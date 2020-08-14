В Москве многодетная мать добивается восстановления в родительских правах

Многодетная мать из Москвы 43-летняя Наталья Цуприк добивается восстановления в родительских правах. В 2016 году в её квартире произошёл пожар. Денег на ремонт у женщины не было, и в итоге органы опеки ограничили её в родительских правах, а детей изъяли. Сейчас они находятся в детском центре, где, по их словам, над ними издеваются. В столичном Департаменте труда и соцзащиты сообщили RT, что семье оказывается адресная помощь, и в случае активного сотрудничества Цуприк с социальными службами опека будет готова поддержать её в восстановлении родительских прав.

© Фото из личного архива Натальи Цуприк

43-летняя Наталья Цуприк из Москвы добивается восстановления в родительских правах на своих детей. По её словам, проблемы с опекой начались после пожара в квартире — семье не на что было сделать ремонт. В итоге у Натальи изъяли четырёх детей и поместили их в детский центр, а её саму ограничили в родительских правах.

Цуприк утверждает, что в учреждении плохо относятся к детям: их якобы таскают за уши воспитатели, за драки помещают в «психушку», а в середине июля одного из её сыновей госпитализировали с передозировкой психотропного препарата. Двое старших детей сбежали из центра и уже год живут с Натальей.

Жизнь в подъезде

Квартира Натальи Цуприк сгорела 9 мая 2016 года. Ничего из вещей женщина спасти не смогла. Успела только вывести на улицу старших сыновей — 10-летнего Владимира и 11-летнего Николая — и вынести на руках двух младших — пятимесячного Толю и четырёхлетнего Леонида.

«Когда мы выбежали на улицу, меня с детьми сразу увезли в Филатовскую больницу, — рассказывает RT Наталья. — Там у всех взяли кровь на анализ и выяснилось, что самый младший ребёнок успел вдохнуть гарь — у него были изменения в крови. Два дня малыш лежал в реанимации. Я уже думала, что не выходят. Но это было только начало наших бед».

По словам многодетной матери, их квартира выгорела полностью. Следователи возбудили уголовное дело о поджоге, но виновных так и не нашли.

Денег на ремонт квартиры у женщины не было. Она вдова, жила с детьми на пенсию по потере кормильца и пособие по многодетности: «На двух детей, прописанных в Москве, это пособие выплачивают по 7 тыс. рублей в месяц. У меня с подмосковной пропиской — 5 тыс. рублей. Пособие по многодетности — копейки, около 700 рублей».

По словам Натальи, некоторое время после пожара она с детьми скиталась по знакомым, но в итоге вернулась домой и стала жить в подъезде — на своём этаже в холле между лифтами.

«Соседи дали нам диван и раскладное кресло. Дома удалось подключить холодильник, стиральную машинку и электрический чайник — по счастливой случайности несколько розеток работали. Знакомая отдала вещи для детей и мультиварку, в которой мы готовили еду. Так мы и жили полгода. Однажды мне даже пришлось вызывать в подъезд скорую. Они написали заявление в опеку с просьбой помочь с жильём, но там так и не отреагировали», — рассказывает Цуприк.

«Условия должны обеспечить родители»

Всё это время Наталья пыталась добиться хоть какой-то помощи от государства. В июле 2016-го она обратилась в районный отдел соцзащиты населения, но ей ответили, что «социальную защиту и благоприятные условия должны обеспечить своим детям их родители» (письмо имеется в распоряжении RT) и посоветовали обратиться в кризисный центр.

Осенью, когда наступили холода, Цуприк стала просить районную управу предоставить ей жилое помещение из манёвренного фонда. Но женщина получила отказ из-за того, что ей предлагали жить в кризисном центре, но она не захотела.

Лишь в декабре 2016 года администрация района всё же решила помочь женщине с ремонтом и направила к ней специалиста для обработки стен олифой. Вечером того дня семья вернулась в квартиру и отравились. Наталью и детей госпитализировали в отделение токсикологии Филатовской больницы. Там они пролежали две недели (справки имеются в распоряжении RT).

После выписки администрация продолжила делать ремонт: на кухне заменили проводку, поклеили обои, постелили линолеум, который купила Наталья. В коридоре и комнатах женщина всё делала самостоятельно.

© Фото из личного архива Натальи Цуприк

Изъятие детей

Осенью 2018 года полицейские задержали старшего сына Натальи, 13-летнего Николая, и его друзей за распитие спиртных напитков. Подростков доставили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Как утверждает сын женщины, сотрудница КДН убедила его написать заявление о том, что у него дома антисанитария и плохие условия.

«Сын рассказал потом, что написал заявление под давлением, он думал нам помогут с ремонтом. В июле 2020-го он подал заявление в СК о том, что его заставили написать это», — рассказывает Наталья.

После заявления сына опека изъяла детей у Цуприк. Вначале, по её словам, их отвезли в 21-ю больницу, а затем поместили в Центр поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский». При этом, в акте изъятия написали, что дети изымаются не по частой статье 77 «угроза жизни и здоровью», а «по беспризорности».

