Москвичка добивается возвращения статуса инвалида сыну с одной почкой

32-летняя мать-одиночка из Москвы Алёна Алексеева добивается возвращения своему сыну, девятилетнему Даниилу Уманскому, статуса инвалида. В годовалом возрасте мальчик перенёс операцию по удалению почки и получил инвалидность и льготы. Однако в декабре 2019-го сотрудники бюро МСЭ посчитали, что отсутствие одной почки при нормальном функционировании второй — недостаточное основание для включения мальчика в категорию «ребёнок-инвалид».

© Фото из личного архива

32-летняя москвичка Алёна Алексеева в одиночку воспитывает девятилетнего сына Даниила Уманского. Ещё во время беременности женщине сказали, что у мальчика будет мультикистоз почки. В год и два месяца ребёнку удалили орган, так как рост новообразований в будущем мог привести к онкологическому заболеванию.

После операции Даниилу дали инвалидность, он получал лекарства, реабилитацию, санаторно-курортное лечение, выплаты и льготы. Однако в декабре 2019 года мальчику не продлили статус инвалида.

Отказ в инвалидности

Как рассказала RT Алексеева, основанием для отказа послужил приказ Минтруда №1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями МСЭ».

Согласно документу, статус инвалида присваивается человеку не на основании конкретного диагноза или отсутствия органа или части тела, а в соответствии со степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, которая оценивается в процентах — от 10% до 100% с шагом 10%.

Незначительные нарушения попадают в диапазон от 10% до 30% выраженности. Умеренные нарушения уже могут стать основаниями для присуждения статуса инвалида и попадают в диапазон от 40% до 60%. Выраженные нарушения оцениваются от 70% до 80%. А значительно выраженные — от 90% до 100%.

По словам матери, отсутствие одной почки при нормальном функционировании другой входит в незначительные нарушения и оценивается всего в 30%. Именно поэтому в инвалидности Дане было отказано.

«Но за восемь лет у сына появились сопутствующие заболевания, атопический дерматит, у него плохое ЭКГ и набирается уже 50%, но врачи заново всё считать и пересматривать не хотят. Я уже год бьюсь впустую», — поясняет Алексеева.

© Фото из личного архива

В январе мать-одиночка пыталась обжаловать решение районного бюро МСЭ в главном филиале по Москве. Но и там причин для возвращения особого статуса не нашли. Ещё через месяц Алексеева получила отказ из Федерального бюро медико-социальной экспертизы.

«На комиссии на медицинские документы особо не смотрят. Сына попросили одеться и спросили, в какую школу он ходит. Если делает всё сам и ходит в обычную школу, то всё прекрасно. Получается, родители должны выбирать: либо максимально ребёнка реабилитировать, либо не заниматься им и доводить до плохого состояния — лишь бы дали инвалидность», — рассказывает RT москвичка.

По её словам, она предоставляла заключение от психолога, что обучение в обычной школе даётся мальчику непросто, но в МСЭ обращать внимание на это не стали.

Летом 2020 года, после того как сюжет о Данииле показали по телевидению, Алексееву пригласили на приём в прокуратуру, но никаких подвижек не последовало. Обращение к уполномоченному по правам человека по городу Москве, по её словам, результата тоже не принесло.

Состояние удовлетворительное

В ответ на официальный запрос RT в Федеральном бюро МСЭ сообщили, что комиссия в случае Даниила Уманского не выявила оснований для присвоения категории «ребёнок-инвалид».

«Удовлетворительное функционирование единственной почки с проявлениями хронических болезней почек (ХБП) I стадии не привело к ограничению основных категорий жизнедеятельности. Он самостоятельно передвигался, себя обслуживал в соответствии с биологическим возрастом, обучался в школе по общеобразовательной программе, общался, ориентировался, контролировал своё поведение», — говорится в письме за подписью руководителя Федерального бюро МСЭ Михаила Дымочки.

© Фото из личного архива

Также в ответе отмечается, что наличие стойких незначительных нарушений функций мочевыделительной системы I степени (10—30%) подтверждено объективными клинико-лабораторными и инструментальными данными.

В случае ухудшения показателей здоровья мальчика до ХБП третьей стадии медицинская организация сможет вновь направить его на медико-социальную экспертизу, добавили в ведомстве.

Правозащитник и вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников считает, что решение о снятии инвалидности было ошибочным.

«То, что он ходит в школу, — это заслуга мальчика и его мамы, а не повод для снятия льгот. Если парный орган удаляется из-за новообразований, как это было у Даниила, то должна быть назначена инвалидность даже без высчитывания процентов», — считает Мельников.

Он также добавил, что специалисты бюро МСЭ даже в документах за 2020 год мотивируют отказ уже устаревшим приказом Минтруда №1024н, который утратил свою силу с 1 января 2020 года.

По его словам, это уже весомый повод для отмены постановления об отказе в статусе инвалида. Однако, несмотря на жалобы в вышестоящие инстанции и прокуратуру, этого не происходит.

«Алексеева не одна такая. Родители с детьми с явными признаками нарушений здоровья летят через всю страну в Федеральное бюро МСЭ и получают отказы. Однозначно с этим надо что-то делать», — считает правозащитник.