Семья ребёнка-инвалида переехала из-за травли после жалоб на истязания в специнтернате

Семье, проживавшей в Новосибирской области, пришлось переехать из-за давления, которое, по словам матери семерых детей Ольги Фатеевой, на неё оказывала опека. Женщина заявляет, что всё началось после того, как она обратилась в правоохранительные органы. Мать считает, что над её сыном-инвалидом издевались в специнтернате, где он провёл год. Фатеева отмечает, что сын похудел на 30 кг, у него были сломаны почти все пальцы на руках. СК возбудил уголовное дело по факту издевательства над подростком.

© Фото из личного архива

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области расследует уголовное дело об издевательствах над 17-летним подростком в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей.

По словам 42-летней матери мальчика Ольги Фатеевой, в интернате её сын похудел на 30 кг, его регулярно избивали и сломали ему восемь пальцев на руках.

Руководство интерната и чиновники, в свою очередь, утверждают, что мальчику оказывался должный уход и никаких издевательств не было.

При этом, когда ситуацией заинтересовались следователи, на семью, по словам женщины, начали оказывать давление сотрудники опеки — Ольге с детьми даже пришлось переехать в другую область.

«Подняла всех на уши»

42-летняя Ольга Фатеева жила в Тогучинском районе Новосибирской области. Два года назад у неё умер муж, женщина осталась одна с семью детьми.

«У старшего сына Матвея диагностировано перинатальное поражение центральной нервной системы. Он не разговаривает, и учить его приходила на дом наша учительница Долгих Оксана Владимировна, — рассказывает RT Фатеева. — Она его жалела, гладила, и он начал сбегать к ней домой. Когда мы его ловили, он обижался и где-нибудь прятался».

По словам женщины, именно с жалоб учительницы на то, что Ольга не может обеспечить больному ребёнку должный уход, у семьи и начались проблемы.

«В 2019 году летом он убежал на пруд, искупался, а поскольку мокрую одежду носить не любит, то пошёл домой почти голый. Его увидела Долгих, подняла на уши всю деревню: за Матвеем никто не следит, он ходит голым, а на улице дети, девочки», — вспоминает Фатеева.

После этого, по словам многодетной матери, её вызвали в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) и поставили семью на учёт. А учительница и её отец, как уверяет женщина, стали постоянно следить за ней.

«Они лезли в мою жизнь. Всегда знали, во сколько я приехала, во сколько уехала, кто приходил в гости. Нас стали травить. Моим детям приходилось сидеть дома, потому что, когда они пошли на детскую площадку, их закидали булыжниками другие дети», — плачет Фатеева.

При этом, по словам женщины, она не могла неотлучно быть со своими детьми.

«Иногда приходилось ездить за продуктами в Тогучин за 30 км, и тогда старшие следили за младшими, — рассказывает она. — А когда одного ребятёнка необходимо врачу показать, остальных тоже в больницу не потащишь. А они писали в ПДН, что я оставляю детей одних».

Оксана Долгих уверяет, что действовала из лучших побуждений. По её словам, семья Фатеевых не была благополучной: дети часто пропускали школу, разобрали забор, потому что дом нечем было топить.

«Матвея просто жалко было, когда он по улице бежал раздетый. Я накидывала полотенце и приводила его домой. Это было два-три раза. Следила за ним, чтобы он к соседу с собакой не забежал, в болото не провалился. Он же и ночью убегал. Один раз даже ко мне в дом залез, — поясняет Долгих RT. — И то, что я деревню настроила против неё, — это неправда. Просто я никогда не молчала и, если собиралась куда-то обращаться, перед этим Ольгу предупреждала. Поэтому теперь и говорят, что я во всём виновата».

«Заставили сдать в интернат»

По словам многодетной матери, в итоге она решила сбежать от учительницы в соседнюю деревню и даже присмотрела там дом. Но сделка сорвалась, и она с детьми вернулась в родное село.

«Получилось так, что из-за неудавшегося переезда наш дом несколько месяцев пустовал. Никто за ним не ухаживал, и он обветшал. Опека приехала, посмотрела и приказала мне всех детей сдать в приют на месяц, а самой сделать ремонт. Я всех сдала, а Матвея оставила. За ним же нужен особый уход. А чиновники сказали, что если я его в интернат не отправлю, то меня лишат родительских прав и остальных ребят никогда не увижу», — рассказывает RT Фатеева.

