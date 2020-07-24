В Москве семье женщины-инвалида несколько лет не удаётся получить жильё

В Москве супруги Максим и Виктория Бахаревы четыре года безуспешно пытаются получить положенную им квартиру. В доме, где живёт семья, нет лифта, и Виктория, прикованная к инвалидному креслу, уже несколько лет практически не выходит на улицу. В 2016 году её муж — сотрудник МВД — подал заявку, чтобы получить субсидию на покупку нового жилья. Но очередь двигается очень медленно — Бахаревы опасаются, что Виктория ещё не один год будет в заточении в собственной квартире. В МВД отметили, что постоянно просят Минфин увеличить финансирование, чтобы обеспечить субсидиями на жильё всех нуждающихся сотрудников, однако средств по-прежнему не хватает.

© Фото из личного архива

В 2016 году у москвички Виктории Бахаревой диагностировали полинейропатию — заболевание периферической нервной системы, которое способно приводить среди прочего к нарушению чувствительности и параличу конечностей. Женщина оказалась прикована к инвалидной коляске, ей регулярно требуется медицинская помощь.

«Из-за болезни мне удалили тонкий кишечник, питание я получаю только внутривенно, потому что обычная пища не усваивается. Нам через многое пришлось пройти, чтобы оформить инвалидность, сейчас у меня I группа. Мы до сих пор самостоятельно покупаем внутривенное питание, которое должны получать бесплатно. Хотя самой важной проблемой всё-таки стал квартирный вопрос», — рассказывает Виктория.

Последние пять лет (с тех пор как она перестала ходить) Бахарева не может самостоятельно выбираться на улицу. В её доме нет лифта, и с четвёртого этажа женщину можно спустить вниз только на руках.

«Самостоятельно я не могу выйти из дома, — говорит Виктория. — Если нужно выйти в поликлинику, например, меня носит на руках муж. При этом он сам в 2016 году попал в аварию, у него был сломан таз. Для нас нынешняя ситуация — просто беда».

Свободного места в квартире Бахаревых тоже не хватает — помимо Виктории с Максимом и двоих их детей там прописаны ещё двое родственников.

«Врачи мне говорят, что людям с моим заболеванием положено иметь дома отдельную стерильную комнату, предназначенную специально для проведения процедур по внутривенному питанию. Конечно, в нашей квартире возможностей для обустройства такой комнаты нет. Да что тут говорить, если я не могу хотя бы просто выйти из дома», — вздыхает Бахарева.

© Фото из личного архива

Для инвалидов льгот нет

По закону Бахаревы могут получить деньги на покупку новой квартиры от государства. Супруг Виктории Максим более 15 лет служит в МВД России — в год, когда заболела его жена, он подал заявку, чтобы получить единовременную выплату на приобретение жилья. Такая субсидия предусмотрена для сотрудников полиции с выслугой от десяти лет.

Вот только дождаться этой выплаты Бахаревы до сих пор не могут — очередь из таких же нуждающихся в жилье сотрудников двигается очень медленно. По словам Виктории, в МВД даже не дают прогнозов касательно сроков, когда их семья сможет наконец получить деньги.

Супруги уже обращались в ведомство с просьбой получить выплату вне очереди, указывая на инвалидность Виктории и непростые обстоятельства, в которых оказалась семья. Но им отказали, объяснив, что положений о внеочередном предоставлении субсидии сотрудникам с супругами-инвалидами нет.

«Мы обращались в разные инстанции, но добиться ничего не удалось, нам не могут помочь даже в виде исключения. Конечно, хочется как можно скорее переехать в другой дом. Хочется уже перестать мучиться. Хочется, чтобы я могла сама выходить из дома, а плановые походы в поликлинику не превращались в кошмар на весь день для меня и моих родных», — говорит Виктория.

Позиция МВД России

В распоряжении RT оказалось официальное письмо, которое Виктория и Максим Бахаревы получили из МВД РФ — в нём ведомство подробно объясняет причины отказа во внеочередном предоставлении субсидии на покупку жилья. Супругам, в частности, объяснили, что законом вообще не определены сроки осуществления этой выплаты. Исключение — семьи погибших или умерших сотрудников МВД, которым должны перечислить деньги в течение одного года.

«Сотрудник (пенсионер) МВД России, супруг (супруга) которого является инвалидом, к сожалению, внеочередным правом на получение единовременной социальной выплаты (ЕСВ) на покупку или строительство жилья не обладает», — констатировали в министерстве.

В то же время федеральным законом определены несколько категорий сотрудников МВД, которые обладают преимущественным правом на предоставление ЕСВ. Правда, сотрудники с супругами-инвалидами в этот перечень всё равно не входят. Приоритет в очереди имеют лишь многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также семьи Героев России либо ветеранов боевых действий в Афганистане. Но даже указанные категории сотрудников имеют преимущество только перед полицейскими без льгот, которые встали в очередь в том же году.

© Фото из личного архива

Нехватка финансирования

В МВД отмечают, что проблема связана с нехваткой финансирования — в ведомстве утверждают, что постоянно просят Минфин увеличить ассигнования для предоставления ЕСВ. Однако средств, чтобы своевременно обеспечить жильём всех нуждающихся сотрудников, по-прежнему не хватает.

«В 2019 году МВД России предусмотрены бюджетные ассигнования для предоставления ЕСВ в объёме 4,66 млрд рублей. Вместе с тем в 2019 году за счёт внутреннего перераспределения лимитов бюджетных обязательств МВД России увеличены расходы на предоставление ЕСВ на 2,37 млрд рублей. Всего в 2019 году доведено 7,03 млрд рублей», — уточняют в министерстве.

Своей очереди на получение субсидии ждут ещё десятки тысяч сотрудников МВД. По данным министерства, несмотря на увеличение бюджета на ЕСВ, в 2019 году обеспечить жильём удалось лишь около 1300 семей. При этом сейчас своей очереди дождались сотрудники, вставшие на учёт ещё в 2012 году.

«Обеспечены ЕСВ в 2019 году 1294 семьи сотрудников (пенсионеров), в том числе 90 семей погибших (умерших) сотрудников, 135 семей сотрудников, имеющих преимущественное право по 2012 году постановки на учёт.

В настоящее время в МВД России на учёте для получения ЕСВ состоят более 93 тыс. очередников, из них более 5 тыс. — 2012 года постановки на учёт», — сообщают в ведомстве.

Согласно бюджету МВД на 2020 год, на предоставление субсидий выделено 4,66 млрд рублей. При этом, по прогнозам ведомства, в ближайшее время выплаты всё ещё будут получать очередники 2012 года — а значит, Бахаревы, вставшие на учёт только в 2016-м, вероятно, смогут рассчитывать на приемлемое для них жильё лишь спустя несколько лет.