В Сосновоборске мать пятерых детей пытается добиться положенных выплат

Многодетная семья Гуляевых из Пензенской области пытается добиться выплаты в 500 тыс. рублей на улучшение жилищных условий за пятого ребёнка. Сейчас супруги и их пятеро детей проживают в квартире площадью 30 кв. м. В свою очередь, в районной администрации утверждают, что выплаты осуществляются строго в порядке очерёдности, согласно которой Гуляевы смогут получить деньги лишь в 2022 году.

РИА Новости

© Илья Тимин

26-летняя Кристина Гуляева из Сосновоборского района Пензенской области пытается добиться выплаты 500 тыс. рублей в рамках региональной подпрограммы по улучшению жилищных условий. Сейчас семья из семи человек живёт в квартире площадью 30 кв. м, которая была куплена на средства материнского капитала. Старшему ребёнку Кристины 10 лет, самому младшему — пять месяцев.

Недоступная выплата

«На пятого ребёнка нам положена выплата 500 тыс. рублей. На четвёртого — 450 тыс. на погашение ипотечного кредитования. Мы решили улучшить жилищные условия, 500 тыс. отдать как первый взнос, а потом закрыть ипотеку, получив ещё 450 тыс. Однако нам говорят, что мы получим выплату только в 2022 году», — рассказывает RT Кристина Гуляева.

По словам Гуляевой, она обратилась в администрацию Сосновоборского района в сентябре 2020 года, сразу после рождения пятого ребёнка.

В регионе по подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014—2020 годы» многодетным семьям, имеющим пять и более детей, предоставляется выплата в размере 500 тыс. рублей на улучшение жилищных условий.

Гуляева говорит, что в администрации сертификат ей не выдали, а поставили на очередь.

Женщина обратилась в соцзащиту. Но там, по словам многодетной матери, ей вместо помощи предложили отправить детей в интернат и вернуть их после улучшения жилищных условий.

От такого варианта Гуляева отказалась и написала обращение к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Пообещали и не связались

Как сообщали местные СМИ, на оперативном совещании в правительстве Белозерцев подверг резкой критике работу социальных служб Сосновоборского района.

В администрации ему пообещали связаться с Гуляевой и обсудить вопрос.

Однако, по словам женщины, после этого с ней не связывались. А в ответе на её обращение отмечалось, что ей предлагалось жильё, от которого семья отказалась.

Как рассказала Кристина, квартиру по соцнайму ей предлагали больше года назад после её обращения.

«Нам предложили квартиру, в которой не было окон, дверей, сантехники и отопления. Это были голые стены. От этого жилья мы отказались. На это нам глава администрации сообщил, что жилья в Сосновоборске нет и не будет. Каждый раз, когда я прихожу, он говорит: «Что ты ходишь, я и так каждый месяц плачу тебе зарплату в 35 тыс.». Так это государство платит на детей! Что он такое говорит? Как жить, не понимаю», — говорит Гуляева.

Она также добавила, что в январе 2020 года ей удалось добиться постановки на очередь по улучшению жилищных условий. Как сообщили RT в администрации Сосновоборского района, по состоянию на 1 января 2021 года Гуляевы состоят в очереди под номером 47. Также чиновники пояснили, почему многодетная семья сможет получить выплату только в 2022 году.

«Социальные выплаты предоставляются строго в порядке очерёдности, сформированной в соответствии с датами предоставления семьями заявлений с учётом приоритетного права семей. Семья Гуляевых первоочередного права не имеет», — сообщили RT в администрации.

А также добавили, что предложения для включения средств в бюджет Пензенской области на очередной финансовый год формируются исходя из количества участников региональной жилищной программы по состоянию на 1 августа текущего года. Семья Гуляевых обратилась с заявлением после этого срока (22 сентября), поэтому социальная выплата будет осуществлена в 2022 году.

В администрации семья характеризуется положительно: дети не пропускают занятия в школе, замечаний к их поведению со стороны педагогов нет.

«Данной семье оказывается помощь в течение года. В рамках акции «Собери ребёнка в школу» организовывалась выдача канцелярских наборов, первоклассникам выдавались рюкзаки. Накануне новогодних праздников семья обеспечивалась новогодними подарками. В декабре 2020 года в рамках реализации проекта «ТыНеОдин» выдан продуктовый набор. В декабре 2020 года двое детей направлены в областной социально-реабилитационный центр в п. Кичкилейка», — рассказали RT в администрации.