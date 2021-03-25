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«Направлены рекомендации об организации работы»: МВД помогает уроженцу Армении получить паспорт РФ после запроса RT

Бюрократия и право

25 марта 2021, Александра Ермакова

63-летний Амбарцум Согоян второй год живёт без российского паспорта. Документ у него изъяли, так как выяснилось, что он был выдан с нарушениями установленного порядка. Мужчина получил паспорт в начале 2000-х годов по решению суда, однако это, по словам сотрудников миграционного ведомства, не подтверждает факта приобретения гражданства. Согояну рекомендовали заново оформить необходимые документы, но все его попытки не увенчались успехом. В рамках проекта «Не один на один» RT направил запрос в МВД с просьбой оказать ему содействие, и ведомство организовало работу по признанию Согояна гражданином РФ.

  • © Фото из личного архива

Житель Краснодарского края 63-летний Амбарцум Согоян второй год не может восстановить российский паспорт. Документ у мужчины изъяли, так как выяснилось, что при его выдаче были допущены нарушения.

Согоян родился в городе Кировокан Армянской ССР.

«В 25 лет я решил поехать в Россию на заработки, — вспоминает Амбарцум Суренович. — Сначала жил в селе Марково Кировской области. По специальности я маляр-жестянщик, поэтому работал в автосервисе».

В декабре 1988 года на северо-западе Армении произошло сильнейшее землетрясение, в результате которого погибло более 25 тыс. человек и свыше полумиллиона жителей остались без жилья.

В Кировокане, где проживала семья Амбарцума Суреновича, толчки достигали 8 баллов (по шкале MSK-64).

«Там жили мои родители, дети, — рассказывает Согоян. — Они пострадали от землетрясения. Конечно, я вернулся в Армению помогать семье. Наш дом до сих пор находится в аварийном состоянии. Там у нас квартира».

В 1996 году мужчина вернулся в Россию, в город Заозёрный, Красноярского края. Зарегистрировал частный бизнес и работал предпринимателем.

«Приходилось постоянно переезжать, — объясняет Согоян. — Какое-то время трудился в закрытом городе Зеленогорске Красноярского края пока не заработал на строительство собственного автосервиса».

Гражданство по решению суда

Находясь в Армении, Амбарцум Суренович не принимал гражданство этой страны и не менял советский паспорт, поэтому по возвращении в Россию он подал документы на гражданство РФ. Однако в выдаче паспорта ему отказали. Тогда мужчина обратился в суд.

В решении Рыбинского районного суда Красноярского края отмечается, что Согоян является гражданином бывшего СССР, гражданство другой страны не принимал, в связи с чем является лицом без гражданства. Документально подтверждено, что он проживал на территории России на тот момент более семи лет, имел законный источник средств к существованию, владеет русским языком. Соответственно по ст. 14 Федерального закона № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» имеет право на приём в гражданство в упрощённом порядке. Суд обязал паспортно-визовую службу Рыбинского ГРОВД выдать Согояну паспорт РФ. Паспорт был выдан, однако ведомство попыталось обжаловать решение суда.

В декабре 2004 года суд повторно признал действия должностных лиц паспортно-визовой службы Рыбинского РОВД незаконными и обязал их выдать паспорт РФ Согояну.

На основании решений суда Согоян получил документ.

В 2010 году Амбарцум Суренович вместе с женой переехал в Самару, где жил его брат. Родственник помог с пропиской — зарегистрировал семью в своём доме. Через четыре года супруги поехали отдыхать в Сочи и решили остаться жить в этом городе. 

«Я поездил по автосервисам, поговорил с людьми и меня взяли на работу в одну компанию, но надолго я там не задержался, — рассказывает Согоян. — Получил лицензию для работы в частном охранном предприятии и до сих пор этим занимаюсь».

Изъяли все документы

О том, что его паспорт признан недействительным, Амбарцум Суренович узнал случайно. Летом 2019 года ему об этом сообщили сотрудники банка, в котором он пытался получить новую карту для начисления пенсии.

