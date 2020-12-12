Многодетному отцу из Краснодара вернули водительские права после запроса RT

После запроса RT в прокуратуру и МВД многодетному отцу из Краснодара Антону Гаврилову вернули водительское удостоверение, по ошибке изъятое у него четыре месяца назад. В августе мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции и после проверки документов заявили, что его права поддельные. По словам Антона, позднее выяснилось, что при переносе базы данных в электронную систему ошиблись в одной цифре. В результате система показывала, что удостоверение Гаврилова было оформлено на другого человека. Однако даже когда это выяснилось, возвращать права многодетному отцу отказались, из-за чего он потерял работу в такси.

РИА Новости

© Фото из личного архива

Многодетный отец из Краснодара 34-летний Антон Гаврилов четыре месяца добивался возвращения водительского удостоверения, изъятого у него сотрудниками ГИБДД при проверке документов. Правоохранители посчитали, что мужчина ездит по поддельному удостоверению.

По словам Гаврилова, позднее выяснилось, что удостоверение у него забрали по ошибке. При переносе базы данных в электронную систему была допущена ошибка в одной цифре, и права мужчины «бились» на другого человека. Но хотя полицейские и признали ошибку, возвращать документы Гаврилову не спешили.

Заподозрили в подделке документов

Как рассказал RT мужчина, его злоключения начались 17 августа, когда он попал в аварию.

«ДТП произошло не по моей вине, в меня въехал таксист. Я ехал по главной, и он не уступил мне дорогу, — объясняет Гаврилов. — Мы вызвали сотрудников ГИБДД, они приехали, стали проверять документы и говорят мне: «У вас права поддельные. Они записаны на другого человека».

По словам Антона, заявление его шокировало. С этими документами он за десять лет объездил всю страну, и всегда всё было в порядке. В итоге автомобиль Гаврилова отправили на штрафстоянку, а его самого отвезли в полицейский участок и выписали штраф в 15 тыс. рублей по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

Кроме того, продолжает мужчина, его заподозрили в подделке документов. В рамках доследственной проверки участковый отдела полиции по Краснодару отправил запрос в отдел МВД Республики Башкортостан по Абзелиловскому району, где Гаврилов получал водительское удостоверение.

© Фото из личного архива

Сам Гаврилов тоже попытался выяснить, почему его вдруг заподозрили в подделке документов.

«Я позвонил в отдел ГИБДД, где получал права. Мне рассказали, что произошла ошибка при переносе данных в электронную базу. Перепутали всего одну цифру, поэтому и получается, что в базе это документ другого человека», — вспоминает Антон.

8 сентября 2020 года краснодарским полицейским пришёл ответ из РЭГ ОГИБДД отдела МВД России по Абзелиловскому району (имеется в распоряжении RT). Башкирские коллеги подтвердили выдачу водительского удостоверения с соответствующим номером категории «B» и «C» гражданину Антону Сергеевичу Гаврилову.

Полиция Краснодара вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту подделки документов. Однако права мужчине не вернули.

«Когда ответ пришёл, участковый отправил отказной материал в местную прокуратуру, там сказали, что ничего не получали. Я написал жалобы прокурору, в МВД, но безрезультатно, — рассказывает RT Гаврилов. — Права мне так и не вернули, а для меня этот документ — не только разрешение на вождение автомобиля, но и возможность зарабатывать».

По его словам, из-за отсутствия прав он потерял работу в такси и его семья осталась без кормильца. Находящейся в декретном отпуске жене пришлось выйти на работу, а следить за тремя детьми, одному из которых всего несколько месяцев, стал Антон.

Вопрос решился за несколько часов

С просьбой разобраться в истории изъятия прав у Гаврилова RT направил официальные запросы в краевую прокуратуру и в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В прокуратуре пообещали разобраться в ситуации, а буквально через несколько часов Гаврилову вернули водительское удостоверение.

«Большое вам человеческое спасибо! Я уверен, что это всё произошло с вашей подачи. Мне вернули права. На днях должны выдать мне на руки материалы дела, что они провели проверку и моё водительское удостоверение действительно. Документы мне понадобятся при замене прав, ведь совсем скоро мне надо будет их поменять из-за окончания срока действия», — отмечает Антон.

В свою очередь, старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Антон Лопатин рассказал RT, что сотрудники, нарушившие права Гаврилова, могут быть привлечены за это к дисциплинарной ответственности.

«Прокуратура Прикубанского административного округа города Краснодара удовлетворила жалобу заявителя, который обратился с заявлением на незаконные действия сотрудников полиции. Были грубейше нарушены нормы уголовно-процессуального законодательства. В настоящий момент прокурор внёс представление в орган внутренних дел с требованием принять меры к привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности, а также недопущению подобных нарушений впредь. Представление ещё не рассмотрено, но я вас заверяю, что виновные лица понесут надлежащее наказание», — сообщил RT Лопатин.

Однако на этом история не окончена. Гаврилов собирается обжаловать выписанный ему штраф в 15 тыс. рублей. Мужчина уже подал жалобу в Октябрьский районный суд Краснодара и ждёт результатов её рассмотрения.

«Если бы не эта авария, в которой нет моей вины, то права бы у меня не отобрали и никто бы не узнал об ошибке в базе. Не пришлось бы четыре месяца доказывать, что водительское удостоверение настоящее, и идти в суд, чтобы признать штраф незаконным», — считает Гаврилов.