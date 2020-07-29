В Оренбурге судят многодетную мать, которая оговорила себя, испугавшись изъятия детей

В Оренбургской области СК разбирается в резонансной истории многодетной матери Анны Крюковой. Её судят за кражу, которой, как выяснилось, вообще не было. По словам женщины, оговорить себя ей пришлось под давлением сотрудников полиции, которые заявили, что в противном случае у неё могут забрать детей. Несмотря на то что в дальнейшем пропавшие деньги нашлись в шкафу у потерпевшей, судебный процесс продолжается — следующее заседание назначено на сентябрь.

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© Анна Крюкова

В Оренбурге местное управление Следственного комитета проверяет полицейских, после общения с которыми многодетная мать созналась в преступлении, которого не совершала. По словам Анны Крюковой, оговорить себя ей пришлось после угроз изъять у неё малолетних детей.

После того как полицейские пообещали, что она отделается лишь штрафом, женщина подписала обвинительное заключение. Однако впоследствии, когда самооговор стал очевиден, женщина открыто заявила, что никакого преступления не совершала.

Многодетная мать из детдома

27-летняя Анна Крюкова из Оренбурга в одиночку воспитывает четверых детей: младшему три года, а самому старшему — восемь. Женщина — воспитанница детского дома. В учреждение она попала после того, как её пьющую мать лишили родительских прав.

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© Анна Крюкова

Живут Крюковы в общежитии с дедушкой — положенное жильё Анне местные чиновники не выдают, несмотря на то что она имеет на руках решение суда о внеочередном выделении жилья. Сейчас Крюковы продолжают стоять в очереди (RT направил соответствующий запрос в администрацию Оренбурга).

Помогает матери-одиночке руководитель правозащитной организации «Право каждого» Айдана Федосик. По её словам, работать с Аней они стали совсем недавно, с конца зимы.

«Мы сопровождаем семьи, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию. У Ани она стандартная — выпускница детдома, положенного жилья не дали, помогали выиграть суд, а также добиться положенных выплат. Мы общались, и вскоре Аня рассказала, что попала в беду: её заставили признаться в краже, которой она не совершала», — рассказывает RT Федосик.

Ночь в кабинете

По словам правозащитницы, около 23:00 15 апреля 2020 года, когда Анна и её дети уже спали, к ней в дом постучались сотрудники полиции и заявили, что она должна собраться и проехать с ними в отдел для допроса.

«Ей никто ничего не сказал. Дали бутылку воды, посадили в кабинет, пару раз выводили в туалет и лишь под утро начали говорить: «Ты подумай, какие деньги ты украла, и признавайся давай». Аня, просидев в шоке и слезах всю ночь в полиции, вообще не понимала, что происходит. А уже около десяти утра её вызвали на допрос», — рассказывает Федосик.

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© Анна Крюкова

При этом ст. 164 УПК РФ чётко запрещает следственные действия в ночное время. Зачем оперативники решили везти мирно спавшую в своём доме многодетную мать в отдел, точно зная, что до утра её всё равно никто не будет допрашивать, неизвестно.

В законе, впрочем, есть оговорка, что запрет не распространяется на случаи, не терпящие отлагательств, но относится ли к ним задержание ночью многодетной матери — под вопросом.

В ходе допроса, состоявшегося, как и положено, утром, ей сообщили, что накануне вечером она якобы украла 8000 рублей у пенсионерки Ольги Ивановой, и настоятельно посоветовали не медлить с признательными показаниями.

«Крюкова и Иванова давно знакомы и общаются. У них похожие судьбы, пенсионерка всю жизнь проработала на заводе и часто приглашала Аню в гости. Так было и в тот день. Они говорили, немного выпили, а после Аня ушла домой. Иванова полезла в шкатулку, где у неё лежали деньги, и не нашла их там. Запаниковала, вызвала полицию. Но заявление писала не на Аню, а просто по факту пропажи», — рассказывает правозащитница.

По словам Федосик, Анна не хотела признавать вину, но после этого оперативники якобы сказали ей, что к Ивановой в тот день больше никто не приходил и других подозреваемых нет.

Анна Крюкова и Ольга Иванова, у которой «пропали» деньги

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Кроме того, передавая рассказ Крюковой, правозащитница отметила, что полицейские стали убеждать её в том, что если она не признается, её «закроют в ИВС, а детей заберёт опека». После этого перепуганная Крюкова, опасаясь лишиться детей, написала явку с повинной и придумала, что деньги положила под камень у дома Ивановой.

«Только тогда они вызвали следователя и адвоката по назначению. Анна стала объяснять им, что её заставили «признаться» — кражи она не совершала. Но те лишь твердили: «Что ты, с сотрудниками полиции бодаться вздумала?». Потом был следственный эксперимент, на котором Аня показывала и эту шкатулку, и искала нужный камень», — рассказывает Федосик.

