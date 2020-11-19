В Санкт-Петербурге мать-одиночка с ребёнком-инвалидом добивается положенной квартиры

В Санкт-Петербурге чиновники отказываются обеспечить положенным по закону жильём 36-летнюю мать-одиночку. Женщина воспитывает двоих детей, у одного из которых тяжёлая форма хронического заболевания. Согласно решению суда городские власти должны предоставить ей квартиру. Однако чиновники заявляют, что готовы выделить жильё, если однокомнатная квартира, в которой сейчас живёт мать-одиночка с детьми и другими родственниками, будет передана государству.

© Фото из личного архива

36-летняя Дарья Палванова из Московского района Санкт-Петербурга четыре года не может добиться положенной ей по закону квартиры. Женщина в одиночку воспитывает двоих детей: 17-летнюю Ксению и трёхлетнего Костю. У Ксении ДЦП и тяжёлая форма эпилепсии, передвигаться она может только в коляске.

Живут Палвановы в однокомнатной квартире площадью 30 кв. м вместе с братом и племянником Дарьи.

«Мы жили до этого в комнате в коммуналке. А потом сложились с братом на отдельное жильё. Денег у нас хватило только на эту однушку. Несколько лет назад знакомые мне рассказали, что, оказывается, есть закон, по которому моей дочери положена отдельная квартира», — рассказывает RT Палванова.

Эпилепсия с частыми припадками, которой страдает старшая дочь Палвановой Ксения, согласно приказу Минздрава России от 29 ноября 2012 года №987н, входит в перечень тяжёлых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.

Суд с чиновниками

В октябре 2016 года Палванова обратилась в администрацию своего района с просьбой предоставить семье отдельное жильё. Её с дочерью поставили на очередь в качестве нуждающихся в жилом помещении.

© Фото из личного архива

По словам женщины, тогда они были 8480-ми по счёту, но после рождения сына и включения его в документы стали уже 7986-ми.

«Я ходила на приём к главе администрации, мне говорили: «Ждите», но ничего не менялось, — говорит Палванова. — И тогда в 2018 году я подала иск в суд».

Суд признал право Палвановых на получение жилья вне очереди, однако иск в полной мере удовлетворён не был.

«Из-за недостатка некоторых документов за дочерью не признали право дополнительной площади как за инвалидом-колясочником. Я подала апелляцию и выиграла», — поясняет RT мать-одиночка.

В июле 2019 Московский райсуд Санкт-Петербурга обязал администрацию предоставить Палвановой и двум её несовершеннолетним детям отдельное благоустроенное жильё.

В сентябре 2019 года Управление Федеральной службы судебных приставов возбудило исполнительное производство в отношении администрации Московского района для исполнения обязательств. Более того, Жилищный комитет города Санкт-Петербурга, куда обращалась мать-одиночка, обязал администрацию Московского района исполнить решение суда до 30 июня 2020 года.

Однако чиновники не спешат выделять семье квартиру.

В сентябре 2020 года администрация Московского района обратилась в суд с просьбой об отсрочке исполнения ранее вынесенного решения, поскольку у них нет помещений, адаптированных для проживания инвалида-колясочника.

Суд отказался удовлетворить иск чиновников. Отсрочка «отдаляет реальную защиту нарушенных прав или охраняемых законом интересов взыскателя, часто — на неопределённый срок», говорится в судебном решении.

«Пишите дарственную»

По словам Палвановой, после этого чиновники предложили семье однокомнатную квартиру.

«Но я написала отказ — дочери полагается отдельная комната, кроме того, дети у меня разнополые», — рассказывает женщина RT.

Однако когда по телевидению показали сюжет о Дарье Палвановой, чиновники фактически сразу предложили ей двухкомнатную квартиру.

По словам женщины, 21 октября она написала заявление о согласии на предоставлении именно этой квартиры, но переехать ей не удалось.

«Чиновники заявили, что раз мы согласны на переезд, то должны подписать дарственную государству на однушку, в которой, кроме меня с детьми, живёт брат с племянником. Получается, что они предлагают его с сыном выкинуть на улицу. Чиновники прямо так и говорят: выпишите их — и проблем не будет», — рассказывает RT Дарья.

Согласно официальному ответу администрации Московского района (имеется в распоряжении RT), матери-одиночке предлагается передать городу однокомнатную квартиру, которой она владеет по праву долевой собственности, или подписать договор обмена однокомнатной квартиры на двухкомнатную.

Если до 12 декабря 2020 года Палванова не согласится ни на один из предлагаемых вариантов, то это будет расценено как отказ от предлагаемой ей квартиры.

Мать-одиночка уже обратилась в Следственный комитет.

По мнению сотрудника Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Юникс» Надежды Румянцевой, представляющей интересы матери, действия чиновников незаконны.

«Есть судебное решение, вступившее в законную силу в июле 2019 года. Суд обязал администрацию Московского района предоставить Дарье и её детям квартиру по договору социального найма с учётом права на дополнительную площадь. Администрация Московского района до настоящего момента это решение суда не исполнила. Схемы, которые они предлагают, неприемлемы с точки зрения закона», — говорит Румянцева.

В администрации Московского района Санкт-Петербурга RT не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. RT направил официальный запрос, но в установленный законом семидневный срок ответа не получил.