Сотрудники опеки, по словам женщины, порекомендовали поместить Матвея в Ояшинский специнтернат. В декабре 2019 года, закончив ремонт, она отдала сына в интернат, а других детей забрала домой.

«Первое время навещать сына я не могла. Надо было заботиться о хозяйстве и следить за другими детьми. Когда всё вошло в привычное русло и я собралась к Матвею, ввели карантин в связи с коронавирусом. Навещать уже было нельзя. Я звонила — они мне говорили, что он здоров, всё хорошо», — рассказывает RT Фатеева.

«Похудел на 30 кг»

25 декабря 2020 года Матвею исполнилось 18 лет, а поскольку интернат предназначен для несовершеннолетних воспитанников, Ольга отправилась за ним.

«Мы приехали 29 декабря, был 40-градусный мороз. У них есть специальная комната, в которой ребёнка передают. Но под предлогом карантина нас на территорию не пустили. Матвея одетого вывели за две руки. Он был под психотропными препаратами. Я заметила, что он совсем худой, у него впали щёки. Они увидели мой взгляд и сказали, что он ОРВИ переболел недавно. Я же не буду на улице ребёнка раздевать и проверять. Всё подписала, и мы поехали домой», — рассказывает RT Фатеева.

© Фото из личного архива

По словам Ольги, она была шокирована, когда дома раздела сына.

«Он был истощён, похудел на 30 кг и буквально набрасывался на еду. На голове гематомы, на теле синяки и пролежни, на руках и ногах следы от верёвок и уколов, были сломаны восемь пальцев и отколот зуб», — едва сдерживает слёзы женщина.

При этом, по словам матери, пальцы успели неправильно срастись, будто вывернулись в другую сторону, и теперь Матвей не может держать ложку и самостоятельно есть.

«До интерната он сам ходил в туалет, а сейчас нужен подгузник, — рассказывает Ольга. — А ещё он стал всех бояться, особенно мужчин».

По словам Фатеевой, как только она увидела состояние сына, то сразу вызвала скорую. Приехавшие врачи зафиксировали побои и передали данные в полицию. Сама Ольга обратилась в опеку и подразделение по делам несовершеннолетних с просьбой разобраться в ситуации.

«Но на наши жалобы никто не отреагировал. 31 декабря позвонил участковый и сказал, чтобы я 1 января привезла сына к нему. Но у нас общественный транспорт не ходит, а сын в таком состоянии. Я тогда рассказала всё сестре, и она выложила пост, в котором всё рассказала и прикрепила фотографии», — вспоминает Фатеева.

© Фото из личного архива

«Претензий не имела»

По словам многодетной матери, как только сестра выложила пост в интернете, к ней сразу приехали представители опеки и чиновницы из администрации города Тогучин.

«Начальница опеки приехала и сразу мне сказала, что зря я так через её голову прыгнула. Началось опять давление, и 6 января я уехала в Кемеровскую область, где когда-то жила. Сняла здесь квартиру. Но они даже здесь до меня добрались. Прислали ужасные характеристики. Но местная опека меня знает», — рассказывает RT Фатеева.

Кроме того, историей Матвея заинтересовался Следственный комитет.

Как сообщили RT в СК, сейчас по результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

В свою очередь, Министерство труда и социального развития Новосибирской области инициировало проверку в учреждении, а также в отделе опеки и попечительства администрации Тогучинского района Новосибирской области. Однако никаких нарушений чиновники не обнаружили.

«При передаче ребёнка матери 29.12.2020 она была подробно проинформирована о проведённых с ним профилактических мероприятиях и их результате, состоянии его здоровья на момент передачи. Претензий мама не имела, что подтверждается записями в журнале осмотра детей при передаче родителям», — сообщается на сайте пресс-службы.

В ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» комментировать RT ситуацию отказались.

Между тем, по словам сестры Фатеевой, Анастасии Грудининой, несмотря на переезд, травля семьи продолжается, теперь в соцсетях.

«Нам пишут другие женщины, которые со своими детьми были в центре и утверждают, что всё было хорошо. Но у Ольги не было возможности там жить с Матвеем. Естественно, при матери сотрудники такого вытворять не будут. Нам постоянно поступают угрозы. В том числе сексуального характера от выпускников интерната», — рассказала RT Грудинина.