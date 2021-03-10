МВД окажет содействие астраханцу в получении гражданства РФ после запроса RT

Уроженец Астрахани 28-летний Сархан Мамедов свой первый документ — свидетельство о рождении — получил три года назад. Мать родила его в домашних условиях и не зарегистрировала. Из-за отсутствия документов Сархан не посещал образовательные учреждения, обучался самостоятельно дома, посещал спортивный клуб, где занимался тхэквондо. Недавно ему присвоили звание кандидата в мастера спорта. Семь лет назад мужчина спас из горящей квартиры детей, за что был награждён мэром Астрахани за мужество и самоотверженность. Однако Мамедов до сих пор не может получить российский паспорт. RT направил запрос в МВД России, после чего была инициирована работа по оказанию содействия в принятии его в гражданство РФ.

© Фото из личного архива / РИА Новости

Сархан Мамедов родился в Астрахани. Его мать переехала в этот город ещё в 1980 году, вышла замуж. Кроме Сархана в семье ещё пятеро детей. Всех их женщина рожала дома и не регистрировала.

«Такие были обстоятельства, — рассказывает RT Сархан. — Не получалось у неё нас зарегистрировать. Потом отец ушёл из семьи. Стали самостоятельно выживать. Было очень тяжело. Если бы вы знали, через что мы прошли».

Из-за отсутствия документов Сархан не учился в школе. В 10 лет начал заниматься тхэквондо в спортивном клубе. Получил чёрный пояс, но дрался только в залах, так как для участия в соревнованиях нужен был паспорт или свидетельство о рождении.

«Я психологически сломался и бросил заниматься, — признаётся Мамедов. — Какой смысл был тренироваться и добиваться чего-то, если меня не брали на выступления без паспорта».

Через несколько лет Сархан вернулся в спорт, но занялся уже смешанными боевыми искусствами.

«Я начал ездить на платные соревнования в разные города России, добивался там неплохих результатов и в итоге получил удостоверение кандидата в мастера спорта. Летом у меня запланирован бой в Москве», — говорит Мамедов.

Героизм и самоотверженность

Весной 2014 года Сархан с братом и другом спас из пожара троих детей.

По воспоминаниям Мамедова, возгорание произошло в квартире на первом этаже. В это время он с братом и другом был дома. Их квартира находилась на втором этаже. Почувствовав запах дыма, Сархан вышел на лестничную клетку.

«В подъезде уже стоял очень сильный дым, — рассказывает мужчина. — Такой, что невозможно было спуститься. Мы выпрыгнули с балкона. Рядом с домом собрались люди, и одна женщина кричала, что в квартире остались дети, плакала и просила их спасти. Но никто не хотел туда идти. Пожар был очень сильный и люди боялись. Брат с другом меня подсадили, я залез на балкон, выбил дверь ногой и ползком добрался до комнаты. Там сидел ребёнок и плакал. Я взял его на спину и вытащил. Но идти за другими уже не смог, потому что задыхался. Брат с другом туда залезли и вытащили остальных».

Героизм и самоотверженность мужчин отметил мэр Астрахани благодарственными письмами, также им вручили медали «За отвагу на пожаре».

Не мог работать без документов

Несмотря на заслуги Сархана и тот факт, что он родился и всю жизнь прожил в Астрахани, получить российское гражданство ему не удавалось.

Так, в 2015 году молодой человек обратился в миграционную службу, но в выдаче паспорта ему отказали. Требовалось установить личность.

В 2018 году Мамедов по решению суда получил свидетельство о рождении и подал заявление на установление личности. Однако после проведения всех процедур личность Мамедова не была установлена, о чём написано в соответствующем заключении.

«Без документов я не мог нигде официально работать. Мечтаю тренировать детей, воспитывать бойцов, но, пока нет паспорта, это невозможно, — рассказывает RT Сархан. — Каждый раз приходил в миграционную службу и мне отвечали: «Возвращайтесь через год», — Я находил юристов, чтобы они помогли собрать документы, но они меня обманывали — деньги брали и ничего не делали. В какой-то момент я подумал, что раз мне не хотят помогать, что я могу сделать, и бросил туда ходить».

Сейчас Мамедову 28 лет.

Ждём результатов

RT обратился в МВД России с просьбой пояснить, какие варианты оформления российского гражданства есть у Сархана Мамедова. Как сообщили в ведомстве, он будет признан гражданином России по рождению, если Азербайджан предоставит справку об отсутствии у него гражданства этой страны.

«В Управлении МВД России по Астраханской области подготовлены рекомендации о направлении запроса, адресованного в компетентный̆ орган Азербайджанской Республики, относительно наличия либо отсутствия у Мамедова С.Ф. гражданства данного государства. В зависимости от полученного ответа компетентного органа Азербайджанской Республики станет возможным определить порядок приобретения (определения наличия) Мамедовым С.Ф. гражданства Российской Федерации», — прокомментировали в пресс-службе.

В ином случае Мамедову будет необходимо пройти процедуру приёма в гражданство РФ в соответствии с законом №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

«Согласно информации, предоставленной Управлением МВД России по Астраханской области, у Мамедова С.Ф. отсутствует документ, удостоверяющий личность. В настоящее время в отношении него инициирована процедура её установления», — сказали в ведомстве.

По словам Сархана, он уже был на приёме в местном управлении по вопросам миграции. Там ему пообещали оказать содействие в решении вопроса. Кроме того, помощь будет оказана его братьям, сёстрам и матери.

«Документы мы уже подали и сейчас ждём результатов установление личности», — сказал Мамедов.