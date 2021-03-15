Уроженец Узбекистана пытается получить паспорт РФ как носитель языка

Гражданин Узбекистана, 25-летний Айдер Миршанов, переехал жить в Россию сразу после окончания школы. Оформил трудовой патент, устроился на официальную работу. Уже несколько лет он пытается собрать необходимые для получения гражданства справки, доказывающие родство с прадедом, который родился в Тюмени, прошёл войну и был неоднократно награждён за службу. По словам мужчины, его прабабушка также проживала в России, однако в архивах информация о его родственниках не сохранилась. Из-за отсутствия подтверждающих справок он не может подать документы на гражданство в упрощённом порядке. В выделении квоты ему тоже отказывают. После запроса RT в МВД Миршанову пообещали оказать помощь.

© Фото из личного архива / РИА Новости

В проект «Не один на один» обратился 25-летний житель подмосковного города Домодедово Айдер Миршанов, которому не удалось доказать право на упрощённый порядок получения гражданства в статусе носителя русского языка.

В своём письме мужчина рассказал, что его прабабушка и прадедушка родились и проживали в России, однако архивные сведения о них не сохранились. Из-за отсутствия оснований на подачу документов на гражданство Миршанов обращался с заявлением на получение квоты, но тоже получил отказ.

Отказ в устной форме

Айдер родился в Узбекистане в Фергане в 1995 году. Получил образование, узбекский паспорт и в 2012 году вместе с матерью приехал в Россию. Семья обосновалась в подмосковном городе Домодедове. Айдер получил трудовой патент и устроился на официальную работу. Через некоторое время женился на гражданке Узбекистана, у пары родился ребёнок.

В 2020 году Миршанов решил оформить российское гражданство.

По словам мужчины, сначала он обратился с заявлением на получение квоты на разрешение на временное проживание (РВП) в миграционное управление по месту жительства.

«Там я получил отказ в устной форме без объяснения причины, — рассказывает Миршанов. — Тогда я написал в администрацию президента. Моё письмо перенаправили в МВД, где мне сообщили, что ходатайство о выделении квоты на выдачу РВП необходимо подавать в ГУ МВД России по Московской области».

В ведомстве Айдеру также разъяснили порядок получения гражданства в статусе носителя русского языка.

Согласно федеральному закону от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или проживали на территории России либо относившейся к Российской империи или СССР в пределах госграницы РФ.

Для подтверждения проживания родственника в России заявителю необходимо предоставить один из документов: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, выписку из домовой книги, копию поквартирной карточки, сведения о постановке на воинский учёт, военный билет или иную справку.

По словам Айдера, его прадед Ахмеднур Хаджатулович Миршанов родился в Тюмени. Информация об этом отражена в военном билете, который есть у Айдера.

На сайте «Память народа», посвящённом Великой Отечественной войне, имеется информация о том, что Ахмеднур Хаджатулович прошёл всю войну и был награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Праги», орденом Славы III степени.

«Не только прадедушка, но и моя прабабушка была рождена на территории России. Она из Ярославской области. У меня также сохранился и её военный билет, — рассказывает RT Айдер. — Я делал запросы в архивы, пытался собрать информацию для подачи документов по носителю русского языка, но мне пришёл ответ, что архивные данные по моим родственникам отсутствуют».

Айдер говорит, что данные в архивах его прадедушки также не сохранились. (Ответы из госархивов имеются в распоряжении RT).

В военном билете были допущены ошибки в имени и отчестве. Возможно, по этой же причине в архиве Тюменской области не смогли предоставить информацию о рождении и жизни Миршанова.

«Куда я только не обращался, чтобы получить сведения о родственниках, но нигде ничего не нашли, — вспоминает мужчина. — В этом году в январе я снова решил подать заявление на выделение квоты, на что мне сначала было сказано, что на данный момент комиссия по рассмотрению квот ещё не сформирована и нужно прийти чуть позже, а затем и вовсе, что квот на этот год на Домодедово не выделено».

Успеть доказать родство

Ничего не добившись, Айдер написал в проект «Не один на один». RT направил запрос в МВД России с просьбой оказать возможное содействие в принятии у Миршанова документов на гражданство.

Как сообщили в ведомстве, принимая во внимание представленные Айдером Миршановым военные билеты его прадедушки и прабабушки, при условии документального подтверждения с ними родства заявление в комиссию по признанию иностранных граждан и лиц без гражданства ГУ МВД России по Московской области может быть принято к рассмотрению.

По этому поводу уже направлены разъяснения в территориальный орган МВД.

«В случае признания Миршанова А.А. носителем русского языка после получения вида на жительство он сможет обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту жительства с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации в соответствии с частью 2.1 статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что заявка Миршанова на квоту была отклонена ввиду превышения допустимой возможности обеспечения иностранного гражданина в социально-культурной сфере Домодедово квотой на выдачу РВП. При этом повторного обращения от него не поступало.

«Мишанов А.А. вправе повторно обратиться в территориальный орган МВД России по месту пребывания с заявкой-анкетой о выделении ему квоты на выдачу разрешения на временное проживание в Российской Федерации», — сказали в ведомстве.

По словам Айдера, он уже был на приёме в миграционном управлении. В течение недели ему необходимо предоставить свидетельство о рождении бабушки для доказательства родства.

«Сотрудники посмотрели все мои документы. Не хватает только бабушкиного свидетельства о рождении. Очень переживаю, успею ли получить его за неделю. Выдают документ в ЗАГСе в Узбекистане. Он делается в течение трёх дней. Хочется радоваться, но пока не получается. Постараюсь всё успеть, ведь это в моих интересах», — сказал Миршанов.