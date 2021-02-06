В Свердловской области супруги пытаются вернуть девятилетнего сына из приюта

Супруги Дмитрий и Алёна Тарабаевы из Свердловской области четыре года пытаются вернуть в семью сына Артёма. Мальчика забрали в приют, когда у его матери был кризисный период в жизни: она только родила третьего ребенка, осталась одна без денег и крыши над головой. У Алёны случился нервный срыв, и её поместили в психиатрическую клинику, а затем ограничили в родительских правах. После выписки она встретила своего будущего мужа Дмитрия. Он не поверил в диагноз и сразу после свадьбы оформил отцовство над Артёмом. Однако в семью девятилетнего мальчика не возвращают, хотя Дмитрий не ограничен в родительских правах. Артём живёт в приюте: опека и суд отказываются оставлять ребёнка под одной крышей с матерью.

© Фото из личного архива

Супруги Алёна и Дмитрий Тарабаевы из города Богдановича в Свердловской области пытаются вернуть в семью девятилетнего сына Артёма. Мальчик попал в приют в 2016 году, когда его мать ограничили в родительских правах после нервного срыва и госпитализации в психдиспансер.

По словам Алёны, в то время она переживала непростой период. Её с тремя детьми на руках выставили из дома родители, идти было некуда. Женщина рассказывает, что обратилась к чиновникам в Богдановиче и попросила, чтобы ей нашли жильё и помогли с деньгами на первое время.

В ответ, по словам Алёны, у неё потребовали в течение трёх дней найти квартиру. В итоге у молодой матери случилась истерика прямо перед чиновниками — сказались усталость и постоянный стресс.

«У меня была сильная истерика. Представьте: у меня было на руках было трое маленьких детей, у нас не было ни дома, ни денег, нам некуда было идти, я просто не понимала, что делать. Меня увезли прямиком в психиатрическую больницу, а потом ограничили в родительских правах на всех моих детей», — вспоминает Тарабаева.

Когда женщина выписалась из клиники, двое её старших детей — Анастасия и Наврузбек — уже были переданы в приёмную семью, а Артём всё ещё оставался в приюте.

Сама Алёна после выписки пыталась встать на ноги — выучилась на продавца и искала работу. В том же 2016 году, она встретила своего будущего мужа Дмитрия, спустя год они поженились.

Сразу после свадьбы, по словам Алёны, Дмитрий оформил отцовство над Артёмом, надеясь вернуть мальчика в семью. Они даже купили всё необходимое для ребёнка.

Женщина отмечает, что суд по ограничению её в родительских правах проходил уже после свадьбы, но мужа к участию в процессе не привлекали, хотя он уже являлся законным представителем Артёма.

При вынесении решения об ограничении Алёны в родительских правах суд учитывал и то, что до помещения в психдиспансер Алёна «неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП за оставление малолетних без надзора в общественных местах». Подобное случалось, когда Алёна, ещё проживая с родителями, просила бабушку детей на время посидеть с ними, а та оставляла их без присмотра.

Суд также принял во внимание негативные характеристики Тарабаевой из реабилитационных центров для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, куда она попала незадолго до помещения в психиатрическую клинику.

Попытка забрать младшего сына

В 2018 году у Алёны и Дмитрия Тарабаевых родился сын Костя. Новорождённого мальчика сразу попыталась отобрать опека Богдановича — её сотрудники подали иск.

В заявлении, которое имеется в распоряжении RT, говорилось, что Алёна представляет угрозу для малыша, поскольку, когда Дмитрий находится на работе, ребёнок остаётся наедине с матерью, уже ограниченной в родительских правах на троих детей из-за «хронического психического расстройства».

Сам Дмитрий в заболевание жены не верит — они с Алёной уверены, что в клинике поставили неверный диагноз. Перед судом супруги ездили на платную экспертизу, в ходе которой специалист-психиатр заключил, что никаких проявлений заболевания у Алены не наблюдается.

«При проведении экспертизы было установлено наличие у Тарабаевой А. с 2016 года состояния ремиссии, которая наступила, возможно, при изменении жизненной ситуации. А именно, Тарабаева А. вышла замуж, родила ребёнка, муж заботится о ней. Бредового рисунка поведения у Тарабаевой А. нет. При освидетельствовании у Тарабаевой А. не наблюдалось выраженного психического расстройства», — отмечал психиатр, обследовавший Алёну.

В итоге суд Богдановича встал на сторону Тарабаевых и оставил Костю в семье. Доводы опеки, которая ссылалась на заключения психиатров о состоянии женщины, датированные 2016—2017 годами, судья посчитала неубедительными.

«Заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов от 07.06.2016 и 21.12.2017 достаточными доказательствами для решения вопроса об ограничении родительских прав Тарабаевой А. и Тарабаева Д. не являются», — говорилось в судебном решении.

© Фото из личного архива

Попытки вернуть Артёма

В 2018 году Тарабаевы обратились в суд с иском об отмене ограничения Алёны в родительских правах на старших детей: Артёма, Анастасию и Наврузбека. Они настаивали, что жизненная ситуация женщины изменилась, у семьи есть достаточный доход и хорошая квартира, в которой созданы все условия для проживания детей. Супруги предоставили бумаги, подтверждающие, что состояние Алёны больше не угрожает окружающим, в том числе её детям. Тем не менее на этот раз суд Богдановича встал на сторону опеки.

В 2020 году Дмитрий предпринял очередную попытку забрать Артёма из приюта, подав иск об определении места жительства мальчика с отцом. Тарабаев также готов стать отцом для Анастасии и Наврузбека, однако ситуация осложняется тем, что они находятся в приёмной семье, у них есть опекуны.

30 октября суд Богдановича отказал Дмитрию в просьбе позволить Артёму вернуться в семью — основанием вновь стали доводы опеки, которая считает, что Алёна, проживающая с Дмитрием под одной крышей, представляет опасность для детей.

Суд также принял во внимание и доводы соцслужб о том, что инициатива по возвращению Артёма родителям на самом деле принадлежит не Дмитрию, а Алёне, а сам мужчина якобы не проявляет заинтересованности в ребёнке.

Тарабаева сообщила RT, что её супруг подал апелляцию на данное судебное решение, 16 февраля её рассмотрит областной суд. Артём по-прежнему остаётся в приюте. По словам матери, мальчик пребывает в подавленном состоянии, часто плачет и просится домой. Ребёнок не понимает, почему родители так долго не забирают его к себе.

«В прошлом году нам с Дмитрием позволяли навещать Артёмку раз в неделю, мы даже забирали его домой, он сильно подружился с Костиком. Когда Артём гостил у нас, мы вместе делали уроки, смогли даже подтянуть успеваемость. — утверждает Алёна. — Потом под предлогом карантина и пандемии эти встречи нам запретили. Сын часто жалуется на то, как с ним обращаются в приюте, он рассказывал, что все вкусняшки и игрушки, которые мы ему покупаем, просто выбрасывают. На днях я говорила с учителями в его школе — они жалуются, что Костик ходит как беспризорник, в старой грязной рубашке, рваных штанах. При этом мы постоянно покупаем сыну одежду. Страдают дети: и сам Артёмка, и Костик — скучает по братику».

Стоит отметить, что семью Тарабаевых регулярно навещает комиссия от опеки и отдела по делам несовершеннолетних — согласно всем актам, в семье отмечены хорошие жилищные условия, нареканий по воспитанию детей — в 2019 году у пары родился еще один сын — не было. Алёна утверждает, что её семья нигде не состоит на учёте как неблагополучная.

Семье окажут помощь

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова взяла на контроль ситуацию, в которой оказалась семья Тарабаевых. В аппарате Уполномоченного по правам человека в Свердловской области RT сообщили, что семье будет оказана юридическая помощь — соответствующее обращение уже направлено в областную Гильдию адвокатов, с которой у ведомства заключено соглашение о безвозмездном сотрудничестве.

«Семья к настоящему моменту уже прошла через несколько судебных процессов. Надо понять, какие до этого принимались решения и на каком основании — это будет задача адвоката, которого привлекут к процессу по нашей просьбе. На какой именно стадии ситуацию подхватит Гильдия адвокатов, пока неизвестно, но мы уже направили туда все документы», — сообщили RT в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

В то же время сотрудники ведомства продолжают изучать ситуацию вокруг семьи Тарабаевых.

«Мы пока не знаем всего досконально, не можем утверждать наверняка, справедливо или нет решение суда — есть моменты, которые нам неизвестны. Юридическую помощь мы предоставим. Некоторые моменты в этой истории всё же вызывают недоумение, поэтому мы разбираемся в ситуации, изучаем документы, направляем запросы. Мы надеемся, что в итоге всё будет сделано в интересах детей», — заключили в аппарате уполномоченного по правам человека.

В отделе опеки и попечительства Управления социальной политики Богдановича отказались прокомментировать RT ситуацию с семьёй Дмитрия и Алёны Тарабаевых.