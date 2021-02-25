В Курской области чиновник обвинил в клевете пенсионерку, жаловавшуюся на плохую воду

В Курской области чиновник судится с 67-летней пенсионеркой Галиной Коткиной. Женщина пять лет жаловалась на грязную воду. Несоответствие качества воды санитарным требованиям также неоднократно подтверждалось проверками Роспотребнадзора. В конце декабря Коткина пришла к главе района Геннадию Енютину во время совещания, поставила на стол бутылку с водой и предложила её выпить. Однако вместо того, чтобы решить проблему с водопроводом, чиновник подал на пенсионерку иск о клевете.

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© Фото из личного архива

Суд за жалобу

Глава Солнцевского района Курской области Геннадий Енютин судится с 67-летней жительницей села Шумаково Галиной Коткиной. В конце декабря 2020 года пенсионерка вошла в кабинет чиновника во время совещания, поставила на стол бутылку с жидкостью красноватого цвета, сказала, что такая вода течёт у них в селе по трубам, и предложила Енютину её выпить.

Как рассказала RT Коткина, на такой поступок она пошла от безысходности: до этого она пять лет безрезультатно жаловалась на плохую воду. Однако вместо того, чтобы решить проблему Коткиной, глава района написал заявление в полицию с жалобой на клевету и оскорбления.

«Он говорит, что я ворвалась и опозорила его перед всем районом. Но это не так — я постучалась, вошла в маске, поздоровалась. Потом сказала, что мы это годами пьём, заплакала и ушла», — объясняет Коткина.

По словам пенсионерки, к ней дважды приезжали сотрудники правоохранительных органов, но она отказалась с ними общаться. В конце января Коткиной пришла повестка в мировой суд.

Как пояснили RT в региональном УМВД России, дело было передано в суд из-за отказа женщины контактировать с сотрудниками полиции. «В полицию поступило заявление о том, что жительница села Шумаково обвиняется в клевете. В рамках проверки 31 декабря 2020 года сотрудник полиции выехал по месту жительства женщины, но она дверь не открыла. 4 января 2021 года полицейский выезжал на место, но женщина отказалась давать пояснения. После этого материалы проверки были переданы в мировой суд для принятия решения в рамках компетенции. Квалифицировать дело будет суд», — рассказали RT в пресс-службе УМВД России по Курской области.

По словам пенсионерки, по делу о клевете состоялось два заседания, и ни на одном из них глава района не присутствовал.

Вода и ржавые трубы

Как рассказала Коткина, от грязной воды у неё начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые только усугубились из-за суда. «Живу на таблетках. Адские боли, сил нет, собираюсь проверяться на онкологию. Ещё у меня мерцательная аритмия. 15 февраля был приступ. Меня на скорой привезли в районную больницу, и врачи говорят — ложиться надо. А я не могу, у меня суд», — рассказывает RT Коткина.

Качество воды в селе Шумаково, считает Коткина, повлияло не только на её самочувствие, но и на состояние водопроводной инфраструктуры. По словам женщины, в 2018 году вода разъела трубы у неё в доме, и она взяла кредит, чтобы их починить. Через год сломался котёл, а в конце декабря 2020-го потёк бойлер — на их ремонт пенсионерка также брала займы. Сейчас общий долг Коткиной перед банками составляет 150 тыс. рублей.

«У меня пенсия 10 тыс. рублей. Пособия по инвалидности хватает только на хлеб и лекарства. Не могу себе даже рыбу позволить. За коммуналку плачу 3800 рублей, а остальное отдаю банку. Одежду купить не на что: соседи вот недавно помогли и купили мне халат», — говорит она.

На качество воды жалуются и другие жители села Шумаково. Как рассказала RT односельчанка Коткиной Любовь Ус, людям приходится постоянно менять бойлеры и стиральные машины, а на фильтры они вынуждены тратить значительные суммы.

