94-летнему узнику фашистских лагерей отказывают в ремонте дома

В Белгородской области 94-летний узник фашистских лагерей Иван Тимофеевич Золотарёв больше года добивается улучшения жилищных условий. В доме, где он живёт сейчас, протекает крыша, в стенах щели, а зимой очень холодно. Однако, по словам его внучки Ирины Корякиной, чиновники в ремонте дома отказали, хотя ранее составляли смету на 2 млн рублей. О том, как живёт участник ВОВ, — в материале RT.

© Фото из личного архива

94-летний житель белгородского села Весёлая Лопань Иван Золотарёв встретил войну 15-летним подростком. Когда линия фронта подходила к их селу, он вместе со сверстниками и женщинами рыл противотанковые рвы, а во время оккупации был угнан на работы в Германию.

После освобождения Золотарёв 5 апреля 1945 года был зачислен в ряды Красной армии и мобилизовался только в 1950-м году. А сейчас мужчина вынужден воевать с местными чиновниками, которые уже больше года отказываются помочь с ремонтом дома. Сейчас в ситуации Золотарёва разбирается прокуратура.

«Раньше малолетним узникам концлагерей выдавали квартиры, я тоже стоял на очереди, но так и не получил. Зато на дом заработал сам. Сначала 40 лет работал на заводе, а потом был дворником сразу на четырёх участках, — рассказывает Золотарёв.

Дом Иван Тимофеевич построил ещё в 1970-х. Но с тех пор он сильно обветшал: течёт крыша, в стенах щели, поэтому внутри постоянная сырость и плесень.

«А что будет зимой... Даже котёл с отоплением не помогает. А починить уже не могу — ничего не вижу», — говорит старик.

© Фото из личного архива

На руках до скорой

Последние четыре года ему по хозяйству помогает внучка, 49-летняя Ирина Корякина. Она специально переехала в деревню из Белгорода, чтобы ухаживать за дедом, когда он ослеп.

Ирина рассказывает, что до 87 лет дед не знал проблем со здоровьем: катался на лыжах и на коньках, танцевал чечётку, работал в своей столярной мастерской. Однако потом стал резко терять зрение, а четыре года назад позвонил и попросил приехать.

«Сказал: «Я без тебя не справлюсь». С тех пор я здесь и живу», — рассказывает Корякина. По словам женщины, первой проблемой, с которой она столкнулась после переезда, стал подъезд к дому — его, как говорит Ирина, засыпали щебнем, когда ремонтировали сельскую дорогу.

«В один из дней ему стало плохо. Я вызвала скорую, но нести на носилках деда в машину они отказались из-за этого щебня и крупных камней. В итоге я сама несла его на руках, потому что состояние было критическое», — вспоминает со слезами Корякина.

После этого, говорит женщина, она обратилась в местную администрацию с просьбой обустроить дорогу, но чиновники якобы посоветовали пойти в частную фирму, где за ремонт запросили 30 тыс. рублей. В итоге разгорелся скандал — внучка о проблеме рассказала журналистам.

После публикаций в СМИ нашлись спонсоры, которые сделали дорогу и забор. Однако с ремонтом дома вопрос до сих пор остаётся нерешённым.

Смета на 2 млн рублей

По словам Корякиной, в конце 2019 года она направила в местную администрацию заявление на улучшение жилищных условий. В январе 2020 года приехала комиссия, осмотрела дом и составила смету на ремонт, который должен был обойтись более чем в 2 млн рублей.

© Фото из личного архива

«Из-за коронавируса они всё приостановили. 18 сентября приехали снова. На этот раз сказали, что есть дома и похуже нашего. Сказали, что два миллиона на нас не выделят и могут только крышу починить, а на отопление и пол денег нет», — вспоминает Корякина.

Однако, по словам женщины, новую смету на крышу чиновники так и не прислали, а по телефону сообщили, что ремонт делать не будут и переселить в квартиру Золотарёва не смогут.

12 октября Корякина обратилась в областную прокуратуру. По её словам, прокурор, принимавший заявление, ужаснулся, что пожилой мужчина живёт в таких условиях, и сказал, что будет разбираться в ситуации.

«Надеюсь, что у него получится. Мне и самой же стыдно, что я деду не могу даже тепло в доме организовать», — говорит Корякина.

RT обратился в администрации Белгородского района с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответа на запрос так и не получил.

Доказать право на льготы

Внучка Золотарёва считает, что её дедушке положены льготы как ветерану Великой Отечественной войны.

«Сейчас у деда есть удостоверения малолетнего узника и ребёнка войны. Но до плена он работал в тылу, а после плена был призван в армию и должен иметь корочку участника войны. Ему положено жильё, лекарства с 50%-ной скидкой. Но этого пока нет», — утверждает Корякина.

В свою очередь, адвокат-партнёр московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Роман Францев говорит, что по действующему законодательству Золотарёв не является лицом, приравненным к ветерану, и получать соответствующие льготы не может.

«В данном случае существует коллизия. Статья вторая ФЗ «О ветеранах» даёт точное определение тех лиц, которые обладают подобным статусом. Для его получения необходимо быть непосредственно участником боевых действий по обороне отечества на период с 1941-го по 1945 год либо в данный период должна проходить военная служба в тылу или частях обеспечения на период не менее шести месяцев. Золотарёв поступил на службу только в апреле и до мая успел прослужить только месяц. К сожалению, он в эти рамки не попадает», — пояснил RT Францев.

При этом Францев в разговоре с RT подчеркнул, что в подобных случаях не стоит строго следовать букве закона и каждую ситуацию стоит рассматривать отдельно.

«Здесь нет обязательной нормы к исполнению, и никто не отменяет обязанностей муниципалитета и федеральных властей в лице пенсионного фонда рассматривать каждый случай индивидуально. Поэтому надо обращаться», — считает адвокат.