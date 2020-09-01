В Екатеринбурге у матери забрали детей из-за беспорядка и ограничили в родительских правах

В Екатеринбурге у матери-одиночки Айши Репняковой органы опеки забрали детей в приют из-за жилищных условий, а затем ограничили её в родительских правах. По словам Айши, год назад соцслужбы впервые пришли к ней с проверкой, в доме было не убрано, и сотрудники убедили женщину добровольно передать детей, чтобы иметь возможность сделать ремонт. Однако, не дожидаясь окончания работ, опека подала на Репнякову в суд и выиграла дело. Теперь женщина пытается опротестовать решение. Между тем мать отмечает, что её дети жалуются на издевательства в приюте, а условия там хуже, чем дома.

© Фото из личного архива

Жительница Екатеринбурга Айша Репнякова одна воспитывала двоих детей — 14-летнего Ярослава и девятилетнюю Алёну.

Как рассказала RT Репнякова, 18 сентября прошлого года к ней пришли сотрудники опеки Верх-Исетского района. По словам женщины, это был первый подобный визит, раньше она никогда с соцработниками не пересекалась. Айша признаётся, что дома тогда было не убрано, и гости обратили на это внимание и начали стыдить её, а затем убедили добровольно на время отдать детей, угрожая лишением родительских прав.

«Для меня это стало полной неожиданностью, я просто не знала, что делать. Дома действительно был беспорядок, я одна воспитывала двоих детей, ухаживала за больным отцом, как ещё найти время и силы, чтобы ремонт проводить?» — рассказывает RT Айша.

Детей поместили в центр социальной помощи семьям и детям «Каравелла», а матери сразу выписали штраф 500 рублей по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Юрист Дмитрий Кротов, представляющий интересы Репняковой в суде, отмечает, что штраф по этой статье, как правило, назначается только после повторного нарушения.

«Однако моей клиентке его выписали сразу, хотя она ранее по этой статье не привлекалась», — поясняет RT Кротов.

По словам юриста, Репникова сразу оплатила штраф и начала улучшать жилищные условия, чтобы вернуть детей. Но сотрудники опеки, не дожидаясь устранения всех недочётов, начали процедуру по лишению родительских прав.

«Иск Верх-Исетского управления социальной политики об ограничении в родительских правах Репняковой был подан преждевременно. Фактически, не прошло месяца с момента назначения штрафа, а соцзащита приходит и застает женщину в момент проведения ремонта и приведения жилого помещения в порядок. Типичный для любого ремонта и приборки беспорядок и послужил основанием для дачи заключения о жилищных условиях негативного характера, который в совокупности с некомплексной психологической экспертизой лёг в основу иска об ограничении родительских прав», — рассказывает RT Кротов.

© Фото из личного архива

Суд и апелляция

В декабре 2019 года суд ограничил Репнякову в родительских правах. Кротов в первом судебном процессе не участвовал. Однако он считает, что заседания могли проходить с нарушениями.

«Например, есть опасения, что в первом судебном заседании прокурор не участвовал, а данные об участии внесены в письменный протокол позднее. К слову, процессы такого плана проводятся при обязательном участии прокурора, его отсутствие — нарушение закона и основание для полной отмены решения», — считает адвокат.

Репнякова опротестовала решение суда. Однако рассмотрение апелляции из-за эпидемиологической обстановки в связи с пандемией коронавируса затянулось на семь месяцев.

В итоге жалоба удовлетворена не была, а доводы об отсутствии прокурора не получили правовой оценки.

Как следует из решения суда (есть в распоряжении RT), было признано, что до изъятия ни мать, ни третьи лица в отношении детей не совершали противоправных действий, Айша имеет постоянную работу (оператор на почте). Также отметили, что женщина провела ремонт и уборку в доме, своевременно выплачивала алименты и даже посещала курсы повышения родительской компетенции у психологов.

Тем не менее суд решил, что детей можно оставить в приюте, поскольку дома условия жизни всё ещё не подходят для воспитания детей, а также из-за «низкого уровня родительской компетенции» у матери.

После того, как женщина просила разъяснить, как ещё можно улучшить компетенцию и жилищные условия, суд выпустил определение, в котором указывалось, что «ответчик должна сама определить для себя все необходимые пути и способы улучшения жилищных условий, пригодных для нахождения несовершеннолетних детей, а также меры, направленные на повышение родительских компетенций».

В приюте бьют и обижают

По словам Репняковой, её детям в приюте приходится несладко, а условия, в которых её дети живут, стали только хуже.

«Например, дома у сына была отдельная большая комната, а теперь он в общей комнате живет, в тесноте, постоянно его задевают, по головам там друг у друга бегают, понятно, что ему хуже стало», — говорит мать.

© Фото из личного архива

Айша отмечает, что дети жалуются на издевательства, у сына отбирают личные вещи и заставляют постоянно мыть пол и убираться.

Дочка также постоянно звонит, говорит, что ей в приюте плохо, плачет и просится домой (записи есть в распоряжении RT).

Кроме того, есть видео, где Ярослав голыми руками вынужден растворять в ванной таблетки бытовой химии, чтобы провести уборку.

Видимо, это общая практика в «Каравелле», поскольку на днях в местных СМИ появилась похожая история, как девочка также моет пол, растворяя химикаты голыми руками.

Комментируя эту информацию, уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков пообещал во всем тщательно разобраться, поскольку это «может быть постановочное видео с провокационной составляющей».

Мать уверена, что это не постановка. «Сына постоянно заставляют мыть полы, убирать, отбирают вещи. Его обижают, бьют за то, что медленно убирается, и просто так», — рассказывает она.

В «Каравелле» от комментариев отказались. Также пока не предоставили комментарий в региональном министерстве соцзащиты. Айша Репнякова сейчас готовит кассационную жалобу, чтобы добиться возвращения детей в семью.