В Подмосковье лесхоз добивается сноса дома многодетной семьи

Комитет лесного хозяйства Московской области через суд требует от многодетной семьи снести дом и освободить участок, который достался им от родителей. Для сооружения дома семья Балыковых взяла кредит и вложила деньги материнского капитала. У семьи на руках есть разрешение на строительство от администрации, однако после победы в городском суде несколько следующих процессов они проиграли. В лесхозе заявили, что территория участка входит в состав земель лесного фонда, которые по закону не могут принадлежать частным лицам.

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36-летняя многодетная мать Ольга Балыкова из подмосковной Шатуры уже несколько лет пытается разобраться, почему их дом, по мнению представителей Комитета лесного хозяйства Московской области, построен на территории лесничества. Участок, на котором стоит дом, достался ей от родителей. Женщина решила построить на этой земле дом, использовав средства материнского капитала, и получила все необходимые разрешения. Пока шло строительство, претензий к семье не возникало. Однако через два года после новоселья областной лесхоз через суд потребовал выселить семью.

Участок в наследство

Как рассказала RT Балыкова, участок в селе Кривандино в городском округе Шатура достался ей по договору дарения. С 1991 года он принадлежал родителям Ольги. Её дедушка, по словам женщины, использовал участок для огородничества.

«В 2012 году мы решили построить на нём дом. Я поменяла все выписки и документы старого образца на новый. Ездила в администрацию, в Росреестр — никаких вопросов ко мне не возникало. После этого обратилась в Пенсионный фонд, чтобы для строительства разрешили использовать материнский капитал. Через два месяца это разрешение дали, мы взяли кредит и начали строиться», — вспоминает женщина.

Согласно документам (имеются в распоряжении RT), 24 августа 2012 года администрация Шатурского муниципального района Московской области, руководствуясь статьёй 51 градостроительного кодекса РФ, разрешила строительство индивидуального жилого двухэтажного дома на участке. Как следует из градостроительного плана, дом построен с учётом необходимых отступов от границ участка.

В 2014 году семья справила новоселье. А через два года, по словам Ольги, к ним домой пришли представители Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Они сказали, что дом построен незаконно, поскольку участок находится на землях лесничества. Я им предоставила все документы, и они ушли. А ближе к Новому году нам пришла повестка в суд, что мы незаконно захватили лесную территорию», — говорит Балыкова.

28 февраля 2017-го Шатурский горсуд Московской области встал на сторону семьи. Как следует из постановления суда (есть в распоряжении RT), с 1999 по 2001 годы органы лесхоза проводили работы по проекту организации и ведения лесного хозяйства Кривандинского лесхоза, и они знали о наличии спорного участка с расположенными на нём строениями. Таким образом, установленный для данной категории споров трёхлетний срок исковой давности исчисляется с 2001 года, и к моменту обращения истца в суд был пропущен.

«Вам не повезло»

Однако представители регионального лесного хозяйства подали апелляцию. 22 мая 2017-го судебная коллегия Московского областного суда отменила вердикт Шатурского горсуда.

«Иск Комитета лесного хозяйства Московской области удовлетворить. Снять с кадастрового учёта земельный участок. Погасить запись в ЕГРП в отношении земельного участка. Обязать освободить участок, демонтировать деревянный одноэтажный дом с двумя верандами, сарай и ограждение в виде деревянного забора», — говорится в определении суда.

Балыковы подали кассационную жалобу в Московский областной суд. После этого судебные тяжбы продолжаются уже 3,5 года. 25 января 2021-го состоялось очередное заседание.

«Нам вновь отказали. На днях мы должны получить мотивированное решение. Мы будем подавать жалобы и дальше. Ведь, исполнив решение суда, я с несовершеннолетними детьми окажусь на улице и обязана буду снести дом, который построен в соответствии с законодательством. Когда я общалась с юристом из лесного хозяйства и спросила: «Как так может быть, что разрешения нам все дали, документы есть, а участок не наш?», он сказал, что нам «не повезло» и всё», — рассказывает Балыкова.

Многодетная семья обращалась к губернатору Московской области Андрею Воробьёву, однако, по словам Ольги, все жалобы спускались в региональный Комитет лесного хозяйства.

В конце декабря на портале change.org была создана петиция в поддержку семьи Балыковых. За месяц её подписали почти 57 тыс. человек. По словам женщины, после публикации просьбы о помощи к ней обратились ещё несколько семей из Шатурского района, которые попали в похожую ситуацию. Однако, как отмечает Ольга, Комитет лесного хозяйства не требует их немедленного выселения.

В пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области RT сообщили, что факт наложения земельного участка на земли Туголесского участкового лесничества был выявлен в 2016 году.

«Изначально данный земельный участок формировала администрация муниципального образования. В рамках своих полномочий Комитет был обязан до августа 2017 года истребовать участки, имеющие пересечение с землями лесного фонда, — сообщили RT в пресс-службе. — Материалами гражданского дела подтверждено, что ответчики по делу являются собственниками земельного участка, входящего в состав земель лесного фонда, право собственности на который частным лицам принадлежать не может в силу закона».

В региональном Комитете лесного хозяйства также отметили, что судебный акт Московского областного суда обжалован не был и 15 июня 2018 года было возбуждено исполнительное производство.

«У ответчика есть основания в порядке регресса потребовать либо финансовые средства у продавца (в случае совершения покупки), либо от администрации муниципального образования иного участка и возмещения понесённых затрат (в случае, если участок был предоставлен администрацией)», — сообщили RT в пресс-службе комитета.

В администрации городского округа Шатура не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и попросили прислать письменный запрос.