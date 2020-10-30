В Нижегородской области 67-летняя женщина пытается лишить зятя родительских прав

В Нижегородской области 67-летняя Вера Мишина добивается лишения родительских прав своего зятя. По словам женщины, Дмитрий Видяев — супруг её умершей дочери — избивает десятилетнего сына. В 2019 году отца ограничили в родительских правах, однако позднее апелляционный суд это решение отменил. При этом в прокуратуре RT рассказали, что после обращений бабушки проводились проверки, однако подтверждений побоям не нашли.

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В городе Дзержинск Нижегородской области 67-летняя Вера Мишина пытается лишить своего зятя Дмитрия Видяева родительских прав. Она утверждает, что мужчина издевается над её десятилетним внуком Владимиром (имя изменено. — RT) и регулярно избивает его.

Мать мальчика умерла пять лет назад от цирроза печени.

«В 12 лет моей дочери Юле занесли инфекцию с прививкой. У неё развился аутоиммунный гепатит, который перерос в цирроз. В 2015 году Юля умерла», — рассказывает RT Мишина.

По словам женщины, за четыре месяца до своей смерти дочь попросила её присматривать за Володей. Юля считала, что ни она сама, ни муж не могут должным образом ухаживать за сыном, у которого было слабое здоровье.

«Юля всю жизнь пила преднизолон. И это отразилось на здоровье Володи — родился он слабеньким. Глазки расходились в разные стороны, заговорил только в 4,5 года, с рождения были судороги с потерей сознания», — вспоминает Мишина.

Был ухоженный и доброжелательный

После смерти матери мальчик остался жить у бабушки, а отец регулярно навещал его. Однако зимой 2016 года они разругались.

По словам бабушки, она прикладывала все усилия для того, чтобы поправить здоровье внука: устроила его в специализированный детский сад, водила к врачам. В декабре 2015 года невропатолог направил мальчика на обследование головного мозга в областную больницу. А в январе 2016 года ему назначили плановое лечение в Нижнем Новгороде.

«Накануне нашего отъезда Дмитрий решил встретиться с сыном и забрал его на прогулку. Володя вернулся с ледяными ногами и температурой под 40. Нас экстренно госпитализировали», — вспоминает бабушка.

Однако зять, по словам Мишиной, посчитал, что Володя заболел из-за неё, и после выписки из больницы потребовал отдать ему сына.

Бабушка отдавать внука не захотела. Тогда Видяев пришёл к ней с полицией и забрал ребёнка.

«Когда он его забирал, у полиции была характеристика из детского сада, что мальчик ухоженный, спокойный, доброжелательный. Через месяц у опеки была уже совсем другая характеристика: что Володя агрессивный, дерётся, то плачет, то смеётся без причины», — рассказывает RT Мишина.

Он накинулся на меня с кулаками

Впрочем, несмотря на конфликт, уезжая в командировки, Видяев оставлял сына у бабушки. Именно тогда она начала подозревать, что зять издевается над мальчиком.

«Внук после малейшей ошибки или неловкого движения сильно пугался и просил не бить его», — вспоминает Мишина.

Кроме того, по словам женщины, в детском саду, перед тем как мальчик пошёл в первый класс, Володе якобы провели психологическую экспертизу, которая показала, что отец, возможно, поднимает на него руку.

«Я хотела отнести результаты в опеку, но мне не дали, сказав, что я не являюсь матерью или официальным опекуном ребёнка», — утверждает бабушка.

В мае 2018 года, говорит Мишина, её опасения подтвердились. В один из дней внук пришёл к ней с содранными коленями.

«Он сначала говорил, что упал с кровати. Но потом признался, что его избил отец. Володя оставался один дома с сестрой, решил покормить её творогом и заляпал подушку. Из-за этого, по его словам, папа очень разозлился, бил его ремнём, а потом ещё кинул в него ботинком», — поясняет бабушка.

Она отвезла внука в травмпункт, зафиксировала побои. В отношении Видяева возбудили административное дело по ст. 6.1.1. КоАП РФ («Побои»). А в июне 2018 года мужчину поставили на учёт как родителя, который ненадлежащим образом исполняет свои обязанности.

При этом Мишина уверяет, что зять избил и её, когда она попросила его больше не трогать внука.

«Он накинулся на меня с кулаками. Поставил мне синяк на руке. Я зафиксировала побои, и его опять оштрафовали по той же статье, — рассказывает RT женщина.

Ограничили в правах

Осенью 2018 года мальчик, по словам бабушки, пожаловался, что отец целую неделю наказывал его за общение с ней: ставил на весь день в угол в туалете и кормил только раз в день.

«После этого я не выдержала, пошла в опеку и сказала, что если они не начнут что-то делать, то буду жаловаться на них в Москву, — говорит Мишина. — В итоге опека подала иск в суд о лишении Видяева родительских прав».

Согласно постановлению суда (имеется в распоряжении RT), после того как отец забрал ребёнка у бабушки, он постоянно приводил мальчика в детский сад в шесть утра и забирал после 18. При этом бабушке приходить за ребёнком запрещал. Внешний вид Володи стал неопрятен: одежда была рваной и грязной.

Также психологическая экспертиза показала, что вспыльчивость, агрессивность, проявление взрывных реакций со стороны Видяева опасны для здоровья ребёнка.

«В суд вызывали Володю, и он сказал, что папа его наказывает за дело, что он просто очень хочет, чтобы отец был с ним поласковее и не отправил его в детский дом», — рассказывает RT Мишина.

В апреле 2019 года суд постановил ограничить мужчину в родительских правах. Лишение прав судья посчитал нецелесообразным из-за недостатка доказательств. Мальчик остался жить с бабушкой.

Согласился пойти добровольно

В свою очередь, Видяев опротестовал решение суда первой инстанции. При повторном разбирательстве дела судья не нашёл оснований для ограничения прав и вынес решение о возвращении ребёнка отцу. 14 октября 2020 года мужчина забрал ребёнка из школы, предоставив копию постановления суда.

Мишина говорит, что хочет обратиться в Следственный комитет, чтобы они проверили действия и опеки, и зятя.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области заявили RT, что жалобы бабушки не подтверждаются.

«Между бабушкой по линии матери и отцом десятилетнего мальчика сложились конфликтные отношения. От Мишиной в отдел полиции в мае, сентябре, ноябре 2017 года, в феврале и декабре 2018 года поступали заявления о привлечении к ответственности отца ребёнка за причинение ему телесных повреждений. По обращениям органы полиции проводили проверки, по результатам которых в возбуждении уголовного дела отказано. Из материалов проверок следует, что наличие на теле несовершеннолетнего красных пятен и иных повреждений обусловлено наличием заболеваний у ребёнка, таких как атопический дерматит, а также получением телесных повреждений в виде ссадин и синяков в быту и школе», — сообщили RT в пресс-службе.

Также в прокуратуре Нижегородской области добавили, что 14 октября ребёнок добровольно согласился пойти домой с отцом: психологическое и физическое насилие к нему не применялось.

Сам Видяев обсуждать с RT сложившуюся ситуацию отказался, заявив, что она касается только его семьи. При этом он отметил, что также замечал покраснения на теле сына, когда тот возвращался от бабушки. Они, по словам мужчины, были вызваны укусами клопов. Соответствующие документы он предоставлял в прокуратуру.