Оставшийся без денег в Грузии больной россиянин не может получить финансовую помощь

Гражданин России Этибар Гасанов, застрявший во время пандемии коронавируса в Грузии, из-за полного отсутствия средств рискует в ближайшее время окончательно подорвать здоровье. Решив в середине марта навестить родных в Марнеули, он теперь из-за накопившихся долгов не может вернуться в Москву, где работает последние 20 лет, и даже купить необходимых лекарств. Ранее власти РФ отказали Гасанову в финансовой помощи, поскольку формальных оснований для её получения у мужчины нет. После запроса RT в МИД РФ констатировали, что не могут помочь Гасанову в рамках существующих механизмов.

© Irakli Gedenidze/Reuters; Фото из личного архива Этибара Гасанова

Этибар Гасанов, которого при оформлении российского гражданства чиновники записали в документах как Етибар, оказался в патовой ситуации. Даже после снятия всех карантинных ограничений в Грузии, где он сейчас находится, вернуться в Россию он не может — денег у него нет не только на билет в Москву, но даже на жизненно необходимые для него лекарства, от приёма которых последние месяцы он был вынужден отказаться.

В прошлом кадровый военный, Гасанов искренне убеждён, что если правительство выделило финансовую помощь оказавшимся в сложной ситуации россиянам, то он праве рассчитывать на неё.

Внезапный карантин, долги, отчаяние, боль

«Я считаю себя человеком мира. Азербайджанец по национальности, родился и вырос в Грузии, учился на Украине, а последние 20 лет живу и работаю в России. Никогда принципиально не нарушал законы, даже штрафов не было. Никогда ничего не просил у государства, хотя защищал его, будучи военным, и платил налоги, когда потом работал. Но сейчас у меня просто безвыходная ситуация, и если государство само вызвалось помочь, то почему я не могу рассчитывать на это? Я занял у родственников, соседей, у товарища — стыдно им всем смотреть в глаза уже. В Марнеули нет никакой работы, а уехать в Москву с накопившимися долгами я просто не могу. Очень надеюсь, что Маргарита Симоньян, за которой я давно слежу через СМИ и которую очень уважаю как женщину и как человека с близкими мне взглядами, расскажет об этой ситуации. Наверняка я не один такой, и если не мне, то, может, хоть кому-то ещё удастся помочь», — говорит Гасанов.

В родной Марнеули он приехал из Москвы 14 марта, чтобы посетить могилу близких родственников, погибших в ДТП в ноябре 2019 года, несколько дней побыть с семьёй и встретить с родными свой очередной день рожденья.

«Приехал, как только смог, раньше не было возможности. О коронавирусе я толком ничего не знал тогда, слышал, что в Китае там что-то случилось, но в Москве же его тогда ещё не было особо, всё тихо было. По дороге на таможне измерили температуру. Я приехал домой, 22-го у меня день рождения, после него я планировал вернуться в Москву. И как раз 21 марта в Марнеули выявили первого в Грузии предполагаемого носителя коронавируса и город полностью закрыли — выехать или въехать хоть куда-то было нельзя, даже в соседний город. На два месяца из города сделали карантинную зону», — рассказывает он.

В начале апреля Гасанов из новостей узнал, что правительство России выделило средства застрявшим за рубежом россиянам, но его обращения в МИД по этому поводу ни к чему не привели — у него не было обратного билета в Россию, что является необходимым условием для предоставления помощи.

Также он обращался и к Владимиру Путину.

«Из его администрации мне пришёл ответ, что мой вопрос не в их компетенции, что моё обращение переслали в МИД, где его рассмотрят», — говорит Гасанов.

«Когда я окончательно понял, что писать куда-то бесполезно, что никто толком ничего не рассматривает, уже от какого-то отчаяния решил обратиться к Маргарите Симоньян. Вбил в интернете, как написать ей письмо, нашёл сайт RT. Её адреса там не было, поэтому отправил своё послание на тот, что там был. Я её очень уважаю, не раз смотрел по телевидению её выступления, мне близка её позиция. Может, она сможет достучаться. Ладно мне, кому-то, может, ещё помочь удастся. В любом случае мне очень приятно, что RT откликнулся на моё письмо, что вы разговариваете со мной как с человеком. И это отношение, когда тебя просто могут хотя бы выслушать внимательно, намного важнее любых денег», — отметил мужчина.

Гасанов рассказывает, что состояние здоровья у него стремительно ухудшается, а в Грузии он не может рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь.

