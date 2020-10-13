Проработавшая десять лет в армии РФ женщина борется за восстановление российского гражданства

Жительница Краснодарского края Мария Мартигян считалась гражданкой России более 20 лет, десять из которых отработала в Группе российских войск в Закавказье. Она занимала должность машинистки по секретной переписке с доступом к секретным документам. Для оформления разрешения её личность неоднократно проверяли спецслужбы. Однако год назад у неё изъяли российский паспорт, поскольку проверка показала, что документ был выдан с нарушением. Женщину уволили с работы, она не получает пособия на двух несовершеннолетних детей. В миграционном управлении восстанавливать документ не спешат. Марию обязали пройти процедуру установления личности и направили запрос в Грузию, чтобы подтвердить информацию об отсутствии у неё гражданства этой страны.

© Фото из личного архива

Более года уроженка города Тбилиси 47-летняя Мария Мартигян пытается восстановить изъятый у неё российский паспорт. Сотрудники миграционного ведомства считают, что документ ей был выдан в нарушение установленного порядка.

Как следует из официального ответа на имя Мартигян, 6 февраля 1992 года (на момент вступления в силу Закона «О гражданстве РФ») у неё не было постоянной регистрации на территории России, а значит, гражданином страны она не является. Соответственно, все выданные ей паспорта недействительны.

Неоднократные проверки

Мария родилась в Тбилиси Грузинской ССР. Её мать — гражданка Грузии, отец родом из Краснодарского края.

«Родители развелись, когда я была ещё ребёнком, и отец вернулся к себе в Краснодарский край, — рассказывает женщина. — Я жила то с матерью, то с отцом».

Окончив школу в Тбилиси, Мартигян не смогла поступить в вуз и устроилась на должность машинистки-делопроизводителя в войсковую часть п/п 52191 Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ), располагавшуюся на территории Грузии.

В 1995 году отец прописал Марию в своём доме в городе Усть-Лабинске Краснодарского края, и девушка получила паспорт гражданина СССР с информацией о том, что она является гражданкой РФ на основании статьи 13. ч. 1 закона «О гражданстве РСФСР» от 28.11.1991.

В январе 1999 года, будучи гражданкой России, она была принята машинисткой по секретной переписке с допуском к государственной тайне по форме 2 в российскую войсковую часть п/п 81462 ГРВЗ.

«На этой должности было разрешено находиться только гражданину с российским гражданством, — объясняет Мартигян. — Федеральной службой безопасности ГРВЗ неоднократно проводились проверки моей личности и моего законного получения гражданства. В результате чего ими же был оформлен на меня допуск формы 2 к совершенно секретным сведениям».

В 2002 году Мария вышла замуж и через год приехала в Усть-Лабинск, чтобы поменять советский паспорт на документ нового образца. По достижении 45 лет, в 2018 году, ей вновь выдали российский паспорт.

«На основании моего документа мой муж получил разрешение на временное проживание (РВП), а затем вид на жительство (ВНЖ) в России. Двое моих сыновей получили российское гражданство. Мы купили квартиру на материнский капитал. Всё было нормально с документами, а с августа 2019 года мой паспорт внезапно стал недействительным», — возмущается Мартигян.

По словам Марии, сотрудники миграционного ведомства провели проверку, после которой забрали у неё паспорт.

В акте об изъятии написано, что по результатам проверки ГУ МВД России по Краснодарскому краю от 29 августа 2019 года паспорт признан выданным в нарушение установленного порядка.

После изъятия документа женщину уволили с работы. Без паспорта её не ставят на учёт в службу занятости. Пособия на несовершеннолетних детей Мария не получает.

«Я всегда была гражданкой России, а теперь я никто, — говорит Мартигян. — В голове не укладывается, как можно выдать паспорт, а потом признать его недействительным. Это ведь паспорт, а не справка из поликлиники. Куда я только не обращалась: и в прокуратуру, и в Следственный комитет — никто помочь не может. Ну а почему же я и моя семья должны страдать из-за чьей-то неправильной работы?»

«Вы — моя последняя надежда»

После обращения Марии Мартигян в проект «Не один на один» RT направил запрос в МВД России с просьбой разъяснить, почему у женщины был изъят документ и как она может его восстановить.

В ведомстве сообщили, что Мартигян не обращалась с заявлением о приобретении гражданства в установленном порядке. При этом в соответствии с Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, утверждённого Указом президента РФ от 14 ноября 2002 г. №1325, при возникновении сомнений в подлинности или обоснованности выдачи паспорта полномочным органом осуществляется проверка законности выдачи гражданину этого документа.

Вместе с тем благодаря недавним изменениям, внесённым в закон, были упрощены условия урегулирования правового статуса таких граждан.

«21 октября 2019 года в адрес М.Л. Мартигян были направлены разъяснения о необходимости обращения в территориальный орган МВД России с заявлением об установлении её личности для дальнейшего урегулирования правового статуса на территории Российской Федерации, от чего женщина до июля 2020 года категорически отказывалась. После обращения 20 июля 2020 года в ОМВД России по Усть-Лабинскому району Краснодарского края от М.Л. Мартигян принято заявление о проведении процедуры установления личности, по окончании которой она сможет обратиться с заявлением об урегулировании её правового статуса на территории Российской Федерации в соответствии с положениями главы VIII.1 Федерального закона «О гражданстве РФ», — сообщили в МВД России.

По словам Марии, в начале октября ей пришёл официальный ответ от МВД, в котором отмечается, что она имеет право обратиться с заявлением о признании её гражданкой РФ без представления РВП и ВНЖ при наличии сведений об отсутствии у неё гражданства Грузии.

«Дело в том, что у нас нет никаких дипломатических отношений с Грузией. Сколько ждать от них ответ и придёт ли он, неизвестно, — объясняет женщина. — Гражданства Грузии у меня никогда не было. Я там проживала по ВНЖ. Мы рабочая, законопослушная семья, и с моей стороны никаких нарушений не было. Это ошибка сотрудников паспортного стола. Мне обещали позвонить из МВД, как будет ответ. Я буду ждать, мне больше обращаться некуда. Сейчас вы — моя последняя надежда».