В Петрозаводске родные пытаются забрать полуторагодовалого ребёнка из приёмной семьи

Верховный суд постановил рассмотреть иск к органам опеки от родственников полуторогодовалого Богдана Шевченко. Он попал в приют после того, как его мать задержали в состоянии алкогольного опьянения. Родственники ребёнка — отец, тётя и бабушка — хотели забрать мальчика, но Богдана отдали в приёмную семью. Сейчас родные малыша пытаются через суд добиться отмены этого решения. При этом проверка прокуратуры показала, что ребёнка передали в чужую семью с нарушением закона, однако дисциплинарное наказание понёс только сотрудник детского дома.

© Фото из личного архива Алексея Шевченко

Верховный суд постановил рассмотреть иск к органам опеки от родственников полуторагодовалого Богдана Шевченко. Отец мальчика, его родная тётя и бабушка пытаются доказать, что мальчика неправомерно передали опекунам в другой регион, вместо того чтобы отдать кровным родственникам.

Ранее суд первой инстанции отказался рассматривать их заявление с требованием об отмене передачи мальчика в приёмную семью.

Шевченко подали жалобу на это решение в Верховный суд, который их поддержал. Как отмечено в решении Верховного суда (имеется в распоряжении RT), «семейное законодательство исходит из недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи».

Дело вернули для рассмотрения по существу, чтобы определить, имели ли сотрудники опеки право отдавать ребёнка в чужую семью, хотя у него есть законные родители и ближайшие родственники, которые хотят взять мальчика к себе.

«Вынесено решение в нашу пользу: возвращают дело на пересмотр. Ранее дела, которые суд рассматривал, решили приостановить», — рассказала RT тётя мальчика Надежда Лейтер.

Помимо этого, суд рассмотрел иск Елены, матери Богдана, к опеке. «Судья решила наши иски также объединить в одно дело. Теперь мы втроём против опеки», — говорит Надежда.

«Доказательства отцовства»

RT рассказывал о полуторогодовалом Богдане Шевченко из Петрозаводска, которого опека отправила в приёмную семью.

Родители мальчика — Елена и Алексей — поженились в 2015 году. Через три года они развелись. Старший сын Максим по обоюдному согласию остался с отцом, а Богдан, родившийся уже после развода, — с матерью.

Алексей регулярно навещал сына, дарил ему подарки и помогал бывшей жене растить ребёнка.

В начале января 2020 года Елену задержали в состоянии алкогольного опьянения, когда она гуляла по городу с Богданом.

По словам тёти малыша Надежды Лейтер, Елену отправили в вытрезвитель, а мальчика определили в больницу. Отец в это время находился в командировке в Санкт-Петербурге, поэтому не смог сразу забрать ребёнка.

Тёте с бабушкой опека отказалась отдавать ребёнка, хотя они неоднократно приходили в больницу.

© Фото из личного архива Алексея Шевченко

Когда Алексей вернулся, сотрудники опеки потребовали от него доказательств отцовства, поскольку бывшая жена якобы заявила, что Богдан рождён не от него. (В свидетельстве о рождении Алексей значится отцом.)

«Брат — человек, юридически не подкованный. Он начал собирать документы, подал заявление в суд 24 марта, а на следующий день нам позвонили из Волгограда: оказалось, что мальчика уже передали в приёмную семью. Тут мы поняли, что нас явно обманывали, и отозвали иск», — рассказывает Надежда Лейтер.

Проверка прокуратуры подтвердила, что опека и сотрудники детского дома нарушили закон, когда передали полуторагодовалого Богдана Шевченко опекунам в Волгоград.

«Прокуратурой Петрозаводска в ходе осуществления надзора выявлены нарушения установленного порядка решения вопроса о жизнеустройстве малолетнего, неисполнение требований ч. 1 ст. 121 Семейного кодекса Российской Федерации о взятии отказа с родственников малолетнего о принятии ребёнка в семью», — сообщили RT в пресс-службе прокуратуры.

Ребёнка передали в приёмную семью, не известив его родителей и не получив от них отказ от родительских прав, при этом мальчика готовы взять к себе не только отец и мать, у которых есть все родительские права, но и бабушка с тётей. За это, как сообщили в ведомстве, были вынесены представления руководителям детского дома и петрозаводской опеки.

«По результатам их рассмотрения сотрудник детского дома привлечён к дисциплинарной ответственности», — отметили в прокуратуре.

«Акт надо признать недействительным»

По мнению руководительницы центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элины Жгутовой, благодаря решению Верховного суда появляются условия для начала процесса по признанию акта передачи ребёнка в Волгоград незаконным.

«С моей точки зрения, так и есть. Мать не лишена родительских прав, отец тоже. Отцовские права Алексею принадлежат по закону, странно, что посторонние люди пытаются оспорить его отцовство, тем более что мать признаёт его отцом ребёнка и даже написала расписку об этом. Если что-то сгоряча ею было сказано, то это не повод посторонним людям подавать иск в суд», — считает она.

По мнению Жгутовой, суд должен отклонить встречный иск опекунов об определении отцовства и отменить постановление о признании ребёнка оставшимся без попечения и, как следствие, передачу его в приёмную семью.

Как отметила руководитель общественного центра, странно, что решение осталось в силе, хотя нарушение было признано.

«Чиновники должны отвечать за то, что при живых полноправных родителях и других родственниках ребёнка отправили в чужую семью за тридевять земель. Сейчас только работник приюта признана виновной, потому что не получила отказ родственников. По логике вещей, если есть нарушение воли родственников, то акт передачи должен быть признан недействительным. Но почему-то всё остаётся на своих местах, а сотрудник отделывается замечанием», — говорит она.