«Вода жёлтая и сильно пахнет тухлыми яйцами, от неё всё ломается. У меня из крана почище, потому что везде стоят фильтры и сетки. Но и они не справляются. Газовая колонка, например, уже третья по счёту, две предыдущие сломались, — говорит Ус. — У моих соседей электрический бойлер постоянно ломался. Они пару раз мастера вызвали и потом решили бойлер больше не включать. Греют воду кипятильником. Меняют по нескольку раз стиральные машинки».

По словам ещё одной жительницы села, Лидии Шумаковой, её соседи на месяц покупают по три фильтра. Пенсионерке же приходится пользоваться той водой, что течёт из крана, — на пенсию в 9 тыс. рублей она не может себе позволить даже самую дешёвую систему очистки.

О грязной воде в селе также заявили и другие односельчане Коткиной, выложив в соцсети соответствующие фотографии.

© Фото жительницы села Татьяны Мельниковой

Проблемы, как считают жители села Шумаково, начались после замены водопровода в 2016 году. Тогда, по их словам, власти пообещали, что новая система промоется и всё будет хорошо. Жители терпели год, а после начали писать жалобы. Однако, как отмечают собеседники RT, ничего не изменилось.

«Потратили на ремонт в 2016 году 7 млн рублей. Говорят, что по документам скважина глубиной 50 метров, а по факту 18 метров, — рассказывает Любовь Ус. — Мы годами просим углубить и прочистить скважину. Начальника водоканала штрафовали, а вода какая была, такая и осталась. Нам не нужны штрафы, наказания и увольнения — нам вода нужна».

После инцидента с Енютиным в село уже несколько раз приезжала бригада ТСН «Водоснабжение Солнцевского района» и делала заборы воды, говорят местные жители. Правда, по словам Лидии Шумаковой, на качество воды это пока повлияло в худшую сторону: «Прежде чем взять воду, полдня её сливают. После этого она течёт какая-то чёрная, и сверху что-то жирное теперь плавает. Я звонила в водоснабжение, они на полуслове меня прервали и не стали слушать. Глава района по телевидению обвинил Галину Степановну в преследовании политических целей. Какие цели? Мы простые пожилые люди, политикой не занимаемся. Нам бы водички».

Выявлены отклонения

Коткина говорит, что вскоре после визита полицейских пришло официальное письмо из областной администрации: воду, которую она принесла на совещание, проверили, и она якобы отвечает всем требованиям. Однако ранее Роспотребнадзор по заявлениям местных жителей неоднократно проводил проверки, и каждый раз выяснялось, что нормативам вода не соответствует.

«По результатам лабораторных исследований по обращениям в 2017—2019 годах в пробах питьевой воды, отобранных из скважины и водоразборных колонок, были выявлены отклонения от гигиенических нормативов по органолептическому показателю — мутность, — сообщили RT в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курской области. — В отношении указанных юридических лиц, в соответствии с КоАП РФ, приняты меры административного воздействия в виде наложения административного штрафа, а также вынесены представления о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения».

Причина, как показало административное расследование Роспотребнадзора, оказалась в том, что в ходе реконструкции водозабора часть домов осталась подключённой к старому водопроводу. «В нём и фиксируются неудовлетворительные результаты в отобранных пробах питьевой воды», — уточнили в ведомстве.

Последняя экспертиза проводилась в январе 2021 года по заявлению Коткиной. Проверка показала, что вода не соответствует нормам СанПиН, предъявляемым к питьевой воде. «В настоящее время по выявленным фактам нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов материалы по привлечению к административной ответственности в отношении юридического лица — ТСН «Водоснабжение Солнцевского района» Курской области — находятся в производстве», — добавили в региональном Роспотребнадзоре.

Глава Солнцевского района Геннадий Енютин комментировать RT ситуацию отказался. Следующее заседание суда по делу о клевете, по словам Коткиной, назначено на 26 февраля.