Так многодетная мать стала фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», по которой ей грозило до пяти лет лишения свободы. Суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Теперь меня эти опера запугивают»

После окончания следствия 1 июня 2020 года дело было передано в Центральный райсуд Оренбурга. Однако уже на первом заседании 17 июня Крюкова заявила, что кражи не совершала, пояснив, что дать признательные показания её заставили сотрудники полиции. Тогда судья перенесла рассмотрение дела из-за неявки Ивановой.

Между вторым и третьим заседаниями суда организация «Право каждого» записала интервью с Анной, в котором она подробно рассказала, что происходило в тот вечер и на допросе, а также сообщила, что Иванова звонила ей накануне и заявила, что нашла пропавшие деньги.

«Она позвонила и говорит: «Аня, Анюточка, прости меня, пожалуйста, я нашла деньги! Оказывается, они лежали у меня в шкафу». Она сказала: «Приходи, я напишу тебе расписку». Но когда я пошла, она дверь не открывала и говорить со мной не хотела», — рассказывает Анна на видео.

Правозащитники вместе с Анной приезжали к Ивановой домой и уговаривали её признаться. Однако та якобы прямо из окна кричала Крюковой: «Ты зачем всем рассказала? Теперь меня эти опера запугивают!».

Однако после звонка судьи Марины Новиковой на третье заседание 22 июля женщина всё же явилась и написала заявление о примирении сторон.

«Я попросила закрыть дело в связи с тем, что я деньги нашла. Мы с Аней уже помирились», — рассказывает Иванова на видео, представленном правозащитниками.

Перерыв до сентября

Однако, по словам Федосик, несмотря на заявление потерпевшей, судья Новикова на последнем заседании, состоявшемся 24 июля, процесс не прекратила.

«Сейчас, я так понимаю, она принимает решение закрыть дело по отсутствии факта преступления или состава преступления. Конечно, тут не было самой кражи, поэтому мы будем добиваться, чтобы дело закрыли по реабилитирующим обстоятельствам — отсутствии факта преступления. Если этого не произойдёт, Анна всё равно будет признана виновной и получит минимальный штраф», — пояснила правозащитница.

По её словам, на этом заседании судья допрашивала сотрудников полиции: Артура Мирзояна и Дмитрия Поршнева, задерживавших Крюкову. Третьего оперативника вызвать в суд не удалось — он недавно переехал с семьёй в подмосковный Королёв и уже устроился на новое место работы.

Со слов Федосик, полицейские заявили в суде, что никакого давления на многодетную мать не оказывали, за рамки служебных полномочий не выходили и почему та решила сознаться в преступлении и оговорить себя — не знают. Следующее судебное заседание назначено на начало сентября.

Проверка СК

Между тем, как сообщил RT официальный представитель регионального управления СК Радик Галимов, по факту ситуации с Крюковой организована проверка.

«На сегодняшний день заявлений от граждан — представителей общественных организаций, органов прокуратуры и суда, в органы следственного управления по Оренбургской области не поступало. Вместе с тем на интернет-площадках размещена информация, что, возможно, были нарушены права жительницы Оренбурга. Возможно, в отношении неё было инициировано незаконное уголовное преследование. В связи с этим было поручено организовать по данному факту доследственную проверку», — сообщил RT Галимов.

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© Анна Крюкова

Он добавил, что проверка была инициирована утром 28 июля.

Как сообщила RT Федосик, в отношении сотрудников полиции УМВД России по Оренбургской области по ходатайству прокуратуры также инициирована служебная проверка.

RT не удалось связаться с начальником отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Алексеем Овсянниковым. Редакция направила официальный запрос в МВД России с просьбой прокомментировать действия сотрудников полиции по делу Крюковой.

В региональной прокуратуре RT не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, попросив прислать письменный запрос.

В свою очередь адвокат Крюковой по назначению Константин Малкин заявил RT, что давать комментарии не намерен, сославшись на то, что не хочет разглашать сведения по уголовному делу. При этом, после предложения спросить разрешения на это у его доверительницы, он заявил, что комментировать дело не будет в любом случае.

Сама же Крюкова общаться с журналистами отказалась, опасаясь, что это может спровоцировать новую волну давления на неё.

RT продолжит следить за судебным процессом по делу многодетной матери, а также за решением её жилищного вопроса.

В Управлении ЖКХ администрации Оренбурга RT не смогли пояснить ситуацию по поводу предоставления собственного жилья Крюковой, сославшись на защиту персональных данных, и попросили прислать письменный запрос.