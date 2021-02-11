В Калининграде сироте не дают квартиру даже после выигранного в суде иска

26-летняя жительница Калининграда Наталья Почебут больше пяти лет пытается добиться от местных властей положенной ей по закону квартиры. Девушка — сирота. В сентябре она даже выиграла суд, который обязал чиновников предоставить ей жильё в течение трёх месяцев. Но новоселье она так и не отпраздновала. В администрации заявляют, что у них слишком много нуждающихся.

© Фото из личного архива / Gettyimages.ru

26-летняя жительница Калининграда Наталья Почебут работает в кафе и получает 13 500 рублей в месяц. Этих денег ей не хватает даже на оплату аренды квартиры. Чтобы отдать хозяйке 14 500 рублей за жильё и прокормить себя, Наталье приходится подрабатывать. Девушка — сирота, и городские власти ещё несколько лет назад должны были предоставить ей отдельное жильё. Но даже после выигранного суда, который обязал чиновников выделить ей квартиру, Наталья так и не справила новоселье.

По словам девушки, добиваться положенного ей по закону жилья она начала почти шесть лет назад.

«Меня сначала вообще не хотели ставить на очередь, — рассказывает RT Почебут. — Говорили, что у меня есть двухкомнатная квартира родителей в Озёрске. Но в ней невозможно жить. Там нет водоснабжения и отопления, полы прогнили, на стенах грибок и плесень... И оформлена эта квартира совсем на других людей».

Как поясняет Наталья, её родители выпивали и не думали об оформлении документов.

«Я наняла адвоката и предъявила бумагу, что в наследство не вступала, жить там невозможно и что квартира в собственности у других людей», — отмечает девушка.

В итоге 24 декабря 2015 года её всё-таки поставили в очередь на жильё. Но на этом дело застопорилось. Она писала жалобы, но чиновники, по её словам, лишь периодически предлагали оказать помощь с оформлением в наследство той самой полуразрушенной родительской квартиры.

Весной 2020 года, когда заведения общепита стали закрываться из-за коронавируса, Наталья едва не оказалась на улице.

«Весной нам в кафе стали платить мизерную зарплату, — рассказывает Почебут. — У меня не было денег даже на аренду квартиры. Я обратилась в администрацию с просьбой предоставить мне хотя бы временное жильё. Но чиновники сказали, что свободных помещений нет, и предложили пожить два месяца в кризисном центре за городом. Я сказала, что оттуда не смогу ездить на работу, и мне ответили: «Увольняйся». У меня есть аудиозапись разговора».

После этого, по словам Почебут, она обратилась в суд.

17 сентября 2020 года Центральный районный суд Калининграда обязал чиновников в течение трёх месяцев выделить Наталье квартиру. Однако этого не произошло даже после того, как служба судебных приставов возбудила исполнительное производство.

Согласно материалам суда (имеются в распоряжении RT), на 21 июля 2020 года Почебут значилась в очереди под номером 1024, а в судебном решении говорилось, что она 1038-я.

«Выстроилась ещё одна очередь»

Девушка написала жалобы в Генпрокуратуру и губернатору Калининградской области Антону Алиханову.

«Мне сказали, что ждать квартиру придётся ещё около года. После суда у них якобы очередь уже неучётная и передо мной ещё 300—400 человек. При этом рассчитывать на квартиру в Калининграде я не смогу, потому что часто жалуюсь. А у меня там работа», — рассказывает RT Почебут.

Наталья также отмечает, что сироты моложе неё, вставшие в очередь на жильё позже, уже получили свои квартиры.

«Я непьющая, работаю. Многие девочки в Озёрске, которые ведут аморальный образ жизни, уже получили квартиры. Я старше них, раньше встала на очередь, хотя мне говорят, что все по списку идут. Я не знаю, что буду делать, если не смогу найти подработку и хозяйка выгонит меня на улицу. У меня никого тут нет. Чтобы оплачивать аренду, взяла к себе соседку, но через месяц она уезжает», — говорит сирота.

В свою очередь, в правительстве Калининградской области в ответ на запрос RT сообщили, что в настоящее время сирота состоит в очереди на квартиру под номером 928.

«Сегодня в Калининградской области в списке указаны 2267 человек. В 2020 году удалось остановить увеличение списка. Так, на 1 января 2020 года там было 2253 человека, а на 1 января 2021 года — 2242. В консолидированном бюджете на 2020 год на приобретение жилых помещений было предусмотрено 278 млн рублей, обеспечены жильём 177 человек. Примерно столько же планируется оформить в 2021 году», — сообщили RT в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве отметили, что рассматривается возможность введения разовой меры поддержки в виде выдачи сертификатов на покупку квартир.

Также в Министерстве социальной политики обратили внимание на большое количество судебных вердиктов, обязывающих предоставить жилое помещение.

«Фактически получается, что выстраивается ещё одна очередь. По данным Министерства просвещения РФ, в 2020 году общее количество граждан, не реализовавших своё право на обеспечение жилым помещением, превысило 170 тыс.», — сообщили RT в пресс-службе, добавив, что сироты могут воспользоваться услугами временного проживания в отделениях постинтернатной адаптации.