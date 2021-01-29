Беженцы из Донбасса борются за возвращение пятерых детей, изъятых опекой

Мария и Владимир Кузьменко с тремя детьми приехали в Россию из Донбасса в 2014 году, но приспособиться к жизни на новой родине не смогли. В Калужской области после анонимной жалобы их поставили на учёт как неблагополучных. Семья переехала в Тверскую область, но и там устроиться не смогла. В 2018 году соцслужба изъяла у семьи всех детей (к этому времени их было уже пятеро). Ситуацию усугубило отсутствие у родителей документов. Теперь супруги пытаются воссоединить семью при помощи общественников, считающих, что шансы на это есть. Подробности — в материале RT.

© Фото из личного архива

53-летний Владимир и его 35-летняя супруга Мария Кузьменко жили на Украине в Краматорске. Спасаясь от войны, в июне 2014 года они решили перебраться в Россию — в Малоярославец под Калугой, на родину Марии. У женщины российское гражданство.

Тогда у Кузьменко было трое детей (Авенир, Анастасия и София, старшему было три, младшей дочери ещё не исполнилось и года).

«У нас всё было хорошо, дом большой, машина, но пришлось спасать детей. Когда уезжали, Славянск уже обстреливали. Просто с двумя пакетами бежали», — вспоминает Мария.

«Ничего плохого не ожидали»

В Малоярославце Кузьменко как беженцы получили комнату в общежитии. По словам супругов, претензий к ним не было, пока на них не поступила анонимная жалоба.

«Сами мы с мужем не пьём, не курим, на учёте никогда не состояли. Но к нам однажды приехали гости, они выпили лишнего, стали шуметь, и кто-то из соседей пожаловался в опеку. Жалоба была анонимная», — рассказывает RT Мария.

На следующий день ранним утром, по словам женщины, к ним приехала сотрудница опеки и составила протокол. Как утверждают Кузьменко, они подписали документ, не читая.

«Раньше были отношения с опекой нормальные, нам помогали пособия получать, поэтому ничего плохого не ожидали», — объясняет Мария.

Через некоторое время родителей вызвали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Им вынесли предупреждение, и семья попала на учёт как неблагополучная.

После этого, как вспоминают Кузьменко, проверки у них проходили по несколько раз в месяц.

«Постоянно к нам приезжали, хотя ни разу ничего не нашли, просто изводили нас», — жалуется Владимир.

Барак 1934 года

В конце 2015 года Кузьменко по совету другой многодетной семьи решили перебраться в Тверскую область. Они встали на учёт в Конакове, где им выделили жильё.

Как вспоминает Владимир, им достался барак 1934 года постройки, без отопления и сильно обветшавший.

«Дом в очень плохом состоянии. Он долго стоял заброшенный, в нём бомжи жили. Газа нет, воды нет, туалет на улице. Я по мере сил привёл его в порядок, обшил деревянными панелями», — рассказывает Владимир.

Вскоре после переезда родился четвёртый ребёнок — Анна. На время ремонта Кузьменко сняли однокомнатную квартиру, к лету удалось закончить ремонт и въехать в дом.

© Фото из личного архива

С наступлением заморозков стало понятно, что с детьми там не перезимовать. В декабре Владимир решил самостоятельно утеплить жильё. Фольгоизол, которым он обшил помещения, воспламенился из-за замыкания.

«Пожар быстро удалось потушить, но на следующий день с утра пришли из опеки и забрали детей по акту о безнадзорности», — рассказывает Мария.

Администрация и органы опеки Конакова (Центр социальной поддержки населения) не предоставила RT комментарий.

В иске о лишении родительских прав, поданном ЦСПН Конаковского района (имеется в распоряжении RT), сообщается, что семья скиталась по съёмным квартирам, не могла оформить детские пособия без регистрации по месту жительства.

При это в заявлении отмечено, что в Конакове семье выделили жильё из манёвренного фонда, в котором «отсутствовали инженерные системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения».

«В сентябре 2016 года стали поступать звонки и устные обращения от соседей, что супруги Кузьменко злоупотребляют спиртными напитками, дети не ухожены, плохо одеты. После очередного заявления был осуществлён выход сотрудника ТОСЗН «Конаково» совместно с социальным педагогом и дети были изъяты из семьи», — говорится в иске.

Кузьменко считают, что с некоторыми соседями отношения не сложились из-за зависти. «Думали: вот, дескать, беженцы, приехали на всё готовенькое, им дом сразу дали», — объясняет Мария.

Родители стали сразу добиваться возвращения детей. «Мы обратились к бесплатному адвокату, он подсказал, какие действия предпринять, всё зашевелилось. На комиссии нас многие поддержали, говорили, что надо помочь, а не толкать дальше в грязь», — рассказывает Мария.

Тем временем наступили холода. В бараке, который дали Кузьменко, стоял такой холод, что они, по их словам, побоялись забирать детей. «Только вплотную к печке можно согреться было, мы решили, что детям будет лучше в социальном центре. Мы туда каждый день ходили их навещать, нас там все знали», — говорит Мария.

