любят», — говорят родственники Даниелян.

Они надеются, что ставропольские власти всё же помогут им официально стать опекунами Марины, а впоследствии встать на учёт как нуждающимся в улучшении жилищных условий. Сейчас семья, в которой постоянного ухода требуют и незрячая женщина-инвалид, и трое несовершеннолетних детей, проживает в доме без удобств, требующем серьёзного ремонта.