Россиянка больше года пытается вернуть родного ребёнка

Жительница Подмосковья Наталья Голубкова больше года пытается вернуть себе право растить собственного сына. Последние 16 месяцев шестилетний мальчик живёт у отца, который, по словам бывшей жены, препятствует её общению с ребёнком, несмотря на соответствующее решение суда. Мальчик оказался у отца после того, как группа неизвестных похитила его, вырвав из рук матери.

© Фото из личного архива

Бывшие супруги Наталья и Роберт Голубковы не могут поделить сына уже несколько лет. Суды то становятся на сторону отца, то занимают позицию матери. Согласно последнему судебному решению, ребёнок должен проживать с Натальей, однако пока мальчик находится у отца. И хотя женщина имеет право на общение с ребёнком, по её словам, она месяцами не видит сына, поскольку ей просто не открывают дверь дома, где он проживает.

Похищение сына

50-летняя жительница Подмосковья Наталья Голубкова в последний раз видела своего шестилетнего сына Павла (имя изменено. — RT) неделю назад — тогда она смогла провести с ним около часа и поздравить с прошедшим днём рождения.

Встреча проходила в частном доме в Мытищах, где мальчик живёт с отцом последние 16 месяцев. По словам Натальи, ей ни на минуту не позволили остаться с ребёнком наедине — помимо бывшего мужа за встречей наблюдали его адвокат и родственники.

Это встреча с мамой для Паши стала, по словам женщины, второй за полтора года. Пару раз они общались по телефону и три раза — по видеосвязи.

Как рассказывает Наталья, ребёнок оказался у бывшего мужа после нападения на неё.

По её словам, 23 марта прошлого во дворе жилого дома к ней подошла группа неизвестных мужчин. Они вырвали ребёнка у неё из рук, посадили в машину и увезли. Не помог даже телохранитель, которого Наталья наняла, опасаясь, что бывший супруг Роберт попытается силой отнять сына.

«Их было шесть или семь человек, они стали вырывать сына. Я держала сына, обнимала его руками и ногами, но Пашу всё равно схватили, как куклу, и посадили в машину, — рассказывает Наталья RT. — Я сразу написала заявление о похищении ребёнка, но через два часа Роберт вышел на связь с полицией и по видеосвязи показал, что сын находится с ним. Паша выглядел заторможенным и монотонно повторял: «Пока всё нормально, пока всё нормально».

Уголовное дело о похищении человека (ст. 126 УК РФ) по заявлению Натальи было возбуждено спустя девять месяцев — в январе нынешнего года.

В постановлении о возбуждении дела отмечается, что «неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, напали на Голубкову Н.А. и её сына, а затем... применяя насилие и удерживая Голубкову Н.А., против воли малолетнего, применяя насилие и не давая ему возможности вырваться, умышленно поместили его в неустановленный автомобиль».

Позднее Наталья опознала двух мужчин из группы похитителей и нашла их в соцсетях. Сейчас они находятся в розыске. Между тем Роберт Голубков проходит по делу в качестве свидетеля.

Адвокат Натальи Голубковой Марина Мастинская отмечает, что статья о похищении ребёнка не может напрямую действовать на его родителя.

«Голубков заявил, что якобы он сам забрал ребёнка у Натальи: открыл дверь машины, ребёнок сам залез к нему. Эти данные опровергаются показаниями свидетелей и записями с камер видеонаблюдения. Сейчас в материалах дела значится, что неизвестные лица действовали в интересах Голубкова. Напрямую к уголовной ответственности он не привлечён», — поясняет RT Мастинская.

После похищения Наталье пришлось неделю провести в реабилитационном центре — у неё диагностировали ушибы и вывих плечевого сустава. Паша остался жить с отцом.

© Фото из личного архива

ЗОЖ и развод

Война Роберта и Натальи Голубковых за сына длится уже пять лет. Супруги официально развелись летом 2015 года, через год после рождения ребёнка.

«Мы оба хотели ребёнка, но у нас не получалось — было две замершие беременности. У Роберта было много свободного времени, он сидел дома и искал информацию в сети, чтобы понять, в чём причина. Он заинтересовался новым образом жизни, основанным на употреблении только натуральных, природных продуктов. Постепенно его увлечение стало неадекватным, — говорит Наталья. — Например, уже после родов мне не хватало грудного молока и я докармливала Пашу молочной смесью. Муж был резко против, и мне приходилось закрываться в комнате и тайно кормить сына. Когда Роберт нашёл смесь, был страшный скандал».

