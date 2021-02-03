Супруги из Ижевска добиваются расследования убийства своей родственницы

Жители Ижевска Алексей и Наталья Злобины почти четыре года добиваются проведения справедливого расследования убийства своей родственницы. 11 марта 2017 года супруги обнаружили тело 83-летней Галины Сунцовой, у женщины была пробита голова. В убийстве сначала попытались обвинить самих Злобиных. Как утверждает пара, на них во время допросов оказывали давление, требуя сознаться в преступлении. Было возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий, но впоследствии оно было закрыто. Между тем вскоре в убийстве обвинили 45-летнего соседа погибшей. Мужчина три года провёл в СИЗО и был оправдан судом присяжных.

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В марте 2017 года Алексей и Наталья Злобины приехали в село Пугачёво Малопургинского района Удмуртии, чтобы навестить мать Натальи, Галину Сунцову. Зайдя в дом, супруги обнаружили пенсионерку лежащей на кровати с пробитой головой. Женщина была мертва.

По словам Алексея и Натальи, в доме был относительный порядок, но пропали некоторые вещи, не представляющие особой ценности.

«На место происшествия приехала полиция, участковый, все они разгуливали по дому. Хотя по правилам место преступления должны были оградить, чтобы никто не приходил до приезда криминалистов с собакой, — рассказывает RT Злобин. — В итоге прибывший на вызов криминалист сказал, что всё уже затоптали и он ничего не сможет найти».

Расследование

Расследование, по словам Злобиных, быстро зашло в тупик — спустя месяц после убийства так и не удалось найти причастных к преступлению.

Тогда подозрения пали на самих супругов, обнаруживших тело Сунцовой. Сначала полицейские пришли в дом пожилой матери Алексея и провели там обыск. При этом, как уверяют Злобины, сотрудники не предъявили ордер и не объяснили причины своего визита.

«К пожилому человеку ворвались пять сотрудников, перерыли дом. Ничего в итоге не нашли. Мама потом писала по этому поводу жалобу», — рассказывает Злобин.

Спустя несколько дней после обыска, по словам Алексея, к ним приехали следователи, чтобы «задать дополнительные вопросы», разговор длился до часа ночи. На следующий день Злобиных проверили на полиграфе.

Позднее в полиции заявляли, что исследование «выявило реакции на вопросы, связанные с убийством». После полиграфа Алексея и Наталью отвезли в отделение, где, по их словам, закрыли в разных комнатах.

«Нас с женой держали в отделении с шести вечера до трёх часов утра следующего дня — пытались заставить подписать признательные показания. Вечером я узнал, что жена находится в соседнем кабинете, её убеждали, что я взял всю вину на себя. Мне, наоборот, говорили, что якобы созналась она. Естественно, мы не стали сознаваться в том, чего не делали», — рассказывает Алексей.

В итоге Злобиных из отделения полиции отпустили.

Расследование продолжилось, были собраны отпечатки пальцев у всех соседей покойной Сунцовой, однако вычислить по ним убийцу не удавалось.

Новый подозреваемый

В июне 2017 года, рассказывают Злобины, следователи сообщили им, что в деле об убийстве Галины появился новый подозреваемый. Супругов вызвали в Пугачёво, чтобы они присутствовали при задержании предполагаемого убийцы.

Операция проводилась вечером, когда наступили сумерки — Злобины говорят, что в полумраке они не сразу узнали человека, которого вели к полицейской машине. Оказалось, что это был сосед покойной Сунцовой, 45-летний Фёдор Шампаров, работавший грузчиком в одной из местных компаний.

«У моей тёщи и Шампарова дома находятся рядом, Фёдор живёт вдвоём со своей матерью. Когда мы дом купили, они там уже проживали. У нас с ними всегда всё было нормально, никаких конфликтов», — поясняет Злобин.

Через несколько дней после задержания Шампаров написал признание.

В нём говорилось, что вечером 10 марта он употреблял алкогольные напитки, расстроившись из-за конфликта на работе, а затем, не контролируя свои действия, пошёл домой к пожилой соседке и нанёс ей несколько ударов по голове найденным в сенях молотком.

Как следовало из материалов следствия, Шампаров якобы забрал из дома Сунцовой некоторые вещи, включая её паспорт, портмоне, а также «туалетную бумагу, тушки сырой курицы, бутылку красного вина». В признательных показаниях поясняется, что он хотел, чтобы всё выглядело как ограбление. Вещи из дома Сунцовой Фёдор сжёг в печи, а то, что не сгорело, выбросил у обочины, где ходит мусоровоз.

Три года в СИЗО

Через год дело в отношении Шампарова было направлено в суд. Однако во время процесса обвиняемый заявил, что его допрашивали с теми же нарушениями, что и Злобиных: запугивали и грозили, что посадят в тюрьму его престарелую мать как сообщницу.

Злобины считают, что Шампаров невиновен.

«Мы не сомневались, что это не он. Мы его знаем, он всегда был очень тихий, зашуганный даже. При этом следователи пытались меня и жену настроить против соседа, хотели дело быстро закрыть, Фёдора посадить», — говорит Алексей.