«У меня серьёзное заболевание почек, перенёс две сложные операции. Ещё замучил остеохондроз — шея скривилась, не могу выровнять, по ночам вою как скотина от боли. Даже родные про это не знают, потому что не хочу, чтобы у них были дополнительные хлопоты, свои долги, свои заботы. Я не могу здесь даже скорую вызвать, потому что россиянин и нужно платить. Один приём у врача по поводу почек стоит на российские рубли где-то две тысячи, даже лекарство «Уролесан» от почек за 300—400 рублей не могу себе позволить», — сказал собеседник RT.

«Сейчас, если честно, уже наступила какая-то апатия полная. Порой ловлю себя на мысли, что жить и так мучиться уже дальше не хочется. Я серьёзно болею, становится всё хуже, и возможно, это какое-то ощущение скорой смерти. И это чувство близкого конца с каждым днём усугубляется, в том числе и из-за того, что никакого просвета нет. Нет Деда Мороза, не будет внезапно свалившегося наследства. Первый раз в жизни понадеялся на какую-то помощь от государства, но и тут просчитался», — говорит Гасанов.

Донецкий «Шахтёр», путч, благодарность министра, слёзы благодарности

Этибар Гасанов родился 22 марта в 1971 году в грузинском городе Марнеули, который населяют преимущественно этнические азербайджанцы. В 15 лет, после 8-го класса, вместе с двумя друзьями отправился учиться в школу со спортивным уклоном в Донбассе, в город Артёмовск (современное название Бахмут. — RT). Профессионально занимался футболом, стал кандидатом в мастера спорта. «Играл в нападении, забивал, был шанс попасть в дубль донецкого Шахтёра, но не сложилось», — с ностальгией вспоминает он.

© Фото из личного архива Этибара Гасанова

После окончания спортшколы Гасанова призвали в армию. «Служил во внутренних войсках спецназначения в Тульской области, город Алексин. Награждён знаком за отличие в службе 1-й и 2-й степени. Во время августовского путча 1991 года был в Москве, в самой гуще событий, наш полк стоял на дорогах в оцеплении», — рассказывает Гасанов.

После развала СССР он продолжил службу в группе российских войск в Закавказье и служил в войсках ПВО в родном Марнеули.

«Потом нашу часть расформировали, она переехала в Астрахань, а меня уговорили остаться. Грузины только пришли, в кадровом отношении у них всё было неважно, и грамотные офицеры им были очень нужны. Помогал с личным составом, учил, через какое-то время вместо советского паспорта, который получал ещё в Артёмовске, мне выдали новый — грузинский. Мне тогдашний министр обороны Грузии Вадико Надибаидзе даже грамоту вручал. Но зарплата была маленькой, надо было кормить семью, и я решил уйти из армии и в 1999 году поехал в Россию на заработки», — вспоминает мужчина.

За 20 лет в России Гасанов перепробовал разные профессии — личного водителя-охранника, таксиста, продавца на рынке. «Перед пандемией работал продавцом в магазине одежды и постельного белья. Надо мной тут даже родственники порой смеются: столько лет в Москве и ничего не заработал, не нажил, а некоторые за пару лет умудряются состояние целое сделать. Но я же прекрасно понимаю, каким путём это достигается, и не хочу так жить, не хочу обманывать кого-то, нарушать законы, хочу спокойно спать и ходить по улице, ни от кого не прячась», — рассуждает он.

Гасанов, не скрывая гордости, рассказывает, что ещё в 2000-е получил российское гражданство абсолютно легально.

«Делал паспорт в Нижнем Тагиле, где смог зарегистрироваться у родственника. Помню, что для получения паспорта надо было предоставить выписку из банка на сумму 150 тыс. рублей, справку, что не болен СПИДом, и привезти справку из Грузии, что не судим и не в розыске там. Деньги для выписки мне одолжили. Сам ходил в паспортный стол, никаких там связей или знакомств. У меня и СНИЛС есть, и ИНН, и полис ОМС, хотя, как и все в России, когда серьёзно лечился, всё равно платил, и немало. В общем, до всего этого коронавируса я ощущал себя полноценным гражданином и был этим очень горд, а теперь, столкнувшись с таким отношением, стало не по себе от того, что сейчас ощущаю себя человеком второго сорта», — говорит он.

Какое-то время Гасанов жил в Москве вместе с семьёй — женой и двумя детьми, но они были вынуждены вернуться в Марнеули.

«У них нет гражданства российского, а нарушать закон мы не хотели. Конечно, остаться можно было как-то, но я военный человек и принципиален в плане нарушения законов. Депортация, взятки, штрафы — я этого боюсь. Поэтому никогда не пытался с государством в игры играть. Законно три месяца посидели, уехали», — говорит он.

Дети Этибара Гасанова

© Фото из личного архива Этибара Гасанова

Любовь Гасанова к России и уважение к русским не кажется показным.

