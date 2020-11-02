Областной суд обязал ростовский Минздрав предоставить лекарство ребёнку-инвалиду

Ростовский областной суд обязал региональный Минздрав обеспечить жизненно важным лекарством и спецпитанием четырёхлетнего мальчика-инвалида с редким генетическим заболеванием. Об этом сообщили RT в прокуратуре Ростовской области. В надзорном ведомстве отметили, что ранее такое же решение вынес суд Таганрога. Однако чиновники обжаловали его в вышестоящей инстанции, а матери предложили лечить больного сына препаратом, который был противопоказан врачами.

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Ростовский областной суд оставил в силе решение горсуда Таганрога об обеспечении жизненно важным лекарством четырёхлетнего Данилы Кузнецова, у которого диагностировано редкое генетическое заболевание.

Об этом сообщила RT старший помощник прокурора ростовской области по взаимодействию со СМИ Елизавета Комахидзе.

«Апелляционная инстанция Ростовского областного суда, с учётом позиции представителя прокуратуры, решение Таганрогского городского суда оставила без изменения и обязала Минздрав обеспечить ребёнка-инвалида жизненно необходимыми лекарствами и спецпитанием. Исполнение вступившего в законную силу решения взято прокуратурой на контроль», — сообщила RT Комахидзе.

В свою очередь, мама мальчика, 38-летняя Юлия Кузнецова поблагодарила прокуратуру и RT за поддержку и рассказала, что необходимые препараты обещают предоставить в течение двух ближайших недель.

«Ребёнку дадут всё, что положено: лекарство и спецпитание, которое мы покупали на свои деньги. Всё предоставить пообещали уже через две недели. Спасибо вам большое за поддержку, это нам очень помогло! Представители Минздрава даже на суд не пришли, не хотели позориться перед камерами»,— говорит Кузнецова.

«Они хотят убить сына»

Ранее RT рассказывал о непростой ситуации, в которой оказалась семья Юлии Кузнецовой. Её сын Данила родился с пороком сердца. В пять месяцев мальчику сделали операцию, но восстановление проходило очень тяжело: он страдал от постоянных отитов и ларингитов.

Обследование показало, что у ребёнка первичный иммунодефицит. Согласно заключению врачебной комиссии (документы есть в распоряжении RT), ребёнку можно было вводить следующие препараты: «Привиджен», «Октагам», «И.Г. Вена», «Гамунекс» и «Интратект».

При этом в медицинском документе отмечалось, что не показаны к применению: «Пентаглобин», «Габриглобин», «Иммуноглобулин Сигардис», «Имбиоглобулин» и «Иммуновенин».

Как рассказывала RT Кузнецова, врачи Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва, где проходил лечение Данила, решили остановиться на препарате «И.Г. Вена». Это лекарство не вызывало у мальчика побочных реакций.

По словам Кузнецовой, препарат необходимо вкалывать ребёнку ежемесячно, а региональный Минздрав должен закупать необходимое количество лекарства сразу на весь год.

Однако чиновники почему-то посчитали, что ребёнка можно лечить «Габриглобином», который не показан врачами к применению.

По словам Кузнецовой, в Минздраве упорно настаивают на этом препарате, а в случае побочных эффектов предлагают пожаловаться в Росздравнадзор.

В 2019 году женщина обратилась в прокуратуру Таганрога с просьбой разобраться в ситуации. После этого в региональном Минздраве заявили, что обеспечат мальчика нужным лекарством. Однако позднее Кузнецовой сообщили, что закупили для её сына «Габриглобин».

Как поясняет женщина, главврач Детской центральной городской больницы Таганрога Виктор Куликов сразу заявил, что лечить Данилу этим лекарством нельзя.

Поэтому медик стал закупать для ребёнка прописанный препарат «И.Г. Вена» по полису ОМС после одобрения врачебной комиссии. Но поскольку детская больница закупает лишь несколько флаконов, а не запас на целый год — как это мог бы делать Минздрав, — в лечении мальчика происходят сбои.

Перенос приёма лекарства на несколько недель, по словам матери, сказывается на здоровье сына, у которого отсутствует собственный иммунитет.

В январе 2020 года Кузнецова вновь обратилась в прокуратуру. После проведённой проверки надзорное ведомство подало иск к региональному Минздраву с требованием обеспечить больного ребёнка нужным лекарством. В июле Таганрогский городской суд обязал предоставить лекарство, однако чиновники обжаловали это решение.

«Когда я узнала, что они обжаловали вердикт, то написала ещё одно заявление в прокуратуру о том, что они хотят убить моего сына. Да, сейчас у него есть лекарство благодаря главврачу, который пошёл нам навстречу. А если его снимут с должности, будет ли нам помогать новый глава больницы?» — волновалась Кузнецова.

В свою очередь, как сообщали RT в пресс-службе Минздрава, у них отсутствует необходимая медицинская документация для закупки этого препарата.