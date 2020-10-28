Заболевших коронавирусом мать и дочь хотели выгнать из съёмной квартиры

В Санкт-Петербурге 35-летняя мать-одиночка едва не лишилась жилья вместе с несовершеннолетней дочкой после того, как у неё обнаружили COVID-19. Находясь на больничном, женщина не смогла вовремя оплатить аренду комнаты, и хозяин квартиры решил выставить её на улицу. При этом в социальный центр мать не могли взять из-за болезни. Проект RT «Дальше действовать будем мы» смог в кратчайшие сроки собрать средства и снять семье новое жильё.

© Фото из личного архива

35-летняя Елена Шайхудинова переехала в Санкт-Петербург из Благовещенска два года назад. Женщина работает психологом в одном из учреждений медико-социальной экспертизы, которая устанавливает группы инвалидности, и в одиночку растит дочь — девочке недавно исполнилось восемь лет.

В начале октября у Елены диагностировали коронавирус, женщина ушла на больничный и не смогла полностью оплатить аренду жилья. В итоге хозяин квартиры решил её выселить, не дожидаясь завершения карантина.

«Сейчас из-за пандемии у нас очных встреч практически нет, работаем по бумагам, стимулирующие выплаты срезали. На больничном платят совсем мало, поэтому образовался небольшой долг за аренду. Я говорила хозяину, что заплачу, как только снова выйду на работу. Но меня он слушать не стал», — рассказывает RT Елена.

По её словам, владелец квартиры сразу же заявил, что больные и неплатёжеспособные ему не нужны.

«Сначала он просто несколько дней звонил и монотонно требовал, чтоб мы съезжали. Я говорю: «Куда же мы пойдём, у нас коронавирус, нам даже комнату покидать нельзя?» В ответ: «Это не моё дело, раз не платите — съезжайте», — вспоминает Елена.

Она рассказала, что вскоре арендодатель перешёл к более активным действиям — забрал у должников все ключи и угрожал добиться передачи ребёнка в детдом.

«Нам приходилось спать с открытой дверью, просто стулом подпирали. Было очень страшно, что соседи-мигранты ворвутся. Ни я, ни дочь почти не спали. Потом он ещё приходил, запугивал, что девочку в приют сдадут. Обещал в опеку нажаловаться, дескать, я ребёнка в плохих условиях (которые он сам нам создал) воспитываю, веду себя неправильно. У девочки от этого истерики начались», — вспоминает женщина.

© Фото из личного архива

«Произошло чудо»

В пятницу, когда об этой истории стало известно RT, Елену Шайхудинову вместе с дочкой уже выгоняли на улицу.

RT связался с хозяином квартиры и попытался договориться об отсрочке выселения, но найти решение, которое устраивало бы и владельца, и Елену, не получилось. Пояснить, почему он решил выселить больную женщину на улицу вместе с ребёнком, хозяин не захотел.

В рамках проекта «Дальше действовать будем мы» RT объявил экстренный сбор средств для Елены. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать достаточную сумму для съёма нового жилья, а с переездом женщине помогли местные активисты.

«После этих ужасов для нас было чудом оказаться в нормальной квартире, в прежней и жилищные условия были в несколько раз хуже. Дочка даже в туалет боялась ходить из-за тараканов», — поясняет Елена.

Она благодарна всем, кто в трудный момент пришёл на помощь.

«Я просто плакала, когда деньги стали поступать, когда писали слова поддержки. Я постоянно теперь об этом думаю. Хочется всех лично поблагодарить. Я уже была на грани суицида, и тут просто произошло чудо. Не знаю, что было бы, если бы на вас не вышла, я была в отчаянии», — говорит Елена.

Стоит проверить собственника

Соцработник Сергей Рязанов, помогавший семье, считает, что без посторонней помощи Елене с дочерью ничего бы не оставалось, кроме как пойти на Московский вокзал, где они могли заразить других людей.

«Мы всё перепробовали, но не знали, что делать. Ужасная ситуация. Без анализов на COVID-19 их бы не приняли ни в один приют, потому что не могут рисковать здоровьем других семей, которые там живут. В больницу их класть отказывались — мы пытались вызвать скорую помощь. Не знаю ни одной другой организации, кто бы смог оказать помощь в такой ситуации», — рассказывает он RT.

Сергей опасается, что этот случай может оказаться далеко не единственным.

«Я очень боюсь, что эта ситуация будет повторяться. Много людей снимают жильё, у них нет сбережений, родственников, которые могли бы помочь. Все они теперь в группе риска», — поясняет соцработник.

По словам адвоката Рамиля Гизатуллина, формально у собственника было право требовать выселения жильцов из-за просрочки платежей. Однако, как считает юрист, учитывая эпидемиологическую ситуацию, женщина могла потребовать отсрочки на том основании, что не имеет права покидать жилое помещение, поскольку болеет коронавирусом. Гизатуллин полагает, что у женщины были основания обратиться в прокуратуру.

По его мнению, не исключено, что общественный резонанс привлечёт к квартире и арендодателю внимание правоохранительных органов, которые могут проверить, кому сдаётся жильё и уплачиваются ли в срок налоги.