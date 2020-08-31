Страдающей от онкозаболевания пенсионерке из ЛНР вручили паспорт РФ после запроса RT

Уроженке Луганской области 71-летней Валентине Лосевой, больной онкологией, вручили российский паспорт. Документ ей был необходим для оформления квоты на операцию раковой опухоли. В июне дочь женщины привезла её из города Алчевска в Москву на лечение. Перед поездкой они подали документы на гражданство, чтобы иметь возможность получить квалифицированную медицинскую помощь в России бесплатно. Однако из-за пандемии выдача документа, а вместе с ней и операция, затягивались. Семья обратилась за помощью в проект «Не один на один». После запроса RT сотрудники МВД России помогли семье с получением документа.

Страдающей от онкозаболевания пенсионерке из ЛНР вручили паспорт после запроса RT

Жительница Луганской народной республики 71-летняя Валентина Лосева всю жизнь проработала учителем-логопедом. Женщина родилась в селе Каменка под Луганском, с отличием окончила Славянский государственный педагогический институт (ныне — Донбасский государственный педагогический университет). Получила приглашение вести научную деятельность в Киеве, однако вынуждена была отказаться, так как на тот момент болела её мать и она не могла оставить её одну.

«Мама могла сделать блестящую карьеру, но отказалась, — рассказывает дочь пенсионерки Ольга. — Семейные ценности победили. В нашем городе она один из лучших логопедов. Придумала свою систему обучения, по которой можно легко и быстро устранить дефекты речи у детей. В её логопедическую группу большие очереди, все хотят попасть. Мама до сих пор преподаёт и сейчас находится на больничном».

Валентина Николаевна заболела в мае этого года. Врачи диагностировали у неё механическую желтуху — болезнь, при которой нарушается отток желчи по желчевыводящим путям в двенадцатиперстную кишку. Однако предполагали также, что у неё может быть желчекаменная болезнь, возрастные спайки в желчном пузыре. Из больницы в Алчевске её направили на дообследование в Луганск.

«В Луганске были сумасшедшие очереди, — вспоминает Ольга. — Мою маму должны были положить в стационар, но так как там уже не было места, её определили в хоспис. Сначала мы согласились, но, когда я увидела своими глазами, как там страшно, я забрала маму».

Семья приняла решение уехать на лечение в Москву. Подав в Алчевске документы на получение российского гражданства в упрощённом порядке, Ольга привезла мать в Россию.

«Я думала, что за два месяца, в течение которых должны были выдать паспорт, получится съездить за ним», — говорит девушка.

Стучите во все двери

После обследований в ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Валентине Николаевне поставили диагноз — рак фатерова сосочка. Операцию назначали через пару недель.

«Мы делали все обследования платно, так как у нас не было паспорта и полиса, — рассказывает Ольга. — Думали, что как только получим документы, ляжем на операцию. Но когда врач сказал, что операция необходима через пару недель, я написала запросы в администрацию президента и МВД РФ с просьбой выдать паспорт как можно скорее».

Из ведомств пришли положительные ответы. Однако, когда Ольга привезла мать на обследования в Городскую клиническую больницу №31, её состояние стало ухудшаться. Поднялась высокая температура, её стало рвать после каждого приёма пищи. Почти неделю пенсионерка находилась в этом состоянии. После того как врачи больницы сделали неутешительный прогноз, заявив, по словам семьи, что лечение бесполезно, Ольга перевела мать в МКНЦ им. А.С. Логинова. Там определили точный диагноз — злокачественное новообразование головки поджелудочной железы.

«Спасибо большое всему персоналу этого центра — начиная от охранников, младшего медицинского персонала и медсестёр и заканчивая докторами, — благодарит девушка. — Я вообще не знала, что может быть такое внимательное отношение к пациентам. Мою маму там спасали. Её перестало рвать. Она начала принимать пищу. Мы попали к очень хорошему эндоскописту — и выяснилось, что в таком тяжёлом состоянии она находилась из-за занесённых в желчный проток инфекций и шансы на успешное проведение операции есть».

Врачи готовы были принять Валентину Николаевну на операцию, но для её бесплатного проведения требовались паспорт и медицинский полис. Ольга поехала в Ростов-на-Дону, куда было передано решение о выдаче паспорта. Хотела забрать его и привезти в Москву, чтобы Валентине Николаевне здесь выдали паспорт. Но из-за карантина все инстанции были закрыты, и девушка ничего не добилась.

Тогда она обратилась в проект «Не один на один». RT направил запрос в МВД РФ с просьбой посодействовать тяжелобольному человеку в получении документа. В Главном управлении по вопросам миграции МВД России было принято решение в порядке исключения выдать паспорт Лосевой в Москве.

«Просьба посодействовать в скорейшем оформлении документов для женщины поступила в МВД России и от представителей международного информационного телеканала RT в рамках совместного проекта «Не один на один». Решением ГУ МВД России по Ростовской области Валентина Лосева была принята в гражданство Российской Федерации. Затем все необходимые документы были в срочном порядке направлены в ГУ МВД России по городу Москве», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники миграционного ведомства приехали домой к пенсионерке. Документ ей вручила начальник отдела паспортной работы и регистрационного учёта Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве подполковник полиции Наталья Ершова.

«Всё прошло хорошо, — делится впечатлениями дочь пенсионерки. — И мама, и мы очень расчувствовались. Огромное спасибо от нашей семьи всем, кто помогал. Хотелось бы посоветовать людям, оказавшимся в тяжёлой ситуации, не замыкаться в себе. Стучите во все двери. Какие-нибудь да и откроются. Мир не без добрых людей».

По словам девушки, как только её мама немного поправится — сможет самостоятельно вставать и сама себя обслуживать, — её примут на операцию.

«С паспортом нам уже ни за что не придётся платить. Я надеюсь, что за пару недель мы маму восстановим. Нас ждут на операцию. Я молюсь, чтобы у нас не было постоперационных последствий, но с нашей удачей я верю, что всё будет хорошо», — заключила она.