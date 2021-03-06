Тётя добивается удочерения двух девочек, которых забрали у бабушки и отдали опекунам

Жительница Санкт-Петербурга Мария Косовская второй год пытается добиться опеки над двумя своими племянницами. Сестёр Нелли и Клавдию в 2019 году опека забрала у бабушки и, пока она пыталась обжаловать это решение в суде, отдала в приёмную семью в Адыгее, хотя Мария также просила, чтобы девочек передали ей. После этого она подала иск об удочерении. Слушания долго откладывались из-за пандемии. По мнению юристов, закон на стороне женщины, поскольку в подобных делах необходимо учитывать родственные связи.

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40-летняя Мария Косовская, жительница Санкт-Петербурга, борется право удочерить двух своих племянниц, которых в 2019 году забрали из семьи и передали опекунам в Адыгею.

Отказались восстанавливать опеку

Как уже рассказывал RT, сёстры-близнецы Нелли и Клавдия родились в июне 2018 года в городе Коряжма Архангельской области. Их мать Валерия Шиппер с 2016-го состоит на учёте в Коряжемской городской больнице с диагнозом «параноидальная шизофрения, эпизодический тип лечения». Как пояснила бабушка девочек Ольга Пеетерс, у дочери третья группа инвалидности, она не представляет угрозы окружающим и может работать.

Тем не менее в сентябре 2018 года Валерию решением суда (есть в распоряжении RT) ограничили в родительских правах.

Суд отметил, что женщина не представляет угрозы для детей, но не может справляться со своими обязанностями «из-за сниженного чувства ответственности и легковесности суждений».

После этого опека над девочками перешла к бабушке. Однако вскоре ей пришлось из-за работы покинуть город. На время отъезда она наняла няню. Пока Ольги не было в городе, девочек положили в больницу. По её словам, они были здоровы, и это был просто предлог, чтобы увезти их из семьи.

«Меня заставили написать заявление, что я на время отказываюсь от опеки, — якобы для того, чтобы дети могли оставаться в больнице. Я там указала, что детей скоро заберу обратно», — рассказала RT Ольга Пеетерс.

Тем не менее сестёр увезли в детский дом в Архангельске, а бабушке пришлось восстанавливать права на опеку. По словам женщины, она старалась регулярно навещать Нелли и Клавдию, постоянно звонила в приют, чтобы узнать об их здоровье.

Однако органы опеки в Архангельске отказались восстанавливать бабушку в правах, посчитав, что это не соответствует интересам детей. Женщина пыталась обжаловать это решение в суде, но он встал на сторону опеки. В постановлении отмечалось, что Ольга Пеетерс редко навещала внучек.

Сама она объясняет, что в декабре года 2018 года её с дочерью просто перестали пускать в детдом, заявив, что там карантин.

Девочек увезли в Адыгею

Видя, что бабушке не удаётся вернуть внучек, в августе 2019 года детей решила взять к себе их тётя Мария Косовская.

«Я отправила в опеку документы, подтверждающие родство. Начала сбор документов, записалась в школу опекунов/усыновителей. Но мне отказали, а племянниц передали чужим людям в другой регион. Якобы у меня не все документы были готовы, а опекуны полный пакет уже предоставили», — рассказала она.

22 августа (ещё до того, как решение суда по иску Ольги Пеетерс о восстановлении опеки вступило в силу) детей увезли в Адыгею, в другую семью. Бабушка дошла в суде до кассации, но проиграла. Добиться опекунства через суд пыталась и тётя.

«Я проиграла опеке первое слушание в феврале 2020 года. Поняла, что тут всё глухо, надо срочно идти на удочерение, пока опекун меня не опередила», — рассказала она. Иск об удочерении был подан в Гиагинский районный суд Республики Адыгея. Первое заседание было в марте прошлого года, далее слушания надолго отложили из-за пандемии. Следующее состоялось только в июле.

Мария Косовская опасается, что дело специально затягивают, чтобы потом сказать, что девочки привыкли к опекуну. «Но детки маленькие, в Санкт-Петербурге прекрасные психологи, которые помогут им быстро адаптироваться, тем более они придут в родную семью, где их ждут сестрички, — у меня две дочки», — рассказывает она.

Женщина считает, что имеет все права удочерить племянниц.

«Помимо того, что это мои родственницы, и материальное положение, и состояние здоровья, и навыки опекуна (я прошла специальные курсы) — всё свидетельствует в мою пользу», — говорит Косовская

Семья хорошо обеспечена: и муж, и жена работают, у них в собственности квартира в городе, дом в Ленинградской области, автомобиль.

Опекуны препятствуют встречам

Родственницы девочек пытались поддерживать с ними отношения и после того, как их передали в другую семью. Но контакт с опекунами наладить не удалось.

Как вспоминает Ольга Пеетерс, когда она первый раз позвонила в приёмную семью, с ней даже не стали говорить, а первый визит к внучкам закончился конфликтом. Тётя также старается навещать девочек, но опекун, по её словам, препятствует общению.

«Обещает, я еду за 2200 км, но в последние минуты отказывает. Спасибо гиагинской опеке, они идут со мной на контакт, получают посылки для девочек и передают опекуну, присылают мне стабильно отчёты. Даже специалиста давали, с которым я ездила постоять у забора, поскольку суд не верит, что опекун не даёт мне встречи с детьми», — говорит Мария Косовская.

У юристов действия архангельской опеки вызывают вопросы.

«Непонятно, действительно ли были веские причины отбирать детей у кровной матери, а если и были, то для чего нужно было разделение детей с другими кровными родственниками, которые были готовы о них заботиться. Надеюсь, что суд при рассмотрении дела даст в том числе и оценку действиям органов опеки», — считает юрист правовой группы РБОО «Центр лечебной педагогики» Павел Кантор.

Адвокат Рамиль Газатуллин также задался вопросом, почему детей передали в приёмную семью, не дожидаясь вступления судебного акта в законную силу.

«Полагаю, что изначально орган опеки по собственной инициативе был обязан рассмотреть вопрос передачи детей родственникам, в том числе путём их удочерения. Исключительно действиями органа опеки можно объяснить тот факт, что приёмная семья отказывала бабушке во встречах с внучками, хотя такое право прямо предусмотрено Семейным кодексом РФ», — говорит он.

По мнению адвоката, шансы на удовлетворение заявления об удочерении можно оценить очень высоко.

С ним согласен и Кантор: «Суд и органы опеки при рассмотрении подобных дел должны учитывать родственную связь между детьми и кандидатом в удочерители. В то же время позиция органов опеки и попечительства в этом деле с самого начала вызывала вопросы».

Следующее судебное заседание пройдёт в конце марта. Тётя и бабушка надеются, что суд наконец поставит точку в этой истории и Нелли с Клавдией вернутся к родным.