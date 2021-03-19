Ветерану из Волгограда третий год отказывают в выплатах ко Дню Победы

Ветерану из Волгограда с 2018 года отказывают в выплатах к годовщине Победы. 89-летний полковник в отставке Виктор Фёдоров имеет статус ветерана Великой Отечественной за участие в военной операции в Венгрии в 1956 году, и до недавнего времени он получал все положенные выплаты. Однако с передачей этих полномочий Пенсионному фонду начались проблемы: чиновники считают, что, согласно указам президента, юбилейные выплаты положены только участникам боевых действий 1941—1945 годов. Представляющий интересы Фёдорова юрист подчёркивает, что соответствующие указы президента касаются всех получивших статус ветерана ВОВ — без исключений. В 2019 году Волгоградский областной суд постановил, что Фёдорову выплаты не положены. Однако несколько месяцев спустя этот же суд по аналогичному делу вынес решение в пользу ветерана, который тоже судился с ПФР.

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Боевой путь

События в Венгрии 1956 года стали для старшего лейтенанта Виктора Фёдорова первой военной операцией, в которой он принял участие. 25-летнего выпускника Военно-воздушной академии имени Жуковского отправили служить в 106-й гвардейский истребительный авиаполк в составе Особого корпуса на территории Венгрии.

«За время конфликта в Венгрии я совершил семь боевых вылетов. В основном нашей задачей было подавление зенитных (средств. — RT) ПВО, которые взяли под контроль мятежники, — рассказывает ветеран. — Помню, как в самом начале восстания, в октябре 1956-го, на наших глазах сбили самолёт Ил-28. Мы только прилетели на военный аэродром. Смотрим — летит Ил-28. И тут третьим выстрелом его сбивают... Весь экипаж самолёта погиб».

Виктор Фёдоров посвятил армии 37 лет, почти 18 из них он провёл за границей: 11 лет и три месяца — в Венгрии, пять лет — в Чехословакии и ещё два года — в Сирии. За время службы он побывал в 15 странах, вышел в отставку в звании полковника с должности командующего авиацией 38-й общевойсковой армией. Среди его наград есть орден Боевого Красного знамени — один из высших орденов в СССР.

За участие в военных действиях в Венгрии постановлением Верховного Совета СССР в 1978 году лётчику присвоили звание ветерана — участника Великой Отечественной войны. Документы, подтверждающие наличие у Фёдорова этого статуса, есть в распоряжении RT.

Согласно Федеральному закону от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» к ветеранам ВОВ приравниваются участники боевых действий по защите Отечества со времён Гражданской войны (с 23 февраля 1918 года) до конфликта в районе озера Жаланашколь (август 1969 года). Все военные операции перечислены в приложении к закону.

Благодаря своему статусу Фёдоров долгое время получал пенсию и льготы, положенные ветеранам — участникам Великой Отечественной, в том числе единовременные выплаты в связи с юбилеями Победы, которые назначаются отдельными указами президента.

В 2018-м полномочия по выплатам этой категории граждан были переданы из Минобороны в Пенсионный фонд (ПФР). В том же году Фёдоров перестал получать юбилейные выплаты. При этом ему продолжили ежемесячно начислять пенсию как ветерану — участнику ВОВ. Льготы на проезд и услуги ЖКХ также сохранились.

Фёдоров обратился в ПФР за разъяснениями. В своём ответе ветерану за август 2018 года управление Пенсионного фонда по Волгоградской области сослалось на Указ президента №195 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан РФ в связи с 73-й годовщиной победы в ВОВ 1941—1945 годов». По мнению чиновников, документ предполагает, что эти единовременные выплаты получают лишь участники боевых действий с 1941 по 1945 год.

Эта же логика сохранилась при отказе назначать Фёдорову другие единовременные выплаты. Так, в 2019 году президент подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ВОВ ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей — их военный пенсионер также не получает. Кроме того, в 2020 году ему не начислили единовременную выплату в связи с 75-й годовщиной Победы в размере 75 тыс. рублей.

Указы и законы

Фёдоров подал на Пенсионный фонд жалобу, и весной 2019 года Дзержинский районный суд Волгограда встал на сторону ветерана. В своём решении он сослался на федеральный закон «О ветеранах».

«Истец имеет право на получение выплаты в связи с 73-й годовщиной Победы. Указ президента об этой выплате не предусматривает ограничение круга лиц, имеющих право на единовременную выплату, только лицам, принимавшими непосредственное участие в ВОВ», — говорится в решении суда (есть в распоряжении RT).

Однако ответчик по делу — Пенсионный фонд — подал апелляцию, и летом 2019 года Волгоградский областной суд её удовлетворил. В своём решении суд сослался не на федеральный закон, а на указ президента №195, который устанавливал соответствующую выплату. Суд счёл, что из названия самого указа можно сделать вывод, что единовременная выплата полагается только участникам событий 1941—1945 годов.

