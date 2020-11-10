Жительница Подмосковья поехала в Приднестровье менять паспорт и не может вернуться из-за пандемии

Уроженка Тирасполя 28-летняя Маргарита Савицкая вместе с четырёхлетней дочерью не может вернуться в Россию к мужу, гражданину РФ. Женщина проживала в Подмосковье и получила вид на жительство. Однако из-за того, что у её украинского загранпаспорта заканчивался срок действия, документы на получение российского паспорта не приняли. Ей рекомендовали поменять загранпаспорт в месте выдачи. Женщина поехала в Приднестровье менять документы, но консульские отделы закрыли из-за пандемии. Вернуться в Россию к мужу она не может. А через шесть месяцев истекает срок вида на жительство, после чего женщина вовсе останется без документов.

© Фото из личного архива

Гражданка Украины Маргарита Савицкая родилась в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в июне 1992 года. Её семья ещё в советские годы перебралась из Иркутской области в Молдавскую ССР.

«Мама родом из города Усолье-Сибирское, — рассказывает Маргарита. — Когда ей было два года семья переехала из Сибири в Молдову. Там было тепло, фрукты. Тогда этого было достаточно для переезда. Бабушка в начале 2000-х вернулась жить в Россию, а мама осталась в ПМР. При этом у них обеих российские паспорта».

Самой Маргарите, по её словам, не удалось получить паспорт РФ из-за огромных очередей в российском посольстве.

«У меня был внутренний паспорт ПМР, но так как республика непризнанная, то по этому документу нельзя было выезжать за границу, — объясняет девушка. — В российское посольство были настолько большие очереди, что места в них продавали за деньги. По желанию я могла оформить украинский загранпаспорт, чтобы иметь возможность пересекать границу, поэтому я так и сделала».

Выезжала каждые три месяца

После окончания Приднестровского Государственного университета им.Т.Г.Шевченко Маргарита познакомилась с будущим мужем Ярославом. Вместе они переехали жить в Россию.

© Фото из личного архива

«Моя бабушка жила в Подмосковье, а бабушка мужа в Мурманске, — рассказывает Маргарита. — Он хотел проходить военную службу на Севере. Попал в морской флот в Североморске».

Перед уходом Ярослава в армию в 2015 году пара расписалась, а через месяц Маргарита узнала о своей беременности.

«Я думала хоть раз приехать к мужу, чтоб он прикоснулся к чуду, которое мы ждали, но из-за моего украинского паспорта в закрытый военный город попасть было невозможно. Наш папа вернулся к нам, когда дочке Алисе было 4 месяца», — говорит Савицкая.

По закону начать процесс оформления российского гражданства по браку можно через три года после официальной регистрации отношений. До этого срока Маргарите пришлось каждые три месяца выезжать с дочкой в ПМР, чтобы обновлять миграционную карту.

После трёх лет брака Савицкая подала документы на разрешение на временное проживание (РВП), затем через год получила вид на жительство (ВНЖ).

Истёк срок действия паспорта

В этом году Савицкая по закону уже могла начать оформление российского паспорта. Документы на гражданство она подавала в миграционном управлении в подмосковном Солнечногорске по месту постоянной прописки.

«8 октября я пришла на консультацию по поводу гражданства с пакетом документов, — рассказывает Маргарита. — Но так как 14 октября у меня заканчивался срок действия загранпаспорта Украины, то меня отправили в Приднестровье менять паспорт, потому что при подаче все документы должны быть действительны. Пояснили, что менять загранпаспорт Украины, нужно только в месте его выдачи. Внутренний приднестровский не приняли, так как это формальный документ».

Маргарита вместе с четырёхлетней дочерью срочно вылетели в ПМР. Оставить Алису с отцом было невозможно, так как он единственный в семье работает и не мог присмотреть за ребёнком.

Дочка скучает по папе

Однако выездной консульский отдел в ПМР оказался закрыт в связи с пандемией. Савицкая написала письмо в посольство Украины в Молдове. Ей ответили, что приём начнётся со 2 ноября, она записалась на 4 ноября. Однако 30 октября пришло письмо об отмене приёма на неограниченный срок.

© Фото из личного архива

«Кроме того, как сообщил мне на консультации юрист, штампы РВП и ВНЖ России в загранпаспорте Украины могут стать основанием для отказа в замене документа, — объясняет девушка. — В итоге я не могу попасть на приём в посольство, чтобы заменить паспорт, с просроченным заграном меня не впускают в Россию, а срок нахождения за границей с ВНЖ ограничен шестью месяцами, после чего я не по своей воле могу лишиться этого документа. Абсурд и катастрофа. Мы сидим и не знаем, что делать».

По словам Савицкой, первое, что предложил её муж Ярослав — написать в проект «Не один на один». В свою очередь RT направил запросы в МВД России и МИД РФ с просьбой оказать семье содействие.

Сейчас Маргарита с дочкой живут у её родителей вчетвером в маленькой квартире.

«Я не работаю, пособий на ребёнка не получаю, поэтому нас содержит муж, — рассказывает Маргарита. — Мы думали, что едем на две-три недели, поэтому не взяли тёплую одежду. Приходится экстренно дочке покупать вещи, так как всё осталось дома. Она очень скучает по папе, просит звонить ему по видеосвязи, спрашивает, когда мы к нему вернёмся, а я не знаю, что ответить. Я очень прошу помощи, потому как самостоятельно решить эту проблему уже не могу».