Терпение лопнуло

В марте 2017 года Кузьменко забрали детей домой. Как отмечается в иске, «по итогам обследования был составлен акт, установлено, что в квартире имеются условия для проживания семьи, воспитания несовершеннолетних».

© Фото из личного архива

Мария и Владимир устроились на железную дорогу, подбирали смены, чтобы по очереди сидеть с детьми. Тут выяснилось, что Мария беременна пятым ребёнком (Борис родился в декабре 2017 года). Она оставила работу, а Владимир старался работать как можно больше, чтобы обеспечить растущую семью. Дома он почти не бывал.

В июле 2017 года семью сняли с учёта находящихся в социально-опасном положении.

«В сентябре я решила обратиться, чтобы нам как-то помогли, как многодетным. Мы не знали, как провести следующую зиму в этом доме. А меня вызвали в нашу администрацию и просто наорали, пригрозили, чтоб не высовывались», — говорит Мария.

Это, как вспоминают Кузьменко, стало последней каплей, и они решили вернуться в Донбасс.

«Надоело просто это унижение. Я забрал детей от войны, чтоб не погибли, и четыре года нормальной жизни не было. Терпение лопнуло», — вспоминает Владимир.

Изъятие

Семья переехала в Малоярославец, где у Владимира была подработка, но поскольку зарегистрированы Кузьменко были в Конаково, то в скором времени их начала разыскивать опека. Сотрудники социальной службы нашли их 24 февраля 2018 года, когда семья уже собирались грузиться в машину, чтобы выезжать из города.

© Фото из личного архива

Как говорится в иске, «24 февраля 2018 года, в 18:00 несовершеннолетние дети Кузьменко Авенир, Анастасия, Анна и Борис обнаружены в подъезде жилого дома №6 по улице О. Колесниковой в г. Малоярославец Калужской области, в социально-опасном положении, без родителей».

По словам Мария, в это время она находилась с детьми. «Володя в подъезде стоял, девочки очень активные, захотели во двор выйти, посмотреть на снеговика, дочь Аня на горшок стала проситься, я её соседке отдала, спустилась вниз. А тут как раз из опеки приходят, говорят пройдёмте с нами», — вспоминает Мария.

По словам родителей, не объясняя причины, их доставили в отделение полиции, а детей увезли дальше.

«Доехали до полиции, а после я детей уже и не видела. Сказали, их сейчас врач осмотрит, а вы пока документы подпишите просто», — говорит Мария.

Впоследствии детей передали в приюты по месту последней регистрации. Так Авенир и София попали в калязинский детский дом «Родничок», а Анастасию, Анну и Бориса определили в «Конаковский дом ребёнка для детей с органическими поражениями центрально-нервной системы с нарушениями психики».

Без работы и документов

Поскольку Мария и Владимир уже собирались уезжать, они оказались на улице без работы и жилья.

«Ситуация сложилась безвыходная, пришлось срочно идти работать к цыганам, они забрали наши документы, в том числе документы на детей, больше мы их так и не увидели, мужа к тому же избили ещё», — рассказывает Мария.

Из-за отсутствия документов Кузьменко вернуть детей не могли. Тем временем прошёл суд, Марию и Владимира лишили родительских прав, о чём они узнали после того, как решение суда вступило в законную силу. Как оказалось, повестки им посылали по старому адресу в Конаково.

Единственная причина для лишения родительских прав, указанная в иске: родители не интересовались детьми, не обращались за их возвращением.

«О том, что суд уже прошёл, мы узнали случайно, когда искали детей, пытались восстановить документы. В итоге их удалось восстановить, нам через консульство вернули бумаги (трое детей были записаны как граждане Украины), муж обратился за детьми в Малоярославец, оказалось, что дети уже в Твери. Там ему сказали, что детей уже отдали в другую семью в феврале 2020 года», — рассказывает Мария.

«Трудяги без вредных привычек»

Ограничения из-за пандемии помешали Кузьменко собрать полный пакет документов для подачи исков к опеки. Сейчас семье помогает правозащитная организация «Иван Чай».

«Честные трудяги, многодетные, без вредных привычек, попросили убежища. Жить бы да жить, казалось бы, самое страшное позади, но не тут-то было. Социально ослабленная семья тут же стала добычей хищной опеки», — так видит ситуацию член Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, руководитель организации «Иван Чай» Элина Жгутова.

Она отмечает, что сначала семью взяли «на карандаш», затем начали третировать и выдвигать требования, приходить с проверками и придирками.

«Семья сбежала в Тверскую область, но принцип «бедность — это не беда родителей, а их вина», даже если оба выбиваются из сил, и здесь был взят на вооружение. В результате пятерых детей увезли в более благополучную, с точки зрения опеки, семью. Родителей лишили прав заочно — ведь у них не было постоянного адреса проживания, куда приходили бы повестки», — говорит Жгутова.

Сейчас юристы организации помогают Кузьменко собрать все необходимые документы и после этого решат, как лучше действовать. В свою очередь RT обратился в Генеральную прокуратуру РФ и уполномоченному по правам ребёнка с просьбой разобраться в ситуации.