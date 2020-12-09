Жительница Кубани не может получить российский паспорт из-за бюрократии

Уроженка Молдавии 29-летняя Нина Ожерельева с детства живёт в России, но до сих пор не может получить паспорт. Родители не занимались оформлением её документов, поэтому впервые ей выдали разрешение на временное проживание в 18 лет как лицу без гражданства. Подать заявление на вид на жительство не удалось — нужна была крупная сумма на счёте. При этом Нина вышла замуж и поменяла фамилию. Через посольство она получила молдавский паспорт, но выдали его на девичью фамилию. Теперь для оформления гражданства нужен загранпаспорт, но в консульстве его не выдают — просят сначала сделать перерегистрацию брака в Молдавии, лично или через доверенное лицо. Обратиться Нине не к кому, а если она поедет в Молдавию, то вернуться назад не сможет, пока не сделает загранпаспорт. При этом в России у неё двое детей, признанных гражданами РФ.

© Фото из личного архива / РИА Новости

Жительница станицы Крыловская Краснодарского края 29-летняя Нина Ожерельева (девичья фамилия Чоарэ) родилась в Молдавии в селе Садова Каларашского района. Когда Нине исполнилось три года, её родители развелись. Отец уехал вместе с ней жить в Россию, а мать осталась в Молдавии.

Сначала семья жила в посёлке Пурпе Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь Нина ходила в детский сад и школу. Затем они переехали в Краснодарский край, где девушка окончила профессиональное училище по специальности «парикмахер». По её словам, из-за того, что отец не занимался документами дочери, она смогла оформить разрешение на временное проживание (РВП) лишь после достижения совершеннолетия.

«В 2012 году я была признана лицом без гражданства, и на девичью фамилию мне выдали РВП, — вспоминает Нина. — Через год я вышла замуж и взяла фамилию мужа — Ожерельева. В свидетельстве о браке я записана лицом без гражданства, есть информация о смене фамилии. РВП мне переоформили на новую фамилию».

В 2015 году срок действия документа у Нины истёк. Она обратилась в миграционную службу, а затем в прокуратуру по вопросу установления личности и определения своего правового статуса на территории России. Ей рекомендовали повторно получать РВП и затем по процедуре — вид на жительство (ВНЖ) и гражданство. Однако сделать это не получилось, так как для подачи документов на ВНЖ нужна была официальная работа или счёт на крупную сумму.

«В миграционном управлении сказали, что на карту нужно положить 150 тыс. рублей. К тому же меня на работу никуда не берут без документов и я воспитываю двух несовершеннолетних детей», — объясняет девушка.

© Фото из личного архива

Нигде не помогают

В 2018 году Нина съездила в посольство Республики Молдова и получила справку о том, что она признана гражданкой этой страны как лицо, которое приобрело и сохранило за собой гражданство. Справку выдали на девичью фамилию Чоарэ, но в скобках была отмечена фамилия по мужу — Ожерельева. Следом ей выдали молдавский паспорт на фамилию Чоарэ, так как под этой фамилией она была зарегистрирована в базе данных в Молдавии.

По словам девушки, получив паспорт, она вновь обратилась в миграционное ведомство, но документы у неё не приняли — требовался молдавский загранпаспорт.

Как пояснили в МВД, согласно межправительственному соглашению между Россией и Молдавией от 30 ноября 2000 года, молдавский гражданин может находиться на территории России по дипломатическому паспорту, служебному паспорту, загранпаспорту, паспорту моряка или свидетельству на возвращение в Республику Молдова.

В молдавском посольстве Нине сообщили, что для оформления загранпаспорта ей нужно сначала сделать перерегистрацию — внести информацию из российского свидетельства о браке в регистры гражданского состояния Республики Молдова, а затем написать заявление о смене фамилии.

«Получив паспорт, я подала в посольство Молдавии, которое находится в Москве, заявление на смену фамилии, оплатила пошлину, но получила отказ. Мне сказали, что я должна поехать в Республику Молдова и сделать перерегистрацию брака — и только после этого мне поменяют молдавский паспорт на новую фамилию и сделают заграничный паспорт. Но, так как у меня нет загранпаспорта, я не могу туда поехать, да и не к кому. И детей одних страшно оставлять. Если вдруг там что-то не получится, меня оттуда без заграна не выпустят. Куда бы я ни обращалась, мне нигде не помогают, гоняют из кабинета в кабинет», — говорит девушка.

Не представляется возможным

В пресс-службе МВД России RT подтвердили, что Нина Чоарэ состоит на миграционном учёте в Краснодарском крае и у неё усматриваются основания для оформления гражданства в упрощённом порядке на основании пункта «б», «к» или «л» части 2 статьи 14 федерального закона №62-ФЗ от 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» при наличии вида на жительство или разрешения на временное проживание. То есть в связи с тем, что она находится в браке с гражданином РФ и имеет с ним общих детей и что её отец является гражданином РФ, постоянно проживающим в России.

Однако, чтобы подать документы, Нине необходимо предоставить действующие документы, подтверждающие личность. В её случае — загранпаспорт гражданки Республики Молдова.

«В связи с тем, что у Чоарэ Н.С. отсутствует действительный документ, удостоверяющий её личность и гражданскую принадлежность, оказать государственную услугу по выдаче вида на жительство не представляется возможным. Полагаем необходимым рекомендовать Чоарэ Н.С. обратиться в компетентные органы Республики Молдова по вопросу получения документа, удостоверяющего личность. После чего может быть рассмотрен вопрос о выдаче ей вида на жительство в Российской Федерации и приёме в гражданство РФ», — заключили в ведомстве.