Не один на один
Не один
на один

«Самостоятельно не могу выйти из дома»: в Москве семье женщины-инвалида несколько лет не удаётся получить жильё

Бюрократия и право

24 июля 2020, Екатерина Суслова

В Москве супруги Максим и Виктория Бахаревы четыре года безуспешно пытаются получить положенную им квартиру. В доме, где живёт семья, нет лифта, и Виктория, прикованная к инвалидному креслу, уже несколько лет практически не выходит на улицу. В 2016 году её муж — сотрудник МВД — подал заявку, чтобы получить субсидию на покупку нового жилья. Но очередь двигается очень медленно — Бахаревы опасаются, что Виктория ещё не один год будет в заточении в собственной квартире. В МВД отметили, что постоянно просят Минфин увеличить финансирование, чтобы обеспечить субсидиями на жильё всех нуждающихся сотрудников, однако средств по-прежнему не хватает.

  • © Фото из личного архива

В 2016 году у москвички Виктории Бахаревой диагностировали полинейропатию — заболевание периферической нервной системы, которое способно приводить среди прочего к нарушению чувствительности и параличу конечностей. Женщина оказалась прикована к инвалидной коляске, ей регулярно требуется медицинская помощь.

«Из-за болезни мне удалили тонкий кишечник, питание я получаю только внутривенно, потому что обычная пища не усваивается. Нам через многое пришлось пройти, чтобы оформить инвалидность, сейчас у меня I группа. Мы до сих пор самостоятельно покупаем внутривенное питание, которое должны получать бесплатно. Хотя самой важной проблемой всё-таки стал квартирный вопрос», — рассказывает Виктория.

Последние пять лет (с тех пор как она перестала ходить) Бахарева не может самостоятельно выбираться на улицу. В её доме нет лифта, и с четвёртого этажа женщину можно спустить вниз только на руках.

«Самостоятельно я не могу выйти из дома, — говорит Виктория. — Если нужно выйти в поликлинику, например, меня носит на руках муж. При этом он сам в 2016 году попал в аварию, у него был сломан таз. Для нас нынешняя ситуация — просто беда».

Свободного места в квартире Бахаревых тоже не хватает — помимо Виктории с Максимом и двоих их детей там прописаны ещё двое родственников.

«Врачи мне говорят, что людям с моим заболеванием положено иметь дома отдельную стерильную комнату, предназначенную специально для проведения процедур по внутривенному питанию. Конечно, в нашей квартире возможностей для обустройства такой комнаты нет. Да что тут говорить, если я не могу хотя бы просто выйти из дома», — вздыхает Бахарева.

  • © Фото из личного архива

Для инвалидов льгот нет

По закону Бахаревы могут получить деньги на покупку новой квартиры от государства. Супруг Виктории Максим более 15 лет служит в МВД России — в год, когда заболела его жена, он подал заявку, чтобы получить единовременную выплату на приобретение жилья. Такая субсидия предусмотрена для сотрудников полиции с выслугой от десяти лет.

Вот только дождаться этой выплаты Бахаревы до сих пор не могут — очередь из таких же нуждающихся в жилье сотрудников двигается очень медленно. По словам Виктории, в МВД даже не дают прогнозов касательно сроков, когда их семья сможет наконец получить деньги.

Супруги уже обращались в ведомство с просьбой получить выплату вне очереди, указывая на инвалидность Виктории и непростые обстоятельства, в которых оказалась семья. Но им отказали, объяснив, что положений о внеочередном предоставлении субсидии сотрудникам с супругами-инвалидами нет.

«Мы обращались в разные инстанции, но добиться ничего не удалось, нам не могут помочь даже в виде исключения. Конечно, хочется как можно скорее переехать в другой дом. Хочется уже перестать мучиться. Хочется, чтобы я могла сама выходить из дома, а плановые походы в поликлинику не превращались в кошмар на весь день для меня и моих родных», — говорит Виктория.