«Я 15 лет ищу одного человека, которого вёз как-то в такси и которого я и моя семья, когда мы читаем намаз, каждый день поминаем, хотя даже имени не знаю его. Когда дочке было восемь лет, ей в Москве сделали сложнейшую операцию на печени, она тогда чуть не умерла. Естественно, это было платно, и я круглые сутки работал, чтобы отдавать всё, что зарабатывал, в больницу. Тогда пришлось отдать $10 тыс. или $15 тыс., но дочь спасли, и я безмерно благодарен медикам. Так вот этот пассажир спросил, почему я такой грустный. Рассказал, что ребёнок болеет, работаю без настроения. Он спросил, что с дочкой. Я рассказал про операцию. И он когда выходил из машины, молча достал и дал мне 10 тысяч рублей. Тогда это было где-то $300. Он положил деньги и молча ушёл, хлопнув дверью, а я потом плакал неделю от благодарности. Простой русский человек вот так взял и поступил. И это не единственный такой случай, когда русские люди делали мне такое добро», — вспоминает он.

«Я благодарен этому народу. Я не подхалимничаю, говорю не для статьи или чего-то ещё. За счёт русского народа я жил, я хорошо себя чувствовал. Это удивительные люди. Когда русский садится в машину, спрашивает, за сколько отвезёшь, я говорю — 300 рублей, он со мной торгуется, потом спорит полчаса, хочет дешевле, за 200 рублей, а когда приезжаем, даёт 1000. Я до сих пор не могу вас, русских, понять. Вы самые добрые и честные, я как кавказец это говорю. Сколько мне добра сделали, дай Аллах этой стране и этой нации удачи и счастья».

Буква закона

До пандемии коронавируса помощь россиянам, оказавшимся в бедственной ситуации за рубежом, регламентировалась постановлением правительства от 31 мая 2010 года № 370 «Об утверждении положения о предоставлении помощи в возвращении в РФ гражданам РФ, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию».

Оно предусматривает оказание помощи россиянам в «исключительных случаях», когда возвращение в РФ способствовало бы устранению внешнего фактора непосредственной угрозы их жизни.

После того как из-за пандемии и повсеместного прекращения авиасообщения с Россией весной 2020 года десятки тысяч россиян внезапно оказались «взаперти» за рубежом, российские власти организовали для них специальные вывозные рейсы. Кроме того, появилось постановление правительства от 3 апреля 2020 года № 433 «Об утверждении положения об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Всем взрослым гражданам РФ, которые не могут вернуться на родину и подходят под определённые критерии, полагалось 2400 рублей материальной помощи в сутки, на детей до 14 лет — 1600 рублей.

Одним из основных условий для получения помощи является наличие проездного документа на возвращение в Россию с 16 марта по 31 мая.

«Помощь оказывается за период пребывания на территории иностранного государства с даты, указанной в проездных документах на возвращение в РФ, до возвращения гражданина РФ на территорию РФ».

Для оформления выплаты гражданин должен заполнить специальную форму на портале госуслуг.

«Обратных билетов физически никто не продаёт»

Гасанов понимает, что с формальной точки зрения он действительно не подпадает под выплаты, но считает, что в случае с Грузией должно было быть сделано исключение.

«Когда я в марте ехал в Марнеули, то до Тбилиси я добирался из Москвы на автобусе. Не ходят сюда поезда и не летают самолёты, на который легко купить обратный билет, что поделать. Автобусы эти едут, естественно, нерегулярно и какого-то обратного билета там в принципе быть не может — водитель поедет не по расписанию, а когда людей наберёт на обратный путь, поэтому там при всём желании нельзя было купить этот билет», — объясняет Гасанов.

В посольстве ему сказали, что под правительственное постановление от 2010 года его случай также не подпадает.

«Это если бы у меня деньги украли тут и мне не на что было бы еду купить, вот тогда да. Сказали обращаться куда-то через госуслуги, но у меня их нет, а из Марнеули почему-то нельзя зарегистрироваться на них. Я сам не особо силён в компьютерах, но просил других, и у них тоже не получалось. Причём мне наши дипломаты тоже сказали, что на сайте госуслуг отсюда я не могу зарегистрироваться. Да, карантин в Марнеули сняли уже, но я не могу просто так уехать — мне жить не на что в буквальном смысле. Надо вернуть долги, которые скопились за пять месяцев в Грузии, надо сам билет на что-то покупать. Почему нельзя выделить хоть какую-то помощь?» — говорит он.

© Фото из личного архива Этибара Гасанова

Помимо долгов и отсутствия средств, Гасанова держит в Марнеули и отсутствие работы в Москве.