«Я очень сильно удивился, но мне посоветовали в банке просто попробовать его поменять, так как он был уже сильно потрёпан — жена постирала его случайно вместе с одеждой», — говорит Согоян.

Мужчина обратился в многофункциональный центр и подал документы на замену паспорта, но через некоторое время их вернули.

На личном приёме Согояну подтвердили, что паспорт является недействительным, и изъяли его, выдав соответствующий акт.

В нём написано, что в результате служебной проверки УВМ ГУ МВД по Красноярскому краю от 19 апреля 2019 года выяснилось, что паспорт был получен в нарушение установленного порядка. У мужчины изъяли также загранпаспорт.

«Позже я уже понял, что произошло, — поясняет Согоян. — Мои дети пытались через посольство России в Армении получить российское гражданство и при проверке моих документов, сотрудники миграционного ведомства сочли, что паспорт мне был выдан в нарушение порядка».

Личность не установлена

Когда Согоян обратился в миграционное ведомство, чтобы пройти процедуру установления личности, его отправили по месту регистрации в Самару. Там он подал документы и ждал два месяца результат.

Пришёл ответ, что его личность не установлена и ему необходимо обратиться туда, где был изъят паспорт.

Согоян подал заявление в Сочи, но и там получил отказ.

«Я и в прокуратуру обращался, но всё спускают на уровень миграционной службы, а там мне отвечают то же самое — что документ недействителен. Получается замкнутый круг, я бегаю туда-сюда по инстанциям — и ничего не получается. Решение суда, как основание, на котором был выдан паспорт, не принимают во внимание», — объясняет Согоян.

В январе этого года у Амбарцума Суреновича в Армении умер отец. Из-за отсутствия документов мужчину не выпустили из страны, чтобы с ним проститься.

«Я просил, чтобы мне хоть какую-то справку дали, чтобы я выехал похоронить отца. Но мне отказали. Если паспорта нет, кто выпустит? А у меня осталось только водительское удостоверение», — говорит Согоян.

RT в рамках проекта «Не один на один» обратился в МВД с просьбой оказать содействие пенсионеру в получении российского паспорта.

В ведомстве подтвердили, что Согоян получил паспорт РФ в 2004 году на основании решения суда. Однако там отметили, что паспорт удостоверяет гражданство, если оно возникает не из этого документа, а по основаниям и в порядке, установленном Федеральным законом № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». В соответствии с этим законом, гражданство получали жители России, которые на момент вступления в силу закона РСФСР от 28 ноября 1991 года № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации», то есть на 6 февраля 1992 года, постоянно проживали и были прописаны на территории России. Согоян в это время находился в Армении, поэтому в результате проверки его паспорт был признан недействительным, так что ему необходимо пройти законодательно установленную процедуру приёма в гражданство.

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что личность мужчины уже установлена, поэтому он может обратиться с заявлением о признании гражданином РФ.

«Поскольку Согоян получил паспорт гражданина Российской Федерации до 1 января 2010 года, заключением Главного управления МВД России по Самарской области от 8 февраля 2021 года личность лица без гражданства Согояна А.С. установлена, он вправе обратиться с заявлением о признании гражданином Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 41.2 Федерального закона №62-ФЗ. В территориальный орган МВД России по месту жительства Согояна А.С. направлены рекомендации об организации работы по признанию его гражданином Российской Федерации», — подчеркнули в МВД. 

По словам Согояна, о том, что его личность установлена, он узнал только после запроса RT.

«До того, как вы обратились в МВД, мне никто не сообщил, что моя личность установлена и я могу подать заявление на гражданство, — говорит Амбарцум Суренович. — Я в шоке и не понимаю даже, что произошло. Большое вам спасибо. Надеюсь, у меня получится подать заявление в Сочи, потому что выехать в Самару по месту постоянной регистрации у меня нет возможности».

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