Позиция МВД России

В распоряжении RT оказалось официальное письмо, которое Виктория и Максим Бахаревы получили из МВД РФ — в нём ведомство подробно объясняет причины отказа во внеочередном предоставлении субсидии на покупку жилья. Супругам, в частности, объяснили, что законом вообще не определены сроки осуществления этой выплаты. Исключение — семьи погибших или умерших сотрудников МВД, которым должны перечислить деньги в течение одного года. 

«Сотрудник (пенсионер) МВД России, супруг (супруга) которого является инвалидом, к сожалению, внеочередным правом на получение единовременной социальной выплаты (ЕСВ) на покупку или строительство жилья не обладает», — констатировали в министерстве.

В то же время федеральным законом определены несколько категорий сотрудников МВД, которые обладают преимущественным правом на предоставление ЕСВ. Правда, сотрудники с супругами-инвалидами в этот перечень всё равно не входят. Приоритет в очереди имеют лишь многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также семьи Героев России либо ветеранов боевых действий в Афганистане. Но даже указанные категории сотрудников имеют преимущество только перед полицейскими без льгот, которые встали в очередь в том же году.

  • © Фото из личного архива

Нехватка финансирования

В МВД отмечают, что проблема связана с нехваткой финансирования — в ведомстве утверждают, что постоянно просят Минфин увеличить ассигнования для предоставления ЕСВ. Однако средств, чтобы своевременно обеспечить жильём всех нуждающихся сотрудников, по-прежнему не хватает.

«В 2019 году МВД России предусмотрены бюджетные ассигнования для предоставления ЕСВ в объёме 4,66 млрд рублей. Вместе с тем в 2019 году за счёт внутреннего перераспределения лимитов бюджетных обязательств МВД России увеличены расходы на предоставление ЕСВ на 2,37 млрд рублей. Всего в 2019 году доведено 7,03 млрд рублей», — уточняют в министерстве.

Своей очереди на получение субсидии ждут ещё десятки тысяч сотрудников МВД. По данным министерства, несмотря на увеличение бюджета на ЕСВ, в 2019 году обеспечить жильём удалось лишь около 1300 семей. При этом сейчас своей очереди дождались сотрудники, вставшие на учёт ещё в 2012 году.

«Обеспечены ЕСВ в 2019 году 1294 семьи сотрудников (пенсионеров), в том числе 90 семей погибших (умерших) сотрудников, 135 семей сотрудников, имеющих преимущественное право по 2012 году постановки на учёт.

В настоящее время в МВД России на учёте для получения ЕСВ состоят более 93 тыс. очередников, из них более 5 тыс. — 2012 года постановки на учёт», — сообщают в ведомстве.

Согласно бюджету МВД на 2020 год, на предоставление субсидий выделено 4,66 млрд рублей. При этом, по прогнозам ведомства, в ближайшее время выплаты всё ещё будут получать очередники 2012 года — а значит, Бахаревы, вставшие на учёт только в 2016-м, вероятно, смогут рассчитывать на приемлемое для них жильё лишь спустя несколько лет.

Еще истории
Прокуратура Тверской области проверит законность отказов в предоставлении жилья ветерану-погорельцу
21 июля  Бюрократия и право
Прокуратура Тверской области проверит законность отказов в предоставлении жилья ветерану-погорельцу
Осуждённому за наркотики московскому студенту уменьшили срок
22 июля  Презумпция невиновности
Осуждённому за наркотики московскому студенту уменьшили срок
Приехавшему из Сирии отцу шестерых детей дали гражданство РФ после запроса RT
23 июля  Бюрократия и право
Приехавшему из Сирии отцу шестерых детей дали гражданство РФ после запроса RT
В Москве семье женщины-инвалида несколько лет не удаётся получить жильё
24 июля  Бюрократия и право
В Москве семье женщины-инвалида несколько лет не удаётся получить жильё