«Круг лиц, на которых распространяет своё действие Указ президента №195, определён достаточно ясно и включает в себя граждан, которые непосредственно имели отношение к событиям ВОВ 1941—1945 годов, то есть являлись непосредственными её участниками и инвалидами», — постановил суд.

Это решение поддержал и Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции.

По поводу выплаты ко Дню Победы в 2019 году Фёдоров обратился в Волгоградскую прокуратуру, где ему ответили, что указ президента №186 не распространяет своё действие на граждан, «приравненных по социальным льготам к участникам ВОВ».

Юрист Дмитрий Лобанов, который представляет интересы Фёдорова, подчёркивает: указы президента о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной распространяются на участников ВОВ из числа лиц, указанных в ФЗ «О ветеранах».

«Указ президента РФ не содержат каких-либо исключений из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 ФЗ №5 «О ветеранах», на которых действие указа не распространяется. Тем более с указанием периода времени с 1941 по 1945 года», — отмечает собеседник RT.

Он обращает внимание на юридический парадокс: несмотря на то что Фёдоров не получает праздничные выплаты, ему продолжают начислять пенсию как ветерану ВОВ, а также ежемесячную доплату, установленную постановлением Госдумы 1 марта 2019 года.

«Эта пенсия и надбавка к ней начисляются Фёдорову по тем же самым условиям, что и в Указе президента РФ №186 от 24 апреля 2019 года. То есть в одном случае он ветеран ВОВ, а в другом — уже не ветеран», — поясняет юрист.

Как отмечает Лобанов, до передачи полномочий по единовременным выплатам ветеранам из Минобороны в ПФР Виктор Фёдоров получал единовременные выплаты, согласно указам президента в честь 60-й и 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«То есть оказывается, что в нашей стране Пенсионный фонд, грубо игнорируя положения самого указа президента, может толковать и применять ФЗ «О ветеранах» и решать, кто достойный защитник Отечества, а кто нет!» — говорит Лобанов.

Два дела, два решения

Борьба за выплату к 73-й годовщине Победы уже проиграна, однако Виктор Фёдоров надеется доказать своё право на выплату 2020 года к 75-й годовщине Победы. По его словам, он не единственный ветеран в Волгограде, которому перестали начислять единовременные выплаты: это также произошло с несколькими его сослуживцами, участниками событий в Венгрии 1956 года.

«Я собираюсь написать генпрокурору, чтобы защитить интересы не только свои, но и президента. В своих указах (о единовременной выплате ко Дню Победы. — RT) президент чётко указал, что выплаты положены участникам ВОВ и тем, кто к ним приравнен. А отказ Пенсионного фонда означает: «Если вы не сражались в самой Великой Отечественной войне, то вам и не положены юбилейные выплаты». Мне очень обидно за то, что указ, который касается меня и других таких же военных, не работает из-за неправильного толкования со стороны Пенсионного фонда», — говорит полковник в отставке.

Между тем в 2019 году в волгоградских судах было рассмотрено аналогичное дело ветерана Александра Шибаева, и в этом случае суд вынес решение в пользу бывшего военного.

Иск в интересах Шибаева подал прокурор Центрального района. Гособвинитель указал, что мужчина участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья с февраля по апрель 1951 года и является ветераном — участником ВОВ. В связи с этим ему полагалась единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на основании указа президента №186, однако ответчик — управление ПФР — отказало ему в назначении выплаты.

Центральный районный суд Волгограда встал на сторону истца и обязал городское управление ПФР назначить Шибаеву выплату (решение суда есть в распоряжении RT). Пенсионный фонд подал апелляцию, которую в ноябре 2019 года рассмотрел и отклонил Волгоградский областной суд.

«Доводы апелляционной жалобы о том, что меры соцподдержки, предусмотренные указом президента №186, распространяются только на тех лиц, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях в ВОВ в период с 1941 по 1945 год включительно, убедительными к отмене решения суда не являются, так как они основаны на неверном толковании норм материального права», — говорится в апелляционном определении.

Волгоградский областной суд сослался на ФЗ «О ветеранах» и в деле Александра Шибаева трактовал его в пользу ветерана.

«Получается, что решение одного районного суда Волгоградский областной суд поддержал, а решение другого — счёл неправильным. У нас в разных районах города закон о ветеранах действует по разному?» — удивляется юрист Дмитрий Лобанов.

RT отправил запрос в ПФР, а также в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность отказа в выплатах ветерану Виктору Фёдорову.

Судя по обращениям граждан, с аналогичной проблемой сталкиваются ветераны и в других городах.

Ранее RT рассказывал о ветеране Владимире Павлове из Самарской области, который в 2020 году не получил единовременную выплату ко Дню Победы в размере 75 тыс. рублей, назначенную указом президента. Павлов имеет статус ветерана ВОВ за участие в борьбе с националистическим подпольем на территории Украины в 1949—1951 годах. В мае 2020 года ему пришёл ответ от Пенсионного фонда, в котором говорилось, что, согласно указу президента №100, единовременная выплата положена только непосредственным участникам ВОВ с 1941 по 1945 года.