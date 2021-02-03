Герой публикации RT из Тульской области получил разрешение на временное проживание

Герой публикации RT Валерий Косаруков, который восемь лет не мог оформить российское гражданство из-за проблем со здоровьем, получил разрешение на временное проживание. Через год мужчина сможет подать документы на вид на жительство, а затем — на паспорт. Обратиться в проект «Не один на один» Косаруков решил после двух неудачных попыток получить гражданство. После запроса RT в МВД мужчине объяснили порядок действий, он заново прошёл медкомиссию, после чего у него приняли документы и выдали РВП.

РИА Новости

© Фото из личного архива

Уроженец Ташкента 50-летний Валерий Косаруков, о котором ранее писал RT, получил разрешение на временное проживание (РВП). До этого мужчина дважды пытался начать процесс оформления гражданства, но из-за выявленного у него на медкомиссии туберкулёза сделать это не удалось.

После обращения Косарукова в проект «Не один на один» RT направил запрос в МВД с просьбой посодействовать мужчине в получении гражданства. В ведомстве пояснили, что ранее он был включён в список лиц, въезд которым в Россию не разрешён в связи с принятым в отношении него решением Роспотребнадзора о нежелательности пребывания в стране.

То есть причиной для отказа Косарукову в выдаче РВП, вида на жительство и паспорта являлось его заболевание.

В МВД рекомендовали подтвердить излечение от туберкулёза соответствующими справками, а затем заново подать документы.

«В ноябре я прошёл медкомиссию в больнице, где лечился и оперировался, — рассказывает RT Валерий. — Анализы на все заболевания были отрицательные, в том числе на туберкулёз. В декабре сотрудники миграционного управления мне продлили регистрацию до апреля и приняли документы на РВП».

Депортация после болезни

Ранее RT рассказывал, как житель Тульской области, родившийся в русской семье в городе Ташкенте Узбекской ССР, уже более восьми лет пытается оформить российское гражданство.

Валерий Косаруков переехал в Россию в начале 2000-х. Устроился на работу, а позднее женился на гражданке РФ. Семья жила в городе Щёкино Тульской области.

Прожив в браке более трёх лет, Валерий решил собрать документы на получение гражданства в упрощённом порядке. Однако во время прохождения медкомиссии у него был выявлен туберкулёз. С этим заболеванием нельзя начать процесс оформления гражданства.

Валерий с туберкулёзом пролежал в больнице девять месяцев. За это время у него истёк срок регистрации. Продлить её, находясь в больнице, не получилось. Из-за тяжёлой финансовой ситуации в семье мужчине пришлось перевестись со стационарного лечения на амбулаторное.

Во время одной из поездок на заработки в Москву его остановили сотрудники патрульно-постовой службы для проверки документов. Увидев, что регистрация была просрочена, они отправили его в РОВД. Затем суд вынес решение о его депортации. Под Новый год Валерия посадили в самолёт и отправили в Узбекистан.

Подписка о невыезде

По словам Косарукова, в Узбекистане он несколько месяцев жил у сестры, но найти работу и получить медицинскую помощь не смог.

По достижении 45 лет он поменял узбекский паспорт на новый и изменил имя и фамилию. Не дождавшись окончания срока депортации, Валерий вернулся в Россию к жене.

Сделав регистрацию, он обратился в больницу, где ранее проходил лечение, и его тут же госпитализировали. Требовалась операция на обоих лёгких.

В итоге мужчина перенёс две операции, так как после первой у него открылось внутреннее кровотечение. За это время регистрация опять подошла к концу, и, чтобы не быть депортированным во второй раз, Валерий уговорил врачей отпустить его для оформления документа.

После окончания лечения Косаруков сдал анализы, которые подтвердили отсутствие у него заболевания. Однако в выписном эпикризе врачи рекомендовали находиться под постоянным наблюдением и оформить инвалидность. Без паспорта сделать это было невозможно, поэтому мужчина заново собрал необходимые документы и опять пошёл в миграционное управление.

Сотрудники ведомства документы не приняли и взяли с него подписку о невыезде.

В разговоре с RT Косаруков отмечал, что не знал, по какой причине была взята подписка о невыезде, так как никаких дел против него возбуждено не было.

RT направил запрос в МВД с просьбой пояснить, по какой причине мужчина не может подать документы на гражданство. В ведомстве сообщили, что основанием для отказа послужило наличие у Косарукова инфекционного заболевания, а в случае предоставления медицинской справки о его отсутствии документы будут приняты.

Валерий прошёл необходимые обследования, получил заключение об отсутствии у него инфекционных заболеваний, после чего у него приняли заявление на РВП.

По словам Косарукова, он уже сдал паспорт для проставления в нём печати об РВП.

«Пока я не обратился за помощью к вам, думал, что всё уже потеряно. Как-никак были две попытки подачи документов, и обе неудачные. Жаль, конечно, потерянного времени: где-то я сглупил, возможно, где-то столкнулся с непроходимой стеной. Но обращение к вам возымело действие. Большое спасибо всему телеканалу RT!» — говорит Валерий.