В октябре 2019 года суд присяжных оправдал Шампарова, но на свободе он оказался гораздо позже.

«Прокурора решение присяжных не устроило, она подала апелляцию, которую одобрили в январе 2020 года. Приговор отменили, дело отправили на новое рассмотрение. Всё это время Фёдор провёл под стражей», — поясняет Злобин.

В июле 2020 года коллегия присяжных вновь оправдала мужчину. На этот раз прокурору не удалось оспорить решение, Шампаров вышел на свободу.

По словам адвоката Татьяны Жидковой, представлявшей интересы Шампарова на втором процессе, её подзащитный мог освободиться и раньше.

«В ходе рассмотрения уголовных дел с участием присяжных запрещено порочить методы расследования. То есть все процессуальные вопросы должны решаться без присутствия присяжных заседателей. Тем не менее на первом судебном процессе по Шампарову адвокаты говорили именно о таких нарушениях — давлении на подозреваемого с целью выбить признательные показания, угрозах — и впоследствии это послужило поводом для обжалования и отмены приговора», — пояснила юрист.

Отсутствие доказательств

Жидкова объяснила RT, что всё обвинение было построено на первоначальных признательных показаниях Шампарова — в результате именно недостаток улик и других доказательств стал причиной, по которой Фёдора признали невиновным.

«Если первый состав защитников делал упор на то, что Фёдор давал признательные показания под давлением, то мы выбрали другую позицию: даже если он добровольно написал об убийстве Сунцовой в признательных показаниях, это должно быть подкреплено иными объективными доказательствами. Позиция обвинения была разбита как раз отсутствием доказательств — они вообще не укладывались в рамки тех показаний, которые давал Фёдор», — рассказала адвокат.

По её словам, после вынесения оправдательного приговора за Шампаровым признали право на реабилитацию, а семья начала готовить документы, чтобы требовать компенсации морального и материального ущерба, причинённого мужчине.

В беседе с RT родственница Шампарова Елизавета (имя изменено по просьбе героини) отметила, что Фёдор до сих пор не отошёл от пережитого за три года, проведённые под стражей. После освобождения мужчина вернулся домой в Пугачёво и с тех пор пытается «просто забыть весь этот кошмар».

«Я подключилась к этой ситуации, когда мама Фёдора написала мне из деревни. Уже шёл суд. Нам удалось найти хорошего адвоката и выиграть дело. На протяжении самого процесса ужас просто, что творилось: мы писали жалобы куда только можно, но нам только советовали, чтобы Фёдор признал себя виновным, чтобы ему дали наказание помягче», — вспоминает собеседница RT.

Елизавета подтвердила, что родные Шампарова хотели бы добиться наказания для лиц, ответственных за то, что Фёдор три года провёл в СИЗО, будучи при этом невиновным.

Убийца неизвестен

В свою очередь, Злобины сейчас требуют провести расследование в отношении полицейских, нарушавших их права на допросах в 2017 году.

В МВД по Удмуртской Республике RT сообщили, что ещё в 2017 году по этому поводу была проведена внутренняя проверка, материалы передали в Следственный комитет.

«По заявлению Алексея Злобина о незаконном удержании его с супругой в ночь на 21.04.2017 в помещении ОМВД России по Завьяловскому району Удмуртской Республики и незаконных методах дознания в процессе оперативно-разыскных мероприятий по раскрытию убийства, оперативно-разыскной частью собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике проведена проверка. Материалы 01.06.2017 направлены в Завьяловский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Злобины также рассказывали о пережитом на допросах в апреле 2017 года на федеральном телевидении, после чего было возбуждено уголовное дело о превышении должностным лицом полномочий. Однако это ни к чему не привело: в 2019 году дело закрыли.

В соответствующем постановлении СК было указано, что рассказ Злобиных об издевательствах и давлении со стороны полицейских расходится с показаниями самих полицейских и двух свидетелей, находившихся в отделении во время допросов. Кроме того, в документе упоминалось, что у Злобиных не нашли никаких телесных повреждений.

«Формально в действиях Злобиной Н. и Злобина А. также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос), однако поданные ими ранее заявления о противоправных действиях сотрудников полиции до установления лица, причастного к совершению убийства Сунцовой Г., следует расценивать в качестве их защитной позиции, вызванной опасением их привлечения к уголовной ответственности», — говорилось в постановлении о прекращении уголовного дела.

Злобины до сих пор не знают, кто убил мать Натальи. По их словам, после того как Фёдора Шампарова оправдали, они даже не получили об этом никакого уведомления. Как и сообщений о том, возобновлено ли расследование убийства. С сентября 2020 года Злобины пишут во все инстанции, требуя разобраться в ситуации.

Между тем в пресс-службе СУ СК по Республике Удмуртия RT сообщили, что сейчас продолжается поиск лиц, которые могут быть причастны к убийству пенсионерки в селе Пугачёво в 2017 году.

«Предварительное следствие по уголовному делу об убийстве жительницы села Пугачёво Малопургинского района Удмуртской Республики Галины Сунцовой приостановлено в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. Вместе с тем оперативными службами органов внутренних дел по поручению следователя продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — отметили в ведомстве.