Опеку также не устроили жилищные условия, в которых находятся дети. Согласно акту осмотра (имеется в распоряжении RT), семья живёт в кухне и одной комнате двухкомнатной квартиры. Отмечалось, что вторая комната закрыта и захламлена вещами и мебелью. В опеке указывали на то, что в квартире грязно, есть неприятный запах и тараканы, а также отсутствуют спальные места и места для занятий для детей. На устранение нарушений опека дала Наталье три месяца.

Доделали ремонт

Наталья обратилась за помощью к своему другу Александру Липатову. Мужчина помог сделать ремонт: обустроить детскую, поставить письменные столы. По словам многодетной матери, в декабре 2018-го приходила куратор из администрации, которая сфотографировала улучшенные жилищные условия, отправила фотографии опеке и дала копии Наталье.

Однако, по мнению опеки, условия в квартире не изменились.

В феврале 2019 года опека подала иск в Преображенский райсуд Москвы об ограничении Цуприк в родительских правах. Дело рассматривалось несколько месяцев.

«Опека предоставила в суде старые фотографии. Я просила приобщить к делу новые фото, которые делала куратор, но мне отказали. В итоге в сентябре меня ограничили в правах, но судья сказала опеке, чтобы они помогли мне с ремонтом», — рассказывает многодетная мать.

По её словам, после заседания она две недели ждала, что сотрудники опеки придут к ней и подскажут, что ещё нужно исправить. Однако никто к ней так и не пришёл. Тогда Цуприк сама обратилась в опеку. Но там ей заявили, что в родительских правах она уже ограничена, а квартира, которая принадлежит двум её детям, уже опечатана, так что смысла в ремонте нет.

«Вердикт суда ещё не вступил в законную силу. Я пошла в суд. Судья меня выслушала и даже помогла составить апелляционную жалобу, объяснила другие нюансы», — рассказывает Цуприк.

Однако сроки рассмотрения апелляции сдвинулись из-за ограничений, введённых в связи с коронавирусом.

«Апелляция пройдёт в Мосгорсуде 20 августа. Если я проиграю, то не знаю, что будет. Я делаю всё, что в моих силах. Я же не пьяница и не наркоманка», — говорит Цуприк.

Дети жалуются на издевательства

По словам Натальи, в детском центре её сыновья не прижились. Двое старших сбежали оттуда и уже год как живут с ней, а младшие жалуются на издевательства.

Как рассказывает многодетная мать, старшие сыновья вернулись домой все в «тюремных наколках», которые им якобы сделали в детском учреждении. На руке у одного из детей большой шрам. 14-летний сын страдает эпилепсией, но, со слов матери, лекарством его никто не обеспечивал, в результате чего в центре у него участились приступы.

«Дети жалуются на побои воспитателей, что они таскают их за уши, могут забрать гостинцы, которые передают родители, а за драки отправляют в «психушку». При этом мне ничего не говорят о состоянии детей. Я сама хожу по больницам и добиваюсь выписок, возила на снимки, когда сын сломал руку», — рассказывает Наталья.

17 июля 2020 года девятилетний Леонид был госпитализирован в Морозовскую больницу с передозировкой психотропного препарата галоперидола (справка имеется в распоряжении RT). При этом в детском центре Наталье сказали, что её сын просто застудил шею. Ранее у психиатра мальчик не наблюдался.

Как рассказала RT директор АНО «Мама в праве» Виктория Рашина, которая оказывает Цуприк юридическую поддержку, по факту наличия у Леонида следов удушения на шее, была уволена воспитатель центра.

«Детям плохо в центре, они хотят быть с матерью. Ими не занимаются, наоборот, их здоровье подвергается риску. Опека отобрала детей не потому, что Наталья плохая мать, а потому что она плохая хозяйка. У неё в квартире много наваленных баулов с детскими вещами, которые ей отдают добрые люди. Сейчас мы будем заниматься тем, чтобы разобрать их, потому что ремонт в квартире она сделала, и у каждого ребёнка есть своё место», — рассказывает RT Рашина.

По её словам, дети очень привязаны к Наталье.

«Они говорили на суде, что хотят жить с матерью, но их никто не слушал. Наталья делает для них всё, что может. Сейчас она каждый четверг приезжает в центр, решает проблемы со здоровьем, которые возникли в учреждении», — говорит Виктория.

«Мать состояла на учёте»

В ГБУ Центр поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский» отказались комментировать ситуацию, попросив обратиться в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. Там RT сообщили, что поводом для ограничения матери в родительских правах послужило ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«Мать несовершеннолетних состояла на профилактическом учёте в органах системы профилактики района Богородское и неоднократно привлекалась сотрудниками полиции к ответственности. В 2018 году в учреждение соцзащиты обратился старший сын, который жаловался на условия проживания в семье. С матерью неоднократно проводились консультации специалистов о необходимости создания и поддержания порядка в квартире», — сообщили RT в пресс-службе.

Там добавили, что сотрудники соцзащиты продолжают оказывать семье адресную помощь. В частности, выданы электронные сертификаты для покупки детских вещей и продуктов питания.

«В случае, если мать будет активно сотрудничать с социальными службами, опека готова поддержать её в желании восстановиться в родительских правах», — сообщили в департаменте.