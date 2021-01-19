Житель Екатеринбурга не может получить паспорт РФ из-за поездки в Армению

Уроженец Екатеринбурга 23-летний Армен Манасян уже несколько лет не может получить российское гражданство. Молодой человек постоянно проживает в России с семьёй — гражданами РФ. За это время он лишь раз посетил Армению. Для выезда родители сделали ему армянский паспорт, у которого через три года истёк срок действия. Хотя документ был аннулирован, молодой человек продолжает числиться гражданином страны, в которой фактически не проживал. Теперь для подачи заявления на российское гражданство Манасяну сначала нужно получить армянский паспорт. При этом, по словам родителей молодого человека, из-за отсутствия действительных документов он не может попасть на приём в консульство.

© Фото из личного архива

В проект «Не один на один» с просьбой о помощи обратилась жительница Екатеринбурга 55-летняя Эльмира Гюлумян. По словам женщины, её сын Армен уже несколько лет не может получить российское гражданство из-за того, что в возрасте 13 лет на несколько месяцев выезжал в Армению.

По словам Эльмиры, для поездки несовершеннолетнему сыну сделали паспорт гражданина Армении, который был действителен в течение трёх лет. Вернувшись в Россию, семья не подавала документы на замену документа, полагая, что гражданство будет автоматически аннулировано. Однако при оформлении российского гражданства выяснилось, что Армен по-прежнему гражданин Республики Армения (РА) и ему нужно иметь действительный паспорт этой страны, поэтому в выдаче паспорта РФ ему отказали.

С тех пор молодой человек живёт без действительных документов.

Допустили ошибку

Семья Армена проживает в Екатеринбурге с 1994 года. Там появилась на свет его старшая сестра Зинаида, в 1997 году родился он сам. В 2010 году, когда Армену было 13 лет, семья на несколько месяцев уезжала в Армению.

«В августе 2011 года сын получил армянский паспорт, — рассказывает мать молодого человека Эльмира Гюлумян. — Его документ был действителен три года (такое правило действует в отношении паспортов, выдаваемых гражданам, не достигшим 16 лет. — RT). Сделали мы его для выезда из Армении и в сентябре того же года вернулись в Екатеринбург».

© Фото из личного архива

По возвращении в Россию семья подала документы на оформление разрешений на временное проживание (РВП), затем им были выданы виды на жительство (ВНЖ). Когда подошёл срок подачи документов на гражданство, Армену отказали в выдаче паспорта РФ и продлении ВНЖ из-за истёкшего срока действия его армянского паспорта.

Мать и родная сестра Армена получили российское гражданство как участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Отец не успел получить паспорт — умер от онкологии.

«Сын не смог подать документы вместе с нами, так как у него не было действительного паспорта гражданина РА. Да, мы допустили ошибку, не продлили паспорт. Теперь Армен стал заложником этой ситуации. Мы обратились к вам, потому что оказались в безвыходной ситуации и не знаем, что делать», — признаётся женщина.

Не получали ответы

Из-за отсутствия действительных документов после окончания школы Армен не смог поступить в высшее учебное заведение, чтобы продолжить обучение.

«Мы обратились в миграционное ведомство с заявлением о замене паспорта, нас перенаправили в консульский отдел посольства Армении в РФ, — вспоминает Эльмира. — Мы написали туда электронное письмо, но ответа не получили. Тогда мы написали обращение на имя уполномоченного по правам человека в Свердловской области с просьбой посодействовать нам с заменой паспорта. Те, в свою очередь, направили запрос генеральному консулу Республики Армении в РФ, но ответа вновь не было.

После этого специалисты миграционного ведомства ещё несколько раз отправляли нас в консульство, где уже нам говорили, что для получения паспорта нужно поехать в Армению. Но у нас там не было ни жилья, ни прописки. К тому же мы не понимали, как сын сможет поехать туда без действительных документов».

© Фото из личного архива

Сам Армен рассказывает, что его главное желание сейчас — получить российский паспорт и пойти учиться.

«Сейчас я не по своей воле нарушаю закон РФ в силу жизненных обстоятельств. Как без документов я могу поехать из Екатеринбурга в консульство в Москву — непонятно. Но моё главное и самое сокровенное желание — приобрести российское гражданство, чтобы поступить учиться в вуз и быть законопослушным гражданином страны», — говорит молодой человек.

Гражданин Армении

RT направил запрос в посольство Армении в РФ с просьбой уточнить процедуру получения документов в консульском отделе. В пресс-службе подтвердили, что заявление матери Манасяна было получено. В ответ на него на её электронную почту было направлено разъяснение о порядке выдачи справки о гражданстве.

«В частности, сообщено, что в соответствии с п. 4 «Порядка получения информации о гражданстве лица» (утверждён постановлением правительства РА №1154-н от 04.10.2007 года) находящееся в иностранном государстве лицо либо его представитель, действующий на основании доверенности, для получения информации о гражданстве лично обращается в посольство либо консульское учреждение Республики Армения в данном государстве. Манасян А.Г. для получения справки о наличии (отсутствии) гражданства Республики Армения в установленном порядке в посольство Республики Армения не обращался», — сообщили RT в пресс-службе дипломатического представительства.

В ответе также было отмечено, что документирование Манасяна паспортом гражданина Республики Армения может свидетельствовать о наличии у него гражданства страны, так как в соответствии со ст. 26 закона РА «О гражданстве Республики Армения» вопрос прекращения гражданства решается указом президента Республики Армения.

Как рассказали RT в пресс-службе МВД, Манасян не имеет оснований для признания его гражданином России по рождению, так как он является гражданином Республики Армения.

«Окончание срока действия паспорта гражданина Республики Армения, выданного на имя Манасяна А.Г., не означает отсутствия у него гражданства данного государства», — пояснили в ведомстве.

По этой причине ему необходимо пройти процедуру приобретения гражданства РФ в соответствии с действующим законодательством. Учитывая, что мать Армена является гражданкой РФ, при наличии у него вида на жительство и действительного документа, удостоверяющего личность и гражданство, он сможет подать заявление о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке на основании пункта «к» части второй статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».