Наталья отмечает, что первые полтора года после развода им удавалось сохранить шаткий мир: Роберт виделся с сыном, она не мешала их общению.

«Бывший муж гулял с Пашей почти каждый день. В то время мы с ним жили в одном посёлке, были фактически соседями. Всё изменилось после того, как в 2017 году я сказала Роберту, что собираюсь подать на алименты. К тому же он узнал, что я хочу начать водить сына в садик и для этого ему нужно поставить прививки. Роберт против вакцинации», — говорит она.

По словам собеседницы, в июне 2017 года Голубков перелез через забор участка дома, где жила Наталья, и забрал сына к себе. После этого мужчину признали виновным в неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребёнка, поскольку он лишил сына права на общение с матерью (ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ). 1 июня 2018 года Наталья забрала ребёнка к себе.

«Когда я привела сына домой и сняла с него майку, то увидела, что он очень худой. В медицинском центре Рогачёва Паше диагностировали почечную и печёночную недостаточность и желтуху. Я понимаю, что Роберт сам отказался от мяса и многих других видов пищи, и не вижу в этом ничего страшного, но для ребёнка такой рацион губителен», — говорит Наталья.

Должен жить с отцом

Однако в сентябре 2018 года Мытищинский суд Москвы постановил, что ребёнку будет лучше жить с отцом. Решение было принято на основании психолого-психиатрической экспертизы. Специалисты установили, что мать будет настраивать сына против отца, в то время как отец стремится сохранить доброжелательные отношения с бывшей супругой.

«Я была в шоке от такого решения. Мы с адвокатом были уверены, что суд примет во внимание тот факт, что за время проживания с отцом здоровью ребёнка был нанесен вред. Кроме того, тогда Роберта уже официально признали виновным в административном преступлении — нарушении прав сына», — говорит собеседница.

После этого решения суда Наталья стала готовиться к подаче кассационной жалобы и новым судебным процессам. Но потом на неё было совершено нападение и ребёнок оказался у отца.

Наталья говорит, что пыталась договориться с бывшим мужем о мировом соглашении: вернуть сына ей и разделить время общения с ребёнком поровну. Но экс-супруг на уступки не пошёл.

И хотя официально Наталья имеет право на общение с сыном, по её словам, на практике она видит и слышит ребёнка очень редко.

«Я приезжаю к его дому, звоню в ворота, охрана говорит мне, что Роберт и Паша уехали отдыхать. Так может продолжаться бесконечно — они могут постоянно быть «в отпуске». Хотя несколько раз я слышала голос Паши на заднем фоне, он спрашивал: «Это моя мама звонит?» — рассказывает Наталья.

RT попытался связаться с Робертом Голубковым, но он был недоступен для комментариев. Его адвокат Наталья Кувшинникова отказалась общаться с RT: услышав слово «журналист», она бросила трубку и перестала отвечать на звонки.

В сентябре 2018 года Роберт Голубков в интервью КП озвучивал свою версию конфликта с женой. По его словам, она ушла от него без объяснения причин, не занималась сыном и даже сама организовывала его похищения. Информацию о том, что он плохо кормил сына, Голубков назвал ложью.

Хочу вернуть сына

Между тем Наталья, так и не сумев договориться с мужем, в сентябре 2019 года подала в суд новый иск об определении места жительства ребёнка и графика общения со вторым родителем.

6 июля этого года Черёмушкинский суд Москвы постановил, что Паша должен жить с матерью, а отец может видеть его около 13 дней в месяц. Однако пока ситуация не изменилась, мальчик остаётся у отца.

«Нам пока не известно, была ли подана апелляция — вторая сторона нам об этом не сообщала. Но я уверена, что они это сделали, — сказала адвокат Натальи Голубковой Марина Мастинская. — Они могли подать документы через почту, тогда уведомление о рассмотрении апелляции придёт к нам позже. Если Голубков будет обжаловать решение суда, то процесс затянется минимум на полтора месяца».

Сама Наталья говорит, что хочет лишь одного — вернуть сына, с которым до сих пор не может общаться.