«Люди, с которыми я работал, пишут, что пока для меня ничего нет. Я всю жизнь и себя, и семью свою сам обеспечивал, и от этого сложившаяся ситуация, когда я сейчас превратился в обузу и не могу смотреть в глаза родным, для меня тоже очень дискомфортна. Если кто-то вдруг из ваших читателей с этим поможет, буду очень благодарен — я много чего умею, лишь бы дожить до этого момента. В идеале хотелось бы жить где-то за городом, присматривать за домом, садом. Я очень люблю ухаживать за деревьями, даже в Москве это делал просто так иногда, люди удивлялись. Могу быть водителем, помощником каким-то, умею людьми командовать, у меня всегда в коллективах была отличная дисциплина», — говорит Гасанов.

Позиция МИД РФ

RT отправил запрос в МИД РФ касательно ситуации с россиянами, оказавшимися во время пандемии в Грузии, в целом и Этибара Гасанова в частности.

В ведомстве подтвердили, что Гасанов не имел обратного билета в Россию и не зарегистрировал соответствующее обращение за выплатой через портал госуслуг.

Кроме того, там отметили, что срок действия правительственного постановление № 433 истёк ещё 30 июня.

«Изложенная в обращении в адрес Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Э. Гасанова ситуация не подпадала и под действие постановления правительства от 31 мая 2010 года № 370... В ответном письме консульского отдела Секции интересов, направленном 18 июня с. г. на электронный адрес Э. Гасанова, он был проинформирован о том, что предоставление такого рода помощи не может осуществляться в виде выдачи наличных денежных средств, а ограничивается оплатой расходов на проживание в гостинице, приобретение продуктов питания, предметов первой необходимости, проездных документов для выезда в Россию. Впоследствии Э. Гасанов, находящийся, по его словам, все это время у своей родни в г. Марнеули, куда он приехал на похороны родственника, в Секцию интересов не обращался», — говорится в ответе МИД РФ.

В ведомстве также рассказали, что, несмотря на принятые грузинскими властями в середине марта жёсткие ограничительные меры по борьбе с пандемией COVID-19, включая введение на территории страны с 21 марта по 23 мая режима чрезвычайного положения (ЧП) и комендантского часа (с 21:00 до 06:00), для граждан России на протяжении всего периода сохранялась возможность возвращения на родину автотранспортом через сухопутную границу (МАПП «Дарьяли» — МАПП «Верхний Ларс»), за исключением тех дней, когда трасса была закрыта по метеоусловиям.

«До 31 марта с. г. россияне могли репатриироваться самолётом через Ереван. При этом объявленный в Марнеульском районе Грузии строгий карантин, предусматривавший полный запрет на въезд и выезд с его территории, действовал с 22 марта по 18 мая с. г. и после снятия рестрикций все желающие могли покинуть эту эпидемиологически опасную зону, пройдя соответствующее тестирование на коронавирус. Почему упомянутыми вариантами выезда не воспользовался Э. Гасанов — не совсем понятно», — говорится в ответе на запрос RT.

Что касается ситуации с россиянами в Грузии в целом, то в МИД РФ рассказали, что, по данным консульского департамента внешнеполитического ведомства в Грузии, по состоянию на 24 марта 2020 года на территории страны находилось 43 818 российских граждан, а на 1 июня 2020 года их количество составляло 36 096 человек. Из них на консульском учёте в Тбилиси состоят 9545 человек.

«На текущий момент количество желающих вернуться на родину российских граждан составляет порядка 50 человек. По информации Секции интересов, непосредственно в её адрес поступило 166 заявок. Всего же за период действия ограничений в Россию из Грузии из числа росграждан, поддерживавших связь с Секцией интересов, вернулись около 300 человек», — сообщили в МИД РФ.

В условиях отсутствия авиасообщения между Россией и Грузией российские дипломаты искали возможности вывезти желающих в Россию через третьи страны, в частности группа россиян отправилась домой через Азербайджан.

Рассказали в ведомстве и о финансовой помощи, которая была оказана соотечественникам.

«Согласно данным, полученным от Минкомсвязи России, с начала апреля с. г. на портале ЕПГУ (Госуслуг. — RT) было зарегистрировано 551 заявление росграждан, временно находящихся в Грузии, о выплате материальной помощи с общим числом соотечественников 754 человека. Из них фактические выплаты получили 50 человек.

По информации Секции интересов России в Грузии, социальная помощь в рамках постановления правительства от 31 мая 2010 года № 370 в текущем году не предоставлялась, поскольку обращения заявителей не подпадали под установленные требования», — говорится в ответе